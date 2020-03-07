Кровная месть и ключи в другой мир. Три сериала, которые нужно смотреть в марте

«Ключи Локков»

Locke & Key

Создатели: Карлтон Кьюз, Мередит Аверилл, Арон Эли Колейт

В главных ролях: Дэрби Стэнчфилд, Коннор Джессап, Билл Хек

Где смотреть: Netflix

Рейтинги: IMDB — 7,5; Rotten Tomatoes — 73%

(фото: IMDB)

«Ключи Локков» — графический роман Джо Хилла (сына Стивена Кинга) с непростой судьбой. С 2011 года комикс пытались поочерёдно экранизировать канал Fox, стриминг-сервис Hulu и кинокомпания Universal, но все они так или иначе отказывались от проекта. В итоге шоу подобрал онлайн-кинотеатр Netflix и всё-таки довёл до релиза, правда, с новыми актёрами. А руководить проектом стал всё тот же Карлтон Кьюз, создатель культового «Остаться в живых».

«Каждый ребёнок боится темноты под своей кроватью. В нашем сериале эта темнота буквально выбирается из-под кровати, скачет по стенам и гоняется за ним по дому» Джо Хилл, сценарист сериала «Ключи Локков»

В центре событий сериала загадочный дом в городке Лавкрафт, куда переезжает женщина с тремя детьми, после того как её мужа жестоко убили. Этот дом нашпигован волшебными ключами, которые открывают для владельцев новый мир суперспособностей и проблем дьявольского характера. В дебютном сезоне «Ключей Локков» вышло десять эпизодов. Работа над сценарием для второго сезона уже ведётся, хотя Netflix ещё не решил, будет ли его заказывать. Трудно сказать, почему с решением тянут: «Ключи Локков» — идеальное сериальное фэнтези для всей семьи.

«Допрос»

Interrogation

Создатели: Джон Манкевич, Андерс Вейдерманн

В главных ролях: Кайл Галлнер, Питер Сарсгаард, Дэвид Стрэтэйрн

Где смотреть: CBS All Access

Рейтинги: IMDB — 7,3; Rotten Tomatoes — 70%

(фото: IMDB)

Благодаря стриминг-сервисам авторы сериалов получили шанс экспериментировать с форматом подачи. Одни — как Netflix — в день премьеры выпускают сезон целиком. Другие — как HBO — верны традиционному формату, когда серии выходят раз в неделю. А третьи прокладывают свой путь — среди них стриминг-сервис CBS All Access. У его криминальной драмы «Допрос» десять серий в сезоне: все они доступны сразу, причём их можно смотреть в любом порядке, главное — начать с первой и закончить последней. По словам авторов шоу, такой нелинейный подход к повествованию похож на то, как работают настоящие полицейские детективы, как они двигаются сквозь улики в поисках правды.

«Хорошо, что мы взяли за основу реальное дело, не известное широкой публике. Потому что вы не сможете просто взять и нагуглить, чем всё закончилось, придётся смотреть наш сериал до конца!» Андерс Вейдерманн, создатель сериала «Допрос»

А правда в «Допросе» имеет значение, ведь основан проект на реальной истории о мужчине, которого осудили за убийство своей матери. Он провёл в тюрьме более 25 лет, утверждая, что невиновен. Во время работы над сценарием авторы шоу опирались на архивные полицейские файлы с этим делом, для того чтобы превратить зрителя в детектива и дать ему шанс самому решить, виновен ли герой, сопоставив улики, находящиеся также перед глазами присяжных. Из-за особого фрагментарного формата был риск, что сюжет сериала развалится на куски, но этого не случилось — «Допрос» оказался достойной криминальной историей с драмой и интригой, заставляющей сомневаться во всём, что видишь.

«Тернистый путь»

Briarpatch

Создатель: Энди Гринвальд

В главных ролях: Розарио Доусон, Ким Диккенс, Джей Р. Фергюсон

Где смотреть: USA Network

Рейтинги: IMDB — 7,0; Rotten Tomatoes — 90%

(фото: IMDB)

Режиссёр и сценарист Сэм Эсмейл прославился в 2015 году после хакерского триллера «Мистер Робот». Позже он запустил «Возвращение домой», сериал об экспериментах над человеческой памятью. Самым впечатляющим пунктом расходов там был не гонорар Джулии Робертс (сыгравшей главную роль), а оплата дрессированного пеликана в кадре — услуги птицы обошлись в $50 тыс. «Тернистый путь» — новый проект Эсмейла, где он продолжает трудоустраивать животных. Тут резвится целый зоопарк, причём буквально: по техасскому городку бродят сбежавшие из клеток звери, когда здесь появляется следователь из Вашингтона Аллегра Дилл. Мисс Дилл приехала, чтобы выяснить, кто убил её младшую сестру, и, конечно же, отомстить.

Шоу задумано в формате антологии, с новым сюжетом в каждом сезоне. Первый сезон «Тернистого пути» основан на одноимённом романе американского писателя Росса Томаса. Сериал придумал Энди Гринвальд, сценарист «Легиона». В главной роли — Розарио Доусон («Сорвиголова», «Город грехов»). Ради того чтобы узнать правду, её героиня готова сжечь город дотла. По первым двум сериям понятно, что «Тернистый путь» вдохновляется чёрным криминальным юмором «Фарго», и не факт, что сильно уступает хитовому сериалу канала FX.