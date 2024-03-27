Неприметный раритет: в Украине заметили редкое авто несуществующей марки (фото)

Седан Sunbeam 1250 — одна из последних моделей британской марки. Недорогой седан С-класса оснащен 1,2-литровым двигателем.

В Киеве сфотографировали малоизвестный Sunbeam 1250 70-х годов. Невзрачное бюджетное авто является настоящим раритетом. Его фотографии опубликовали на странице chpsh.carspotting в Instagram.

Седан выпускался в 70-х годах Фото: chpsh.carspotting

Компания Sunbeam существовала с 1905 года и славилась спортивными моделями, а в 1967 году она вошла в концерн Chrysler и переориентировалась на выпуск доступных авто.

Хэтчбек и седан Sunbeam 1250 (также известные как Chrysler Sunbeam) выпускали в Великобритании с 1970 по 1978 годы. Это была одна из последних моделей бренда, ведь в 1981 году он прекратил свое существование.

Sunbeam 1250 оборудовали 1,2-литровыми бензиновыми двигателями на 53 и 67 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Более мощная версия способна развить 155 км/ч.

В салоне повреждена отделка Фото: chpsh.carspotting

Сейчас Chrysler Sunbeam 1250 стал редкостью. Даже в Великобритании их осталось только 260, а в Украине этот автомобиль вполне может быть одним единственным. Судя по номерам, его ввезли еще в конце 80-х или в начале 90-х. Состояние машины оставляет желать лучшего — она местами покрылась ржавчиной, а в салоне повреждена отделка.

Кстати, недавно в Украине обнаружили редкий экспортный "Запорожец".

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