Нарисовал и выстрелил в себя: найдено место с последней картины Ван Гога

Точное место, где Ван Гог нарисовал свой последний шедевр за несколько часов до того, как выстрелил себе в грудь, было найдено во французской деревне Овер-сюр-Уаз после того, как эксперт узнал корни деревьев на 100-летней открытке. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователь из института Ван Гога наткнулся на открытку во время самоизоляции. Это открытие проливает свет на то, что художник делал в последние часы перед тем, как покончить с собой в 1890 году в деревне Овер-сюр-Уаз во Франции.

Картина "Корни деревьев", последняя, написанная Ван Гогом

Эксперты полагают, что "Корни деревьев" были написаны в последний день работы Ван Гога.

Нидерландский постимпрессионист работал над картиной в жаркий июльский день 1890 года, до того, как вернулся в деревенскую гостиницу с огнестрельным ранением в грудь.

Воутер ван дер Веен из Института Ван Гога, который обнаружил стволы и корни, изображенные на картине Ван Гога на столетней открытке, - даже сфотографировался рядом с этим местом.

Институт присматривает за комнатой художника в Auberge Ravoux - деревенской гостинице, где он провел свои последние 70 дней. Ван дер Веен отметил, что корни с его картины прекрасно сохранились большей частью и находятся совсем рядом с гостиницей.

Ван дер Веен сказал, что совершил прорыв, рассматривая материалы на карантине и обнаружил открытку с пейзажем, изображающим главную дорогу деревни Овер-сюр-Уаз.

Ван дер Веен рядом с теми самыми корнями деревьев/Фото: France24

Он сравнил это место с картиной и обнаружил, что "стволы и корни одинаковы", сказал он.

Дерево и клубок корней, ставшие героями картины Ван Гога, пережили его на 130 лет.

Гостиница, где через два дня после ранения скончался Ван Гог

Напомним, в прошлом году пистолет из которого, вероятно, нанес себе смертельное ранение художник Винсент Ван Гог, был продан на аукционе Drouot в Париже за 162 тысячи евро.