"Фигаро" в планетарии и 111 лет Приймаченко. Топ-5 культурных событий, которые нельзя пропустить

Кино + дискуссия. Кинопоказ фильма "Вулкан" + обсуждение

Киноклубе KINO42 продолжает серию показов фильмов в сопровождении дискуссий с участием актеров, режиссеров и других профессионалов киноиндустрии.

В эти выходные в клубе покажут один из самых нашумевших прошлогодних украинских фильмов, трагикомедию Романа Бондарчука "Вулкан".

"Вулкан" – это история переводчика Лукаса, работающего на ОБСЭ. Случайно оказавшись в южноукраинском Бериславе, Лукасу приходится открывать для себя новый мир и знакомиться с его укладом.

После кинопоказа у зрителей будет возможность задать режиссеру вопросы: о фильме, о херсонском культурном феномене, о трендах современного документального кино и о многом другом.

Когда: суббота, 11 января, а также среда, 15 января. Начало кинопоказов в 21.00.

Где: ул. Константиновская, 11. Киноклуб KINO42

Цена: 120 грн

Презентация книги "Оця Марія звірів малювала"

Если за новогодние каникулы вы так и не успели открыть ни одной книги, это легко исправить. Например, сходив на презентацию новой книги.

Издательство "Видавництво" в день 111-летия со дня рождения известнейшей украинской художницы ХХ века Марии Примаченко презентует книжку о ней.

Книгу "Оця Марія звірів малювала", которую называют первой художественной книжкой о Примаченко, представят ее авторы Светлана Тараторина и Наталья Левицкая, а также команда проекта. Музей украинского декоративно-прикладного искусства также выбран как место презентации неслучайно: в окружении работ Марии Примаченко знакомство с книгой о ней должно пройти наилучшим образом.

Где: Национальный музей украинского декоративно-прикладного искусства, ул. Лаврская, 9. Корп. 29.

Когда: воскресенье, 12 января, начало в 14.00.

Цена: вход свободный

Музыка. "Опера под звездным небом" в киевском Планетарии

Отличный способ дополнить культурные впечатления эмоциональными и получить новый интересный опыт – отправиться послушать оперу не в театр, как мы привыкли, а в более необычное место, например, в Планетарий. В эту субботу там покажут шоу "Опера под звездами. Новая история".

В программе вечера – арии из всемирно известных опер, таких как "Риголетто", "Тоска", "Свадьба Фигаро", "Севильский цирюльник", дополненные современными полнокупольными проекциями на 360 °, которые призваны усилить впечатления от музыки.

Где: киевский Планетарий, ул. Большая Васильковская, 57/3

Когда: суббота, 11 января

Цена: билеты – от 250 грн

Театр. "1984" по Джорджу Оруэллу в Театре на Подоле

Театр на Подоле начинает новый год со спектакля по скандальной пьесе Майкла Джина Салливана, написанной по одной из главных антиутопий ХХ века, "1984" Джорджа Оруэлла.

Книга, написанная в далеком 1949 году, сегодня кажется актуальной как никогда, приобретая все новые и новые коннотации и способы прочтения смыслов.

Кажется, мы, глобальное общество начала XXI века, все больше становимся похожи на его героев.

Где: театр на Подоле, Андреевский спуск, 20

Когда: пятница, 10 января, в 19.00. Суббота, 11 января, в 18.00 (также спектакль покажут 22 января)

Лекция об искусстве. "Вечное и скоротечное в украинском пейзаже XIX века" в NAMU

Если за время новогодних праздников вы успели соскучиться по искусству, то можно отправиться в выходные в Национальный художественный музей, где помимо выставок по субботам часто проходят лекции на самые разные связанные с искусством темы.

К примеру, в эту субботу на лекции "Вечное и скоротечное в украинском пейзаже XIX века" заместитель директора музея искусствовед Леся Толстова расскажет о центральном жанре украинского искусства второй половины XIX- XX века – пейзаже.

Все этапы развития этого художественного жанра, история его превращения в ключевой жанр в украинском искусстве и многое другое смогут узнать слушатели на лекции. Не пропустите.

Где: Национальный художественный музей Украины/ NAMU, ул. Грушевского, 6

Когда: суббота, 11 января, начало в 14.00

Цена: полный билет – 100 грн, льготный – 50 грн