На Евровидение-2020 в Роттердам от Украины едет Go-A

В финале нацотбора на Евровидение 2020 победила группа Go-A с песней "Соловей"

От судей и от зрителей Go-A получила по шесть баллов.

Всего на сцене сегодня выступили шесть участников: TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A.

Примечательно, что до начала финала букмекеры пророчили победу KHAYAT, TVORCHI или KRUTЬ.

Сам нацотбор песнями Dancing Lasha Tumbai и Make it Rain Champagne открыла Верка Сердючка.

Также на сцене выступил один из членов жюри – Тина Кароль.

Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Как ранее сообщал Фокус:

На конкурсе "Евровидение-2019" победил участник из Нидерландов Duncan Laurence.

Песенный конкурс "Евровидение-2019", который проходил в мае в Тель-Авиве, посмотрели 182 миллиона зрителей из разных стран.

Мэр Амстердама (Нидерланды) Фемке Халсема заявила, что город в следующем году не сможет принять песенный конкурс "Евровидение".