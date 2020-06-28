Не сдаваться. Топ-3 сериала июня о жизни в нескончаемом аду
Триллер "Тьма"
Dark
Германия, 2017–2020, триллер с перемещениями во времени
Тема: игры с судьбой
Зрительский рейтинг IMDb: 8.8
Сезон 3. Серий — 18
В ролях: Анна Кениг, Роланд Вольф, Луис Хофманн Луис
"Тьма" начинается с исчезновения подростков в небольшом городке. В продолжение их поисков раскрывается связь между пропажей мальчиков и неблаговидными поступками жителей: изменами, предательствами, убийствами. Поиски пропавших подростков приводят в пещеры под местной АЭС, где находится временной портал.
Основа сюжета — история четырех немецких семей, судьбы которых тесно переплетены. События происходят в разных временных отрезках — 2019-м, 1986-м, 1953 годах. 1986-й особенно интересен украинским зрителям как год Чернобыльской катастрофы, которая несколько раз упоминается в сериале.
Константин Рылев обращает внимание на то, что карантин вызвал интерес к фильмам, для персонажей которых существование в аду — обыденность. Но их герои не сдаются
Что касается конца света, то во втором сезоне озвучена дата Апокалипсиса: 27 июня 2020 года. Но не волнуйтесь, история нашей планеты не закончена: в картине показано и постапокалипсическое будущее — 2052 год.
Герои отправляются в прошлое, чтобы предотвратить одну катастрофу, но вызывают другую. Персонажи нарываются на самих себя разновозрастных, что создает неразбериху. Поэтому есть фанатские сайты, где подробно разбирается, кто есть кто и кто кому и кем приходится в этих семьях.
Фантастика "Дивный новый мир"
Brave New World
США, 2020, антиутопическая фантастика
Тема: возможно ли всеобщее принудительное счастье
Рейтинг ожидания: 98%
Сезон 1. Серий — 9
В ролях: Деми Мур, Олден Эренрайк, Джессика Браун-Финдли, Гарри Ллойд
Очередная экранизация культового романа Олдоса Хаксли, где изображен социальный футуристический рай, в котором все вроде бы сделано для максимального комфорта.
В Лондоне будущего потребление возведено в культ: здесь царят беззаботность, распутство и безделье. Но не для всех. Общество разбито на касты, люди "сортируются" уже на стадии зачатия: оплодотворение — только искусственное. Рожать "по старинке" аморально.
Одним изначально суждено стать богемными аристократами, другим — их обслугой.
В среде высшей касты любая работа считается дурным тоном. Непомерное рвение к творчеству, а также желание кому-то помочь или кого-то полюбить возводятся в ранг аномалии. Низшей касте прививают "любовь к труду" и держат на алкалоидах, чтобы ненужных вопросов не задавали. Если же у аристократов возникают проблемы, все забывается благодаря глотку синтетического наркотика сомы.
Двое приятелей из низшей касты пропустили инъекцию и оказались за периметром "цивильного" Лондона. Именно здесь начинается восстание тех, кто соскочил с химического крючка "вечного счастья".
Вестерн "Йеллоустоун"
Yellowstone
США, Канада, 2018–2020, эпический вестерн с элементами драмы
Тема: один против всех
Сезон 3. Серий — 19
Зрительский рейтинг IMDb: 8.5
В ролях: Кевин Костнер, Райлли Келли, Уэс Бентли
В США новый сезон "Йеллоустоуна" вышел в День отца (третье воскресенье июня), который в этом году пришелся на 21 июня. Глава семейного клана и владелец ранчо в Монтане Джон Даттон в исполнении Кевина Костнера — стопроцентное воплощение патриархальной Америки, настоящий ковбой. На его землю претендуют не только застройщики, но и индейцы. Их вождь — эффективный менеджер, ходит в дорогом офисном костюме, лелея мечту отобрать у белых землю, которую когда-то они отняли у коренных жителей. "Мы завладеем их землей так же, как это делали белые на протяжении веков", — грозно говорит он на совещании (не на совете!) племени.
Когда противостояние становится нешуточным, Даттон обращается за помощью к своим четверым взрослым детям. Однако и здесь не все гладко: младший, бывший морпех, женат на индианке. И непонятно, чью сторону он примет. Скорее всего, индейцев.
На удивление все проблемы Даттона напоминают проблемы Дональда Трампа, пытающегося утихомирить в США "цветные" массы, у которых накопилось много счетов за годы притеснений. И, как ни странно, железный характер и вера в себя в этой борьбе почему-то не становятся решающими.