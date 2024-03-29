Где в мире продают больше всего новых автомобилей: статистика

За 2023 год в мире продано 65,3 миллиона легковых и 27,4 млн коммерческих автомобилей. Более 50% из них приобрели в пяти странах-лидерах авторынка.

Продажи авто в мире демонстрируют существенный рост. За 2023 год в мире реализовали 92,7 миллиона новых автотранспортных средств, что на 12% больше, чем годом ранее. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром", ссылаясь на данные Всемирной организации автопроизводителей (ОIСА).

Легковых автомобилей в прошлом году приобрели 65,3 миллиона (рост 11,3%), а коммерческих — 27,4 млн (+13,3%). Лидеры остались неизменными — на них приходится более половины мировых продаж авто.

Первое место сохраняет за собой Китай: там за 2023 год продали 30,1 млн транспортных средств, что на 12% больше, чем в 2022. Из них легковых авто — 26,1 млн (+10,6%), а грузовых — 4 млн (+22%).

На втором месте остаются США с 16 млн проданных машин (+12,5%). Из них легковых авто — 3,1 млн. шт. (+9%), а коммерческих — 12,9 млн (+13%). Стоит отметить, что к коммерческой технике в ОIСА отнесли популярные в Штатах пикапы.

Третье место у Индии — 5,1 млн авто и рост 7,5%. Легковушек продали 4,1 млн (+8,2%), а грузовиков — почти миллион (+5%).

В ТОП 5 попала и Германия — 3,2 млн машин (+8%). Среди них преобладают легковые авто (2,8 млн шт., +7,3%), а вот коммерческих транспортных средств приобрели только 360 тыс.

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