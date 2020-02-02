"Джокер" против "1917". Кто победит в номинациях "Оскара": прогнозы украинских критиков

9 февраля состоится награждение главной кинопремией мира. В этом году в номинациях «Оскара» тесно, местами предсказуемо. Но есть и неожиданные тренды. Что же это за тренды и почему «Оскар-2020» эксперты Фокуса называют одновременно предсказуемым и необычно редким?

Особенности «Оскара»-2020

Абсолютным рекордсменом по числу номинаций на «Оскар» в этом году является» «Джокер» Тодда Филлипса – лента претендует сразу на 11 статуэток. Чуть меньше, по 10 номинаций, сразу у трех фильмов: военной драмы Сэма Мендеса «1917», эпичного «Ирландца» Мартина Скорсезе и захватывающего «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Что же еще особенного в оскаровских номинантах в этот раз?

«Оскар» этого года очень предсказуемый, - говорит кинокритик Алекс Малышенко. – В основных номинациях конвенциональные для церемонии награждения фильмы, собранные по разным квотам (за вычетом номинантов на роли второго плана, которые сплошь so white), а по-настоящему необычные авторские работы остались за бортом. Фильму «Маяк» дали одну условную номинацию за операторскую работу, а лента «К звёздам» сражается за «Оскар» в секции «Лучший звук». Отдельно отмечу ещё одного аутсайдера: «Достать ножи». Фильм мог бы претендовать не только на статуэтку за сценарий, но и засветиться в актёрских номинациях.

А вот другой кинокритик и постоянный автор Фокуса Сергей Ксаверов уверен, что в кинопремии «Оскар-2020» есть сразу несколько важных особенностей. «Это необычно редкий год для «Оскаров» последних лет, - говорит Сергей Ксаверов. – Оскаровскую гонку можно свести обычно к трём составляющим. Первая – это насколько сильный подбор фильмов в соревновании, то есть, удачным ли был прошлый год. И тут бы хватило, по большому счёту, только фильмов Скорсезе, Тарантино и Баумбаха, чтобы признать, что год был уже неплохой. Второе – это кассовые показатели. Из года в год последние лет пятнадцать все только и говорят, что за «Оскары» соревнуются фильмы, которые никто не видел. В этом году ситуация противоположная. Все знают про миллиард сборов «Джокера» в мировом прокате, но факт в том, что из девяти главных номинантов вообще все – это заметные фильмы. Третье – это конкуренция. И это чуть ли не самое интересное, что есть в этом году».

Главные номинанты среди фильмов

С основными фаворитами «Оскара-2020» все понятно. Основная битва за золото «Оскара» развернется между «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Джокером» Тодда Филлипса, «1917» Сэма Мендеса, «Ирландцем» Мартина Скорсезе и «Брачной историей» Ноа Баумбаха.

«1917» - фильм о двух солдатах, выполняющих сложное задание на фронте Первой мировой войны

По мнению экспертов Фокуса, максимальные шансы на статуэтки за лучшие главные роли в этом году – всего у двух актеров. «Есть явные фавориты в отдельных номинациях, - говорит Сергей Ксаверов. - Хоакин Феникс, ко всеобщей радости, кажется, получит свой «Оскар» за «Джокера», а Рене Зеллвегер считается почти верной ставкой на главную женскую роль в «Джуди». Но за главную статуэтку разворачивается неслыханная битва. Конечно, по всем признакам сейчас лидирует «1917» Сэма Мендеса, но не сбрасываем со счетов ни Тарантино, ни «Паразитов». Я редко болею за что-то на «Оскарах», но в годы, когда Тарантино номинируется за режиссуру, как в этом, всегда хочется, чтобы его отметили в этой категории. Будет здорово, если корейские «Паразиты» возьмут не только почти гарантированный фильму «Оскар» за фильм на иностранном языке. Пон Чжун Хо – один из лучших режиссёров, живущих сегодня, и я очень рад, что американская киноакадемия номинировала этот фильм сразу на шесть наград, включая главную и режиссуру».



Еще один эксперт «Фокуса», кинокритик Анна Дацюк, согласна с мнением коллег о хороших перспективах военной драмы «1917» Сэма Мендеса. «Этот фильм, вероятно, получит статуэтки за лучшую режиссерскую и операторскую работу, поскольку и Мендес, и оператор фильма Роджер Дикенс получили соответствующие награды от режиссерской и операторской гильдии, и вполне заслуженно, - говорит кинокритик Анна Дацюк. – Для «Джокера», у которого сразу 11 номинаций, наиболее вероятны всего две награды: для Хоакина Феникса за лучшую мужскую роль и для Хильдуг Гуднадоттир за лучший саундтрек (я особенно болею за нее – это действительно один из лучших саундтреков в 2020 году, к тому же, она написала саундтрек к сериалу «Чернобыль» на НВО)». По мнению Дацюк, максимальные шансы на статуэтку за «Лучший фильм года», у ленты «1917», а его главным конкурентом можно назвать «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

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Кто из актеров получит статуэтки

А что же с актерскими номинациями? У кого, кроме Феникса, есть шансы получить статуэтку за актерские работы в этом году?

«Лора Дерн, очевидно, возьмет «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в «Брачной истории», даже несмотря на то, что исполнила там еще одну вариацию образа Ренаты из «Большой маленькой лжи», - уверена Анна Дацюк. – Но статуэтку ей дадут за гениальный монолог о роли матери в обществе из «Брачной истории». Я несколько разочарована тем, что в номинацию за лучшую женскую роль не попала Аквафина за «Прощание», но этот «Оскар», скорее всего, уже «отложен» для Рене Зеллвегер за «Джуди» (хотя Йохансон в равной мере заслуживает его за «Брачную историю»). Вероятно, лучшим режиссером назовут Квентина Тарантино, а Бред Питт возьмет трофей за лучшую мужскую роль второго плана – фильмы Тарантино часто приносят «Оскары» его актерам второго плана.

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С основными номинациями более-менее понятно, а что же с фаворитами в других номинациях, которые принято считать второстепенными?

«Мой личный фаворит — «Страна мёда», - говорит Алекс Малышенко. – Фильм претендует на приз как лучшее документальное кино и лучший интернациональный фильм. Это нечастый случай, когда документальное кино сражается в не-документальной секции. Но, скорее всего, эта милая, прекрасно снятая и необычная картина не получит ничего. В номинации на лучший интернациональный фильм вполне справедливо может выиграть «Паразиты». В документальной секции правит политика, и тут все карты у конкурентов «Страны мёда». Вероятнее всего выглядит победа «Пещеры» — хорошего, в целом, фильма про войну в Сирии режиссёра Фераса Феяда, ранее номинированного за «Последних людей в Алеппо». Ему отказали в выдаче американской визы, что может стать ещё одним аргументом за выбор именно его ленты».

Ставку на «Паразитов» как лучший иностранный фильм делает и Анна Дацюк. «Меня очень радует триумф этой ленты, - говорит Дацюк. - Кстати, Пон Джун Хо каждый раз выходит на сцену различных кинонаград и тонко троллит всех присутствующих наличием переводчика рядом с ним (хотя он прекрасно говорит по-английски), а также комментариями о том, что зрители могут открыть для себя массу крутого кино, если преодолеют такой барьер, как субтитры. Если говорить о других претендентах, то Скорсезе снял эпичное кино, но у «Ирландца» в ключевых, не технических номинациях, есть шансы разве что в категории «Лучший адаптированный сценарий».

Убедиться в справедливости прогнозов кинокритиков можно будет уже 9 февраля, когда и состоится церемония награждения.

Наиболее вероятные обладатели «Оскаров»-2020 по версии экспертов Фокуса: