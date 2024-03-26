В Украине обнаружили раритетный экспортный "Запорожец" с увеличенной мощностью (видео)

Экспортный ЗАЗ-968 МЕ отличается улучшенным салоном с ремнями безопасности на всех сиденьях. К тому же, "Запорожец" оборудовали более мощным двигателем.

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Коллекция киевского музея "Колеса истории" пополнилась новым автомобилем — ЗАЗ-968 МЕ. Это редкая экспортная модификация "Запорожца". О ней рассказал основатель музея Павел Лозовенко на Youtube-канале Oldcarservice TV.

Автомобиль получил более мощный двигатель Фото: скриншот / YouTube

Такой ЗАЗ-968 МЭ выпускали недолго — с 1980 по 1983 год. Поскольку их поставляли за границу, то в Украине таких автомобилей остались единицы.

Пока неизвестно, как первому владельцу из Кировоградской области удалось достать раритетный "Запорожец". Почти все время автомобиль находился в одних руках и довольно неплохо сохранился. Его пробег — 64,6 тыс. км.

"Запорожец" хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

"Запорожец" ЗАЗ-968 МЭ отличается улучшенным салоном с ремнями безопасности не только на передних, но и на задних сиденьях.

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Однако основным отличием экспортной модели является более мощный двигатель. Благодаря карбюратору ВАЗ и иному впуску 1,2-литровая четверка развивает 45 л. с., однако и расход топлива был больше.

Теперь ЗАЗ-968 МЭ приведут в порядок. Раритетный "Запорожец" станет музейным экспонатом.

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