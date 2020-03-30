В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли "Весенний сад" Ван Гога

2020-03-30 17:57:00

241 0

Картина была предоставлена музею в аренду

В ночь на 30 марта в Нидерландах из закрытого на карантин музея Singer Laren украли картину Винсента ван Гога Spring Garden ("Весенний сад", 1884). Об этом сообщает Dailymail.

Издание пишет, что картина была предоставлена музею в аренду. На ней изображен весенний сад священника в Нуенене  – городе, в котором одно время Ван Гог проживал.

Директор музея Ян Рудольф де Лорм заявил, что "был шокирован кражей".

"Это невыносимо трудно осознать, особенно в эти времена", – сказалл он.

По информации издания, воры попали в помещение музея, разбив стеклянную входную дверь. В музее заявили, что охрана была организована "исключительно согласно протоколу".

Кражу картины расследуют правоохранительные органы. Стоимость этой работы знаменитого художника не называется.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...