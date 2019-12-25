Умерла автор главной песни из сериала "Друзья"
В США в возрасте 72 лет накануне вечером умерла режиссер и автор песен Алли Уиллис, написавшая заглавную песню к сериалу "Друзья".
Об этом сообщает Variety.
Причиной смерти стала остановка сердца.
Уиллис известна как автор I'll Be There for You – главной музыкальной темы из сериала "Друзья".
Кроме того она дважды становилась лауреатом премии "Грэмми". Она награждена за саундтрек к фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" и за работу над мюзиклом "Цветы лиловых полей".
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