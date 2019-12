Умерла автор главной песни из сериала "Друзья"

В США в возрасте 72 лет накануне вечером умерла режиссер и автор песен Алли Уиллис, написавшая заглавную песню к сериалу "Друзья".

Об этом сообщает Variety.

Причиной смерти стала остановка сердца.

Уиллис известна как автор I'll Be There for You – главной музыкальной темы из сериала "Друзья".

Кроме того она дважды становилась лауреатом премии "Грэмми". Она награждена за саундтрек к фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" и за работу над мюзиклом "Цветы лиловых полей".

