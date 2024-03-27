Maserati, Porsche и Honda: найдена заброшенная коллекция редких авто и мотоциклов (видео)

Старинные авто и мотоциклы покинули на территории стихийной свалки. Среди них есть редкие Maserati, спортивные Porsche и Jensen, двухколесные Honda и Yamaha.

В Великобритании нашли заброшенную коллекцию старинных автомобилей и мотоциклов. Они годами ржавеют на заброшенном складе и в его дворе. Им посвятил видео на своем Youtube-канале блогер IMSTOKZE.

Maserati Biturbo Фото: скриншот / YouTube

Автомобили и мотоциклы нашли на территории, которую превратили в стихийную свалку. На складе они стоят среди куч мусора и металлолома. Судя по их состоянию, коллекцию покинули более 10 лет назад. Машины покрыты ржавчиной и толстым слоем грязи.

Porsche 924 Фото: скриншот / YouTube

Самым дорогим в коллекции является спорткар Maserati Mistral 60-х годов. Он полуразобран и видно, что его хотели восстановить, но не смогли завершить реставрацию.

Jensen 541 Фото: скриншот / YouTube

Всего выпустили 953 Maserati Mistral и сейчас их стоимость достигает 250 000 долларов. Купе комплектовали шестицилиндровыми моторами мощностью от 235 до 265 л. с.

Редким является и Jensen 541 R конца 50-х годов — изготовили всего 193 таких купе с 4,0-литровой 150-сильной шестеркой. Также на видео можно распознать спортивные Maserati Biturbo, Porsche 924 и Toyota Celica 80-х годов. Среди мотоциклов преобладают Yamaha и Honda.

Ранее Фокус рассказывал о заброшенном автосалоне с новенькими суперкарами внутри.

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