Сериал "Чернобыль" получил кинопремию BAFTA в номинациях "Лучший мини-сериал" и "Лучшая мужская роль"

Список наград сериала "Чернобыль" пополнился кинопремиями BAFTA в номинациях "Лучший мини-сериал" и "Лучшая мужская роль". Статуэтку в последней завоевал актер Джаред Харрис, сыгравший роль главного героя — академика Валерия Легасова.

Об этом BAFTA сообщает в Twitter.

До этого мини-сериал совместного производства телеканалов HBO и Sky Atlantic получил 7 статуэток. Теперь у него 9 из 14 наград.

Полный список наград "Чернобыля" выглядит так:

лучшая режиссерская работа (Йохан Ренк);

лучшая операторская работа;

лучшие декорации;

лучший дизайн костюмов;

лучший оригинальный саундтрек (Хильдур Гуднадоуттир)

лучший звук и монтаж;

лучшая работа художника;

лучшая мужская роль (Джаред Харрис).

Напомним, сериал "Чернобыль" удостоился трех телевизионных премий "Эмми" на церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе. После премьеры сериала в Киеве запустили туристический маршрут по локациям его съемок.