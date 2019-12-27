Рождественская классика, "Щелкунчик" и ярмарка. ТОП-5 предновогодних событий, которые надо посетить

Кино + дискуссия. Кинопоказ фильма "История зимнего сада" и обсуждение

В начале недели в киноклубе KINO42 состоится необычное событие: кинопоказ документального фильма "История зимнего сада" режиссера Семена Мозгового, а дискуссия о роли музыки в кино. "История зимнего сада" - кино о хранительнице павильона с растениями и цветами на ВДНХ: Валентина Николаевна уже 45 лет ухаживает за коллекцией экзотических растений и оранжереей. Совсем скоро ей придется уйти на пенсию, и она с ужасом думает, что станет с ее садом без нее. К слову, в этом году "История зимнего сада" была отмечена как лучший украинский документальный фильм по версии жюри кинофестиваля Docudays UA.

Помимо фильма, запланировано обсуждение такой темы, как роль музыки в кино с участием композитора и дирижера Ильи Григорива. Речь пойдет о том, как с помощью музыки в кино оказывать эмоциональное воздействие на зрителя, и может ли саундтрек к фильму быть высоким искусством.

Когда: понедельник, 30 декабря, начало в 21.00

Где: ул. Константиновская, 11. Киноклуб KINO42

Цена: 120 грн

Театр. Спектакль "Гарантия 2 года"

На сцене театра на Левом берегу в предновогодний вечер – новинка этого сезона, спектакль одной из сильнейший молодых театральных режиссерок Тамары Труновой "Гарантия 2 года". Это история о том, как современная жизнь со всеми ее научно-техническими достижениями лишает человека эмоциональной чувствительности. Мода на инстаграм, погоня за "лайками" в соцсетях, и прочие "болезни времени" делают человеческую жизнь пустой, лишенной теплоты и счастья. Как же найти себя в этом ежедневном круговороте событий?

Где: Театр драмы и комедии на Левом берегу Днепра, Броварской проспект, 25

Когда: вторник, 31 декабря, начало в 19.00

Цена: билеты от 105 грн

Музыка. Концерт рождественской классики

Если 31 декабря и 1 января вы с удовольствием праздновали Новый год, а уже 2 января вам захотелось куда-нибудь выбраться, можно отправиться на концерт рождественской классики от Marco Concert.

Классическая музыка звучит накануне Рождества по всему миру в операх, соборах, концертных залах и филармониях. На серии новогодних концертов в Киеве можно будет услышать произведения Баха, Штрауса, Чайковского, Моцарта, Вивальди, Шуберта и т.д.

Где: Дом кино, ул. Саксаганского, 6

Когда: 2-6 января

Цена: билеты – от 250 грн

Балет. "Щелкунчик" в Национальной опере

Классика предновогодней культурной программы – поход на "Щелкунчик". Балет отметил уже 120-летие, но по-прежнему остается отличным способом создания новогоднего настроения, именно поэтому в Национальном театре оперы и балета его обычно дают всю предновогоднюю неделю, и, даже несмотря на это, билеты разлетаются как горячие пирожки. Если вместо беготни по делам и за подарками хочется окунуться в атмосферу сказки – вам сюда.

Где: Национальный театр оперы и балета, ул. Владимирская, 50

Когда: суббота, 2 декабря – вторник, 31 декабря

Цена: билеты от 50 до 600 грн

Ярмарка. Предновогодний маркет подарков Всі.Свої

Поиск подарков в последний момент – довольно типичная ситуация накануне Нового года. Чтобы сделать из стресса превратить ее в приятное времяпровождение, лучше отправиться за подарками туда, где можно купить все сразу.

Например, на маркет подарков от Всі.Свої. организаторы обещают, помимо огромного выбора подарков, настоящую новогоднюю атмосферу с елкой, мандаринами, глинтвейном и красивым праздничным декором.

Все выходные можно будет купить самые разнообразные подарки и сувениры: одежду, украшения, декор и товары для дома, книги и многое другое. Так что без подарка не останется никто.

Где: Д12, ул. Десятинная, 12

Когда: с28-29 декабря, с 12.00 до 20.00

Цена: вход свободный