Пингвин в Лапландии. 5 лучших театральных постановок в Киеве

В Малом театре поставили «Маклену Грасу»: из подзабытой украинской пьесы 1930-х о махинациях польских дельцов и тяжкой доле польских люмпенов добыли общечеловеческие смыслы. Театр на Печерске инсценировал тексты Сергея Жадана; получилось мозаично и иллюстративно, но местами симпатично. В театре «Актёр» доказали, что сюжет о Дон Жуане можно запросто подать в комедийном ключе. Театр на Подоле остался верен традиционному прочтению классики, однако в его интерпретации гоголевской «Шинели» есть свои фишки. В «Снежной королеве» Театра им. Франко тоже имеются сюрпризы: сказку середины XIX века дополнили современным экологическим месседжем и говорящим по-птичьи пингвином.

«Маклена Граса»

Украинский малый драматический театр

(фото: Алексей Товпыга)

Что: пьеса Миколы Кулиша. Написана в 1933-м, впервые поставлена в театре Леся Курбаса «Березиль». В последующие годы к «Маклене Грасе» режиссёры обращались редко. Из столичных спектаклей постсоветского времени можно вспомнить разве что «Квітку Будяк» — современную адаптацию кулишовской пьесы (текст Натальи Ворожбит, постановка Станислава Моисеева, 2013, Театр им. Франко).

Кто: режиссёр спектакля — 26-летний Дмитрий Весельский, самый молодой театральный худрук столицы. Важная роль в создании постановки принадлежит его брату Станиславу, автору музыкального решения и исполнителю роли пса Кунда.

Переходя от книжного обзора к театральному, Юрий Володарский думал о том, что у режиссёра гораздо меньше свободы, чем у писателя. Режиссёрская работа зависит от имеющихся в его распоряжении актёров, формата постановки, размеров сцены, технических возможностей театра и т. д. Писателю проще: ему нужно только чем и на чём писать.

О чём: маклер Зброжек пытается завладеть убыточной фабрикой аристократа Зарембского, из расчёта сватающегося к его дочери, но из-за внезапного банкротства остаётся без гроша. Зброжек хочет покончить с собой, но решает организовать собственное убийство — в таком случае его жена и дочь получат крупную страховую сумму. Исполнить задуманное должна 13-летняя Маклена Граса, чью бедствующую семью Зброжек собрался оставить без жилья. Перед Макленой встаёт моральная проблема: убить или не убить? Взять деньги или не брать?

Как: с душой, но без фальши, со страстью, но без чрезмерной экзальтации, с юмористическими обертонами, но без хохмачества. Со сценографическими находками — к примеру, подвал, в котором живут Грасы, превратился в крошечный закуток, забраться в который можно только лёжа. С хорошими актёрскими работами — прежде всего Юрия Кулинича (Зброжек) и Юрия Шульгана (Граса). С проникновенным музыкальным рефреном: фраза из сказки об Ивасике-Телесике «Гуси, гуси, гусенята! Візьміть мене на крилята» превратилась в центральный мотив спектакля, в котором воплотилась тоска по вольной воле и мечта об иной жизни.

«Поколение пепси»

Киевский академический театр на Печерске





(фото: Вероника Литкевич)

Что: спектакль создан по прозаическим фрагментам и стихотворениям Сергея Жадана. Единого сюжета нет, эпизоды разножанровые, связи между ними формально-условные.

Кто: «Поколение пепси» поставила Вероника Литкевич, молодая актриса театра, в последнее время пробующая себя в режиссуре.

О чём: о жизни нашей — нелепой и трогательной, грешной и праведной, бестолковой и трагической. Об эпохе, которую где ни поскреби — под пластиковым покрытием благопристойности обнаруживается ржавая арматура идиотизма. О том, что высокое всегда бок о бок с низким, а порой — и в обнимку.

Как: это не столько самостоятельная постановка, сколько сценические комментарии к произведениям Жадана. Если прозу Литкевич инсценировала, то поэзия, звучащая преимущественно ближе к финалу, обходится почти без визуальной поддержки. Разнородные пазлы скреплены единой эстетикой, перекликающимися со сценическим действием видео­фрагментами, а ещё — периодическим появлением странной фигуры с синим аватаровским лицом, именуемой в афише богиней Кали (Полина Снисаренко, она же хореограф спектакля).

«Дон Жуан. Коктейль»

Театр «Актёр»

Что: афиша сообщает, что спектакль представляет собой фантазии на основе произведений классиков. Под классиками, вероятно, подразумеваются Тирсо де Молина, Александр Пушкин и Леся Украинка.

Кто: коктейль «Дон Жуана» взболтали драматург Марина Смилянец и режиссёр Максим Голенко, который поставил немало спектаклей по классике, переделанной под современность.

О чём: основная сюжетная канва истории о Дон Жуане, соблазняющем Донну Анну и приглашающем в гости Командора, сохранена, но приключения героя-любовника приобрели по большей части фарсовый характер.

Как: это очень актёрский спектакль, и впечатление от него во многом зависит от того, кто играет. Например, образ Дон Жуана на демоническом мачо Михаиле Кукуюке сидит как влитой, а вот как в нём себя чувствует менее харизматичный Александр Жила, я могу только гадать. В роли вечного нытика Лепорелло я видел фактурного Максима Максимюка, но уверен, что Александр Ярема выглядит в ней ничуть не хуже. И вот ещё что важно: собираясь на спектакль театра «Актёр», не забывайте, что Марина Смилянец — это не Леся Украинка, а «Дон Жуан. Коктейль» — не трагедия, а забава.

«Шинель»

Киевский академический драматический театр на Подоле, Театральная гостиная

(фото: Ira Marconi)

Что: интересно, есть ли здесь люди, не читавшие гоголевскую «Шинель» или хотя бы не знающие, о чём там речь?

Кто: и снова молодой режиссёр, но уже при регалиях: в 2017 году Валерия Федотова стала лауреатом премии «Киевская пектораль» в номинации «лучший режиссёрский дебют» за спектакль «Ослик должен быть худым».

Повесть Николая Гоголя «Шинель» сейчас самый популярный текст на киевской сцене

О чём: о том, как бедный титулярный советник Акакий Башмачкин справил себе новую шинель. Когда её украли, умер с горя, а потом, уже мёртвый, принялся мстить.

Как: не знаю, насколько худым вышел у Федотовой премиальный ослик, а вот Акакий Акакиевич в её спектакле очень щуплый, кроткий, трепетный и вызывающий сочувствие. Ещё одна блестящая роль Романа Халаимова, умеющего перевоплощаться в персонажей совершенно разного склада, — для сравнения можно вспомнить его инфернального Марлена в «Диком поле». Самый оригинальный режиссёрский ход в спектакле — оживающая шинель. В постановке Федотовой она превращается в важного господина приблизительно так же, как это делал гоголевский Нос.

«Снежная королева»

Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко

(фото: Национальный академический драматический театр им.Ивана Франко)

Что: одна из самых известных сказок наиболее знаменитого в мире сказочника.

Кто: если вы до сих пор не слыхали о Петросяне, постарайтесь запомнить это имя: место Давида в списке самых талантливых молодых режиссёров Украины сомнению не подлежит.

О чём: ладно, «Шинель» кто-то может и не знать, но уж «Снежную королеву» Ганса Христиана Андерсена знают все. Или нет?

Как: детская постановка Петросяна получилась гораздо более традиционной, чем взрослые. В ней всё как положено: непременный интерактив («Дети, вы хотите, чтобы Герду отпустили?» Дети оглушительным хором: «Да-а-а!»), экологическая мораль («Кай, ёлки рубить нехорошо! Кай: «Я больше не буду!»), внятные нравоучения («Нельзя заставлять дружить насильно, свобода важнее всего!»). Несколько удивило появление среди персонажей не предусмотренного Андерсеном, смешно повизгивающего пингвина, который вообще-то обитает только в Южном полушарии. С другой стороны, сказка есть сказка, и если режиссёр захочет, в Лапландии появится хоть пингвин, хоть крокодил, хоть чупакабра.