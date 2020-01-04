Битва за Ройтбурда и не взлетевшая "Мрiя". Чем запомнился 2019 год в украинском искусстве

Фокус подводит культурные итоги года

Ушедший год был для украинского культурного поля турбулентным и полным разнообразных событий, а подчас и неожиданностей. Фокус анализирует, чем он отметился, что оставил после себя, и как это может повлиять на культуру в наступившем 2020-м.

Выставка года: путешествующая биеннале в Харькове

Ключевым выставочным проектом ушедшего года можно без всяких сомнений назвать Вторую биеннале молодого искусства в Харькове, которая прошла осенью 2019 года.

Биеннале молодого искусства – проект, инициированный Министерством культуры в 2017 году в несколько странном гибридном формате "биеннале-фестиваль-конкурс". Согласно замыслу, выставка должна каждые два года проходить в новом городе. Первым стал Киев: осенью 2017 года в "Мистецьком Арсенале" состоялся проект "Сегодня, которое так и не настало", обнаживший извечную проблему взаимодействия современного искусства с государственной бюрократической махиной в лице Минкульта. К сожалению, "второй заход" – биеннале молодого искусства в Харькове в 2019 году – показал, что за два года эти проблемы не только не были решены, но и усугубились, учитывая возросший масштаб проекта.

Проект под названием "Кажется, я вхожу в наш сад" под кураторством Бориса Филоненко, Анастасии Евсеевой и Дарины Скриннык-Мыськи стал столь же проблемным в организации, сколь и значимым как кураторское высказывание. Несмотря на крохотную проектную команду из семи человек и сложности в работе с Минкультом и местными харьковскими властями, кураторам удалось представить выставку, побуждающий к глубокому размышлению о городе как живом организме, теме места человека во враждебной среде, вопросах экзистенциального характера и многом другом.

Биеннале молодго искусства в Харькове вышла настолько многослойной, что она, пожалуй, надолго останется примером и высокой планкой для последующих проектов. Правда, по ее окончании в воздухе так и остался висеть вопрос о том, какой будет (и будет ли вообще) биеннале-2021, готова ли Украина к организации настолько масштабной репрезентации молодого искусства каждые два года собственными силами, а не сверхусилиями кураторов.

Украина на международной культурной арене: "Мрія" на Джардини и советские мозаики в Вене

В контексте культурной репрезентации Украины в мире 2019-й тоже не был ни ровным, ни спокойным. Начало года прошло под знаком скандала вокруг национального отбора на Венецианскую биеннале. Между двумя проектами – перформансом "Падающая тень "Мрії" насады Джардини" "Открытой группы" и видео "Голоса любви" Арсена Савадова – разгорелась нешуточная борьба, вышедшая далеко за пределы конкурсного регламента. Арсен Савадов долго отказывался признать поражение: проводил альтернативные пресс-конференции, призывая Минкульт пересмотреть результаты конкурса и т.д.

Согласно концепции "Открытой группы", в украинском павильоне должны были представить видео о пролете самолета АН-225 над Джардини, который должен был состояться в день открытия биеннале. В итоге пролет "Мрії" по техническим причинам не состоялся, но украинский национальный павильон все равно выглядел весьма достойно.

Не менее уверенно выглядела наша страна на главной мировой книжной ярмарке во Франкфурте. Украинский стенд там, еще несколько лет назад оставлявший желать лучшего, заметно преобразился – в этом году и качество представленных новинок, и программа стенда былина отличном уровне. Вице-президент ярмарки Тобиас Фосс в комментарии Фокусу отметил, что такими темпами Украина через несколько лет сможет претендовать на престижный статус почетного гостя во Франкфурте.

Все это дает основания для надежд, что интеграция украинской литературы в мир наконец вышла на качественно новый уровень.

Не менее активен в ушедшем году был и отвечающий за отечественную культурную дипломатию в мире Украинский институт. За 2019 год, объявленный годом культуры Украина-Австрия, УИ реализовал целую серию культурных проектов, среди которых стоит отметить Украинскую ночь в венском Музейном квартале, хитом которой стал мэппинг с использованием изображений украинских советских мозаик, а также выставку "Between fire and fire" под кураторством Алисы Ложкиной.

Скандалы года: битва за Ройтбурда и музей в Кмытове

Ушедший год был для украинского культурного поля турбулентным и полным разнообразных событий, а подчас и неожиданностей

Отметился 2019 год и скандалами в культуре. Одним из самых громких стала попытка снятия с должности директора Одесского художественного музея, художника Александра Ройтбурда депутатами одесского облсовета. На защиту Ройтбурда встали многие культурные деятели и даже чиновники, на "культурный Майдан" в его поддержку выходили одесситы и приезжали со всей страны.

Надо сказать, что Александру Ройтбурду за полтора года директорства действительно удалось перезагрузить работу музея на всех уровнях: от ремонта – до выставочной деятельности. На сегодняшний день решение одесского облсовета хотят обжаловать в районном суде.

Не менее обсуждаемым в 2019 году стал и случай с музеем им. Буханчука в Кмытове Житомирской области.

Все началось пару лет назад, когда активисты культурной инициативы ДЕ НЕ ДЕ приехали в Кмытов в рамках программы ревитализации музеев, и начали работать с коллективом бывшего музея советского искусства. В результате музей ожил: в нем обновили экспозицию, провели серию выставок с участием современных художников, и даже был создан отдел современного искусства. А художник Никита Кадан даже устроился в музей заместителем директора. Все могло бы стать прекрасным кейсом по преображению провинциального музея и отличным примером переосмысления там советского искусства (именно оно является специализацией музея им. Буханчука).

К сожалению, эту прекрасную культурную утопию разрушили зашоренность и бюрократия: депутаты Житомирской ОГА вынудили руководство музея прекратить сотрудничество с художниками и активистами, угрожая увольнениями и закрытием музея. Хочется надеяться, что в этой непростой ситуации удастся наладить диалог, однако очевидно, что это будет непросто.

Удивление года: министерство "3 в 1"

Потрясением в украинской культуре в 2019 году стало объявление после парламентских выборов о том, что при формировании Кабмина будут объединены Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, а также Министерство информационной политики. Главой объединенного министерства стал бывший медиаменеджер Владимир Бородянский. По истечении периода "утряски и усушки" стало ясно, что в новом "министерстве физкультуры" теперь будет три профильным замминистра – за культуру среди них отвечает Ирина Подоляк, бывшая первая зам. Главы комитета по культуре и духовности ВР. Также недавно стало известно, что вскоре в министерстве может появиться четвертый заместитель.

Среди ключевых ожиданий от министерства по культурной части на 2020: запуск профильных государственных агентств, продолжение успешного функционирования Украинского культурного фонда и Украинского института книги, выбор нового главы Госкино, а также перезагрузка системы культурного образования.

Ожидание года 2020: музей современного искусства

На самом деле этот пункт неразрывно связан с предыдущим. Новообъединенное Министерство культуры заявило, что в бюджете на 2020 год заложено порядка 40 млн грн на запуск музея украинского современного искусства – институции, о которое украинское культурное сообщество мечтает всю историю независимой Украины, и в котором наша страна остро нуждается. Наличие государственного музея современного искусства в XXI веке – вопрос политической состоятельности и независимости государства. К сожалению, за много лет разговоры о необходимости его создания так ничем и не увенчались. Однако есть все основания надеяться, что шанс, который появился сегодня, наконец, будет реализован.