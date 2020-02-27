Американская Жанна д’Арк и чувства: "Проти всіх ворогів: Історія Джин Сіберг"

В 2019 году вышло целых три фильма с действием в конце 60-х, героинями которых были не просто знаменитые актрисы, а главные жертвенные символы своих эпох, засвидетельствовавшие, что платят всегда невинные. Одна из них, Джуди Гарленд, умрёт от передозировки в 1969 году. Другая, Шарон Тейт, в том же году будет убита бандой Чарли Мэнсона у себя дома. Третья – Джин Сиберг. Её смерть, считающаяся до сих пор как «возможное самоубийство», наступит только через девять лет, 8 сентября 1978 года, когда её тело, закутанное в плед, будет обнаружено в автомобиле недалеко от её дома в Париже.

Интересно, что «Джуди», «Однажды в Голливуде» и «Сиберг» не показывают смерти своих героинь. Фильм Эндрюса вообще охватывает период жизни Сиберг, когда до конца ещё далеко. Идёт конец 60-х, жизнь прекрасна, Джин живёт со своим вторым мужем, писателем Роменом Гари, в Париже. У неё прекрасный сын, в ней души не чает французская пресса, а агент актрисы планирует её торжественное возвращение к ролям в Голливуде. В самолёте в США она знакомится с известным активистом чёрного движения Хакимом Джамалем (Энтони Маки), с которым практически сразу по приземлению у неё начинается роман как романтический, так и идейный. Джин страстно хочет помочь борьбе чёрных за свои права и немедленно попадает в объектив ФБР. Причём буквально, так как за Джамалем ведётся постоянная слежка.

Сиберг играет Кристен Стюарт, и это чуть ли не напрашивающийся вариант. Обе актрисы из США, их карьера началась резко и быстро привела к известности, но и к Сиберг и Стюарт не относились серьёзно в их родной стране, пока они не получили признание во Франции. Стюарт, звезда тинейджерской вампирской мелодрамы «Сумерки» и бесконечного числи её продолжений, – сыграв в двух фильмах Оливье Ассаяса и получив за роль в одном из них высшую французскую кинопремию «Сезар». Сиберг – сыграв в главном фильме «Новой волны» «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара. Обе, в конце концов, известны активной политической позицией. Последняя как раз в фокусе нашего фильма.

В итоге экранное воплощение Сиберг в исполнении Стюарт напоминает, к сожалению, не столько живого человека, сколько мученика режима, который, по словам одного из героев фильма, ходит с гвоздями в руках в поисках креста. Отчасти это не вина Стюарт, потому что в сам сценарий заложен удивительно плоский образ её героини, но и со своей стороны актриса делает практически всё, чтобы не выходить из жертвенно-героической ипостаси в гламурной обстановке. Сиберг и её поступки очень схематичны и слабо контекстуализированы в своём времени и месте. Чем именно был конец 60-х для США, почему так шокирующе выглядит роман голливудской звезды и афро-американца, близкого к «Чёрным пантерам», и почему Сиберг пришлось пережить от ФБР всё то, что мы видим на экране? Понять всё это из фильма, не зная ответы на все вопросы заранее, достаточно сложно.

За понимание нами контекста, к счастью, отчасти отвечает другой герой фильма. По факту именно он является и главным героем «Сиберг». Это Джек Соломон (Джек О’Коннел), специалист по прослушке, который устал просиживать штаны в офисе и жаждет проявить себя в оперативной работе. Собственно, его первым и основным заданием и становится сбор материалов про Джин Сиберг, а впоследствии, когда ФБР сочтёт её опасной для национальной безопасности, и уничтожение её репутации сверхгрязными методами.

Очеловечивание Соломона, сперва идеального солдата ФБР эпохи Гувера – деревянного служаки с квадратной челюстью, – как раз выписано небезынтересно, потому что помещено в контекст его семьи и общения с другими сотрудниками.

На пути к своей совести Соломона есть действительно замечательные сцены, по которым наглядно видно, что именно меняется в США того времени. Особенно замечательны сцены встреч семей сотрудников ФБР на традиционные барбекю, где жена Джека (забавно, что это Маргарет Куэлли, сыгравшая у Тарантино члена банды Мэнсона) выделяется даже визуально на фоне идеальных домохозяек в платьях колокольчиками, как будто взятых с пин-ап плакатов 50-х годов. Её признание, что она собирается получить образование и профессию доктора вызывает у последних почти шок, зато поддержку и восхищение у их детей.

Но в итоге «Сиберг» напоминает что-то вроде истории Жанны д’Арк в тюрьме перед сожжением, рассказанной с точки зрения её надзирателя, которому становится всё более жаль невинную девушку и противнее выполнять свои обязанности. Сравнение вполне допустимое, тем более, что как раз национальная французская героиня и была первым экранным образом в жизни Джин Сиберг. И, вобщем, это нормальный, допустимый и даже почтенный сюжет. Но все свои сто минут фильм напоминает ученика, который рассказывает у доски стихотворение, которое собрать в одно целое не может и смысла его не понимает. Но зато с чувством.