В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли "Весенний сад" Ван Гога

Картина была предоставлена музею в аренду

В ночь на 30 марта в Нидерландах из закрытого на карантин музея Singer Laren украли картину Винсента ван Гога Spring Garden ("Весенний сад", 1884). Об этом сообщает Dailymail.

Издание пишет, что картина была предоставлена музею в аренду. На ней изображен весенний сад священника в Нуенене – городе, в котором одно время Ван Гог проживал.

Директор музея Ян Рудольф де Лорм заявил, что "был шокирован кражей".

"Это невыносимо трудно осознать, особенно в эти времена", – сказалл он.

По информации издания, воры попали в помещение музея, разбив стеклянную входную дверь. В музее заявили, что охрана была организована "исключительно согласно протоколу".

Кражу картины расследуют правоохранительные органы. Стоимость этой работы знаменитого художника не называется.

Как ранее сообщал Фокус:

Год назад из филиала парижского Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби исчезла самая дорогая картина в мире "Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи.

В начале 2019 года в Вене украли картину Ренуара. Позже оказалось, что одним из воров был украинец.

В Великобритании кошка разодрала картину стоимостью в пять тысяч фунтов стерлингов.

Пистолет из которого, вероятно, нанес себе смертельное ранение художник Винсент Ван Гог, был продан на аукционе Drouot в Париже за 162 тысячи евро.