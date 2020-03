Истинное счастье. Семь новых клипов, которые помогут скоротать время на карантине

Sam Smith

To Die For

В начальных тактах свежей работы Сэма Смита вшит тест на знание киноклассики. Это фрагмент из фильма «Донни Дарко» 2001 года, в котором Донни беседует с психиатром о пугающих перспективах умереть в одиночестве. Симптоматично, что песню, посвящённую одиночеству, Сэм приурочил ко Дню святого Валентина. И спел так нежно и так любовно, как умеет только он. Ясно, что всю весну она будет сохранять свою актуальность. Песня печальная, клип меланхоличный, зато со счастливым концом. Его главный герой — поющая голова-манекен из магазина париков, которая тоже хочет любви и свободы. И обретает их в финале.

Katy Perry

Never Worn White

Месяцы перед рождением ребёнка (в украинском есть очень красивое название этому периоду в жизни женщины — «при надії») Кэти Перри использовала не для вязания носочков, а для съёмки клипа. В нём будущие мамы найдут пару новых идей для тематических фотосессий, а поклонники творчества певицы — очередное подтверждение красоты поп-дивы, внешней и внутренней, при любых обстоятельствах, а сейчас особенно. Это невероятно нежная, без жонглирования смыслами и острых пародий, а потому весьма необычная работа Кэти. В самом её начале звучит цитата — свадебный марш Мендельсона в честь брака с актёром Орландо Блумом.

Alyona Alyona

GO!

Самая популярная украинская рэперша Alyona Alyona выпустила саундтрек к фильму «Пульс». Это полнометражная спортивная драма, основанная на реальной истории параолимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук, практически полностью утратившей зрение вследствие автомобильной аварии. Как и биография девушки, песня получилась настоящей, сильной и мотивирующей. Она о непреодолимом желании достичь цели, несмотря на все жизненные препятствия. «История Оксаны очень вдохновила меня, — говорит Alyona Alyona. — Идти к цели, несмотря на все неурядицы, и при этом оставаться человеком — прекрасный сюжет, прекрасный пример».

Eminem

Godzilla ft. Juice WRLD

Буквально месяц назад песня Эминема Rap God, вышедшая в 2013 году, ворвалась в «миллиардники» просмотров на «Ютубе». Таких видео, которые посмотрело более миллиарда человек, всего 30, из них лишь два от рэперов — Уиз Халифа и теперь уже Эминема. Свой успех Эминем решил отметить новым личным рекордом: 10,65 слова в секунду в третьем куплете нового трека Godzilla. Для сравнения: это на три десятых больше, чем в его же композиции Majesty 2018 года, и на 1,2 слова больше, чем в упомянутом ранее Rap God. Кроме того, Godzilla — трибьют Juice WRLD и совместная с Майком Тайсоном и Dr. Dre видеоработа.

Dua Lipa

Let's Get Physical

Под лозунгом «Учитесь делать зарядку правильно!» вышел ещё один видеоклип на песню британской певицы косовского происхождения Дуа Липы Let’s Get Physical. Для него чуть изменили аранжировку, вставив цитаты из главного хита вокалистки — New Rules. Клип стилизован под 1980-е — с видеоуроками аэробики, а ретростиль певице ну очень к лицу. Здесь она выступает в роли инструктора по фитнесу и энергично виляет крутыми бёдрами среди танцовщиков в спортивных комбидресах, жгутах на голове и высоких носках с надписью Physical. Кстати, последнее — мерч, который можно купить на сайте вокалистки.

SZA, Justin Timberlake

The Other Side

Два секс-символа, Джастин Тимберлейк и SZA, собрались вместе ради максимально целомудренного дуэта — саундтрека к мультфильму «Тролли. Мировой тур». Расчёт, конечно, верный: в своё время главную аудиторию группы ВИА «Гра» представляли девочки лет семи-девяти и их отцы. Всё потому, что участницы коллектива были словно живым слепком с кукол Барби. SZA в новом клипе — тоже почти Барби: стройная девушка в облегающем серебристом комбинезоне и других блестящих вещицах на фоне огромного дискошара. Вишенка для мам и пап — соблазнительный танец Джастина, а также шпагаты, стойки на голове и прочая акробатика от SZA.

Camila Cabello

My Oh My

Любой ролик Дэйва Мейрса — праздник для глаз, а уж если в кадре Камила Кабелло, то ещё и забавный мини-фильм. В данном случае героиня Камилы попадает в немое кино с его гротескной избыточностью эмоций. Перенёсшись в Голливуд 1920-х, девушка не только побеждает систему, споря со сценаристами и продюсерами, но и утверждает новый тип героини. Вместо беспомощной, слабой девушки перед камерами предстаёт супергероиня в духе Умы Турман с мечом из кинодилогии «Убить Билла». Помогает ей в этом рэп-исполнитель DaBaby, играющий роль прогрессивного продюсера и переманивающий к себе Камилу после её дикой выходки на вечеринке.