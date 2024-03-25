Роскошное британское авто 60-х простояло 30 лет заброшенным в сарае (видео)

Jaguar Mark X — флагманская модель британской марки в 60-х годах. Дорогой седан оснащен двигателем от знаменитого спорткара Jaguar E-Type.

В США нашли заброшенный Jaguar Mark X 1964 года. Роскошный представительский седан не выезжал на дороги около трех десятилетий. О находке рассказал в видео на Youtube блогер Detail Dane.

Этот Jaguar Mark X стоял заброшенным с 90-х годов и достался нынешнему владельцу вместе с сараем в штате Мичиган. Теперь американец планирует восстановить авто.

Кузов седана неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

За 30 лет простоя Jaguar Mark X покрылся слоем грязи, однако когда его отмыли, то оказалось, что кузов в неплохом состоянии — ржавчины нет, лишь краска местами получилась.

Салон Jaguar Mark X сохранился хуже, ведь внутренняя отделка частично разобрана, а местами погрызена мышами. Не заводится пока и двигатель седана.

Седан Jaguar Mark X — довольно редкая модель британской марки. С 1961 по 1970 год было выпущено всего 24 тысячи таких авто. Это был самый большой и самый дорогой Jaguar своего времени.

Конкретно этот Jaguar Mark X оборудован 3,8-литровой рядной шестеркой мощностью 250 л.с. от знаменитого спорткара E-Type и 3-ступенчатой автоматической КПП.

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