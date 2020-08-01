Сериал "Чернобыль" получил кинопремию BAFTA в номинациях "Лучший мини-сериал" и "Лучшая мужская роль"

Культура
Всего лента забрала 9 из 14 наград. 

Список наград сериала "Чернобыль" пополнился кинопремиями BAFTA в номинациях "Лучший мини-сериал" и "Лучшая мужская роль". Статуэтку в последней завоевал актер Джаред Харрис, сыгравший роль главного героя — академика Валерия Легасова.

Об этом BAFTA сообщает в Twitter.

До этого мини-сериал совместного производства телеканалов HBO и Sky Atlantic получил 7 статуэток. Теперь у него 9 из 14 наград.

 Полный список наград "Чернобыля" выглядит так:

  • лучшая режиссерская работа (Йохан Ренк);
  • лучшая операторская работа;
  • лучшие декорации;
  • лучший дизайн костюмов;
  • лучший оригинальный саундтрек (Хильдур Гуднадоуттир)
  • лучший звук и монтаж;
  • лучшая работа художника;
  • лучшая мужская роль (Джаред Харрис).

Напомним, сериал "Чернобыль" удостоился трех телевизионных премий "Эмми" на церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе. После премьеры сериала в Киеве запустили туристический маршрут по локациям его съемок.