Maserati, Porsche и Honda: найдена заброшенная коллекция редких авто и мотоциклов (видео)
Старинные авто и мотоциклы покинули на территории стихийной свалки. Среди них есть редкие Maserati, спортивные Porsche и Jensen, двухколесные Honda и Yamaha.
В Великобритании нашли заброшенную коллекцию старинных автомобилей и мотоциклов. Они годами ржавеют на заброшенном складе и в его дворе. Им посвятил видео на своем Youtube-канале блогер IMSTOKZE.
Автомобили и мотоциклы нашли на территории, которую превратили в стихийную свалку. На складе они стоят среди куч мусора и металлолома. Судя по их состоянию, коллекцию покинули более 10 лет назад. Машины покрыты ржавчиной и толстым слоем грязи.
Самым дорогим в коллекции является спорткар Maserati Mistral 60-х годов. Он полуразобран и видно, что его хотели восстановить, но не смогли завершить реставрацию.
Всего выпустили 953 Maserati Mistral и сейчас их стоимость достигает 250 000 долларов. Купе комплектовали шестицилиндровыми моторами мощностью от 235 до 265 л. с.
Редким является и Jensen 541 R конца 50-х годов — изготовили всего 193 таких купе с 4,0-литровой 150-сильной шестеркой. Также на видео можно распознать спортивные Maserati Biturbo, Porsche 924 и Toyota Celica 80-х годов. Среди мотоциклов преобладают Yamaha и Honda.
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