Дуэйн Джонсон поплывет по Амазонке: опубликован финальный трейлер "Круиза по джунглям"

В интернете появился новый трейлер приключенческого фильма от Disney "Круиз по джунглям" с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях.

Фильм расскажет о капитане корабля, который без особого энтузиазма соглашается помочь известной исследовательнице Лили Хоутон и ее брату.

Блант сыграет исследовательницу дикой природы, которая отправляется в опасное приключение по джунглям Амазонки в поисках дерева, по легенде обладающего целительными свойствами. Компанию девушке составят брат (Джек Уайтхолл) и капитан круизного парохода (Джонсон), согласившийся на это отнюдь не только ради щедрой награды.

Фильм выходит в прокат 23 июля 2020 года.

Как ранее писал Фокус:

Дуэйн "Скала" Джонсон в Instagram анонсировал выход своего первого супергеройского фильма "Черный Адам" по комиксам DC. 47-летний актер сообщил, что премьера фильма состоится в декабре 2021 года. Актер рассказал, что всегда мечтал быть супергероем, в 10 лет его кумиром был Супермен.