Мастодонты и дерзкие новички. Где в Украине можно легально посмотреть кино онлайн

В прошлом году в Америке случился бум новых видеосервисов в интернете. Мастодонтов рынка теснят новички, а усилившуюся конкуренцию в прессе уже назвали «убийством Netflix». В частности, в ноябре 2019-го громко запустился канал Disney+, выложивший к просмотру мультфильмы и кино собственной киностудии Walt Disney. Кроме того, в кинотеке канала есть продукция студий Pixar, Marvel, National Geographic и пр. В первые сутки работы видеосервиса на него подписались 10 млн человек, и сайт «лёг». Рассерженные пользователи не могли дозвониться в службу поддержки, запустив в соцсетях кампанию с хештегом #disneydown — «Дисней упал». Тем не менее по состоянию на начало февраля у Disney+ было уже 28,6 млн подписчиков, привлечённых кино и сериалами о приключениях «марвеловских» супергероев.

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Украине пока далеко до этого ажиотажа. К примеру, отечественная аудитория платформы Netflix в 2019 году составила 170 тыс. подписчиков, по данным аналитического бюро Statista. До миллионной армии зрителей в Украине стриминговым сервисам ещё предстоит расти, однако и в нашей стране этот рынок оживляется: в онлайн идут как крупные телеканалы, к примеру «1 + 1», так и смелые авторские проекты, формирующие культуру легального просмотра украинского кино. В подборке Фокуса — мастодонты и дерзкие новички мирового и отечественного рынка онлайн-стриминга. При всей разнице идеологий и подходов их объединяет одно: украинский зритель имеет доступ к их услугам.

Мастодонты: завсегдатай рынка

Платформа: Netflix

Почём: 30 дней бесплатно, затем от $9 в месяц. В Украине с 2016 года





Заявка на успех. Первым большим хитом Netflix стал сериал «Карточный домик». В нём главную роль исполнил Кевин Спейси, сыграв президента США

Старейшая и крупнейшая платформа Netflix работает с 1997 года и прошла длинный путь от проката VHS-кассет до потокового видео. В онлайн-формате Netflix запустился в 2010 году и, как и другие сервисы по подписке, конкурирует с телевидением за зрителя. По статистике прошлого года, онлайн-платформа эту борьбу выиграла: аудитория кабельных каналов в Америке составила 52 млн человек, а у Netflix — более 60 млн. Это произошло, в частности, потому, что подписка на онлайн-сервис в разы дешевле — от $9, тогда как за пакет кабельных каналов американский зритель в среднем платит $40 в месяц. В Netflix всегда подчёркивают идеологическую разницу с телевизором: вы можете смотреть то, что вам нравится, в любом объёме, абсолютно без рекламы, вдобавок можно скачивать видео, чтобы смотреть его офлайн. Такой подход платформа сохраняет в 190 странах, где работает, в том числе в Украине. Правда, в украинском Netflix отображается далеко не вся кинотека: всего 206 сериалов и 576 фильмов — менее 20% от того, что есть на американской версии платформы.

С 2012 года Netflix производит собственный контент: оригинальные сериалы, телешоу, мультфильмы и документальное кино. Причём настолько успешно, что по данной схеме действуют и новички рынка. Именно эта компания сняла такие резонансные телепроекты, как политический триллер «Карточный домик», подростковые драмы «13 причин почему» и «Сексуальное образование», а также эпическое фэнтези «Ведьмак» по романам польского писателя Анджея Сапковского. В прошлом году Netflix потратил более $17 млрд на собственное производство. На родине компанию критикуют за то, что траты не окупаются, а привлечение новых подписчиков стоит всё дороже и дороже. Но Netflix по-прежнему остаётся законодателем стримингового рынка, а премьеры этой платформы собирают огромную аудиторию, лестные отзывы критиков и профессиональные награды вроде «Эмми».

Новички: для секты почитателей

Платформа: Apple TV+

Почём: 7 дней бесплатно, затем $4,99 в месяц, подпиской могут пользоваться шесть членов семьи.

В Украине с 2019 года



Текущий хит. Помимо «Утреннего шоу» на Apple TV+ продвигают сериал «Видеть», постапокалипсис о мире, где осталась горстка людей, потерявших при этом зрение. Главная роль в проекте — у актёра Джейсона Момоа, самой звёздной работой которого было участие в сериале «Игра престолов»

Компания Apple запустила стриминговый сервис 1 ноября прошлого года с большой помпой. Ещё весной 2019-го о нём объявляли знаменитости: продюсер и режиссёр Стивен Спилберг, телеведущая Опра Уинфри. К запуску компания подготовила собственные сериалы, в том числе «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. Этот сериал уже отметили критики: он номинировался на «Золотой глобус», а Дженнифер Энистон получила награду от Гильдии киноактёров США.

В отличие от других новичков рынка, к примеру Disney+, работающего только в США и Канаде, этот канал стартовал сразу более чем в сотне стран, в том числе в Украине. Apple воспользовалась производственными мощностями компании и разработала специальное приложение, которое можно скачать на её фирменные гаджеты, чтобы через него смотреть видео.

По сравнению с другими платформами, подписка на Apple TV+ дешёвая, но есть нюансы. За $5 вы можете смотреть только оригинальные сериалы, фильмы и шоу, снятые компанией. Их на данный момент не более 20. На платформе есть кино других производителей, в том числе участников оскаровской гонки текущего года. Но за просмотр этих фильмов нужно платить отдельно: покупка фильма обойдётся в среднем $10, прокат — $5. В будущем разработчики Apple TV+ хотят развивать его как платформу, где будут представлены многие каналы со своими фильмами и передачами. Сейчас есть только один — канал Смитсоновского института с документальными фильмами о природе, истории, науке. Подписка на него стоит $2,99 в месяц после семи дней бесплатного просмотра. Пока что Apple TV+ проигрывает конкурентам в ассортименте и цене. По сути, эта платформа создана для фанатов фирменной техники компании, которым будет лестно смотреть ещё и «яблочный» телевизор.

Мастодонты: телевизор в профиль

Платформа: Megogo

Почём: пробный просмотр — 25 грн, первые 30 дней подписки «Оптимальной» — 1 грн, далее — 97 грн в месяц.

В Украине с 2011 года

Наше кино. Подборка украинских фильмов на Megogo включает не только современные хиты, но и картины начала 1990-х. На сайт выкладывают в том числе версии с сурдопереводом и тифлокомментарием для слабослышащих и слабовидящих людей соответственно

Если американские онлайн-платформы выстраивают свою стратегию на противопоставлении с телевизором, то украинские компании, работающие на рынке много лет, — наоборот. Они привлекают аудиторию за счёт телеканалов, которые включают в подписные пакеты. Что скрывать, украинцы любят телевидение, и его наличие быстрее, чем наличие только фильмов и сериалов, убеждает наших соотечественников подписываться на стриминговый сервис. По такой схеме работает видеосервис Megogo, в разные пакеты подписки включающий от 120 до 240 телеканалов. По словам Ивана Шестакова, директора по маркетингу и стратегии Megogo, специфика их аудитории в том, что 70% смотрят видео на Smart TV на телевизорах, и лишь 11% — на компьютерах. За прошедшие годы компания расширила аудиторию на всю Восточную Европу с ежемесячной аудиторией 40 млн человек, по заявлению самой компании.

Кроме телеканалов Megogo собрал большую кинотеку, которая включает более 77 тыс. видео. Но лучший бонус зрителю — это возможность смотреть сериалы и кино производителей, работающих только на американском рынке. Это, к примеру, продукция HBO, включающая такие сериальные хиты, как «Игра престолов», «Чернобыль» и «Большая маленькая ложь», их закупают у российского стримингового сервиса «Амедиатека». Есть на Megogo и украинские фильмы, но лишь некоторые — хиты проката, например «Киборги» и «Круты».

Часть кинотеки в Megogo бесплатная, в основном это старые фильмы, в том числе советские. Но чтобы добраться до просмотра, нужно пережить четыре рекламных ролика.

Новички: авторская ставка

Платформа: Takflix

Почём: 50 грн за просмотр одного фильма, оплата действует в течение семи дней.

В Украине с 2019 года

Говорим о будущем. Антиутопия «2020. Безлюдна країна», выложенная к просмотру на Takflix, рассказывает о том, что может случиться, если из Украины выедут на заработки все жители и в стране останется буквально восемь человек

Вопреки сложившемуся имиджу Украины как страны, где властвует пиратство, наши зрители готовы легально смотреть кино онлайн. Так считают кинорежиссёр и куратор культурных проектов Надежда Парфан и её единомышленники. В канун Нового 2020 года они запустили платформу Takflix, где показывают новое украинское кино. Пока сервис работает в тестовом режиме, на сайте размещены два фильма: антиутопия «2020. Безлюдна країна» Корнея Грицюка и документальная лента «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» самой Надежды Парфан. Идея основателей сервиса в том, чтобы показывать авторские кинопроекты, часто малобюджетные, которые вряд ли большая аудитория увидит в кинотеатрах. Эта идея украинцам по вкусу: по предварительным данным, большинство визитов на Takflix делают именно наши соотечественники и лишь около 20% — из-за рубежа.

До конца 2020 года сервис будет работать в тестовом режиме, каждый месяц станут добавлять по одному фильму. Одновременно команда Takflix занимается расширением кинотек и полноценным запуском. Как отмечают представители компании, они ведут переговоры с продюсерами и создателями фильмов, а если права на демонстрацию принадлежат третьим сторонам, к примеру прокатчикам или телеканалам, то ждут, пока права не освободятся, или вступают в переговоры с правообладателями. «Это длительный процесс, который не даёт немедленных результатов, потому мы запустились в бета-версии», — уточняют в Takflix.

Если вы подписались на пробный бесплатный период просмотров на онлайн-платформе и не хотите переходить на платную, то необходимо отменить подписку за день до окончания периода, для чего нужно следовать инструкциям в личном кабинете на сайте сервиса. Если этого не сделать, то сервис автоматически снимет с вас плату за ближайший месяц.

