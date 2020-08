Украинский фильм о войне на Донбассе номинирован на Эмми

Полнометражная документальная кинолента о конфликте на Востоке Украины под названием "Лай собак вдалеке" претендует на одну из самых престижных кинопремий мира – Эмми.

Об этом сообщается на сайте кинопремии.

"Лай собак вдалеке" это фильм датского режиссера Симона Леренга Вильмонта, совместного производства Дании, Швеции и Финляндии. Фильм снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год. Это документальная повесть о жизни 10-летнего мальчика Олега, который вместе с бабушкой живет рядом с линией фронта на Донбассе.

В фильме показано, как боевые действия вплотную приблизились к поселку, а ребенок выступает своебразным "гидом" в происходящем, рассказывая обо всех событиях, которые происходят на оккупированном Донбассе, как он их сам понимает.

Фильм номинирован в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях" (Outstanding Current Affairs Documentary) среди еще пяти других документалок.

В числе номинантов: два фильма с передовой: "Об указах президента" (On the President's Orders), и "Огонь в раю" (Fire in Paradise), два фильма снятые от первого лица: "Лай собак вдалеке" (The Distant Barking of Dogs) и "Полуночный странник" (Midnight Traveler), а также документальные фильмы "Под проволокой" ("Under the Wire",) и "Разоблачение Джихади Джона: Анатомия террориста" (Unmasking Jihadi John: Anatomy of a Terrorist).

Напомним, 72-я церемония "Эмми-2020" состоится 20 сентября, и мы уже писали о ее основных номинантах.