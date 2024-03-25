Штраф 51000 гривен и лишение прав: Рада может ужесточить наказание для водителей

Штрафы за отказ пропустили специализированный транспорт могут вырасти до 51 000 гривен. Также водителям будет грозить лишение прав на 5-10 лет.

В Верховной Раде предлагают существенно усилить ответственность за непредоставление преимущества транспортным средствам, которые имеют на это право. Соответствующий проект закона №11111 уже зарегистрировали в парламенте.

Законопроектом предлагается увеличить до 17-25,5 тысяч гривен штрафы за не пропуск скорой помощи, авто полиции, пожарной охраны и аварийно-спасательных служб, которые движутся с включенными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Такое же наказание предусмотрено в проекте закона за отказ предоставлять преимущество маршрутному транспорту (в том числе, и транспорту, задействованному для перевозки детей), а также за движение по полосе для общественного транспорта или остановку на ней.

В случае, если такое нарушение создает угрозу жизни или здоровью человека, сумма штрафа возрастет до 34-51 тыс. гривен. Также водителю грозит лишение прав на срок 5-10 лет.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что непредоставление преимущества специализированному транспорту не позволяет им оперативно выполнять свою работу. В частности, экстренная медицинская помощь по нормативам должна предоставляться за 10 минут в городе и за 20 минут за городом. Невыполнение этих нормативов ставит под угрозу человеческие жизни.

Штраф за не пропуск скорой помощи или полиции пока небольшой — 680 гривен. Для сравнения, в США он составляет 700 долларов.

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