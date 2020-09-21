90-летний хореограф Григорий Чапкис женился в четвертый раз на даме вдвое младше себя

О своем четвертом браке Чапкис рассказал во время четвертого прямого эфира шоу "Танці з зірками", сообщает ТСН.

"2020 год сыграл главную роль в истории моей жизни. Во-первых, я отпраздновал 90-летие и моя жизнь возобновилась, я женился в этом году. И я приобрел квартиру. Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни", — заявил Чапкис.

Он рассказал, что познакомился со своей избранницей в ювелирном магазине, куда зашел за украшением. Также хореограф отметил, что дама сердца с ним не из-за его финансовых возможностей. Чапкис отметил, что его жена зарабатывает даже больше него.

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"Она зарабатывает больше меня. Я могу прожить без хлеба, а без секса я не могу. За другими подробностями надо к ней. А поскольку все журналисты сейчас хотят к ней, она убегает от них", — объяснил Григорий Николаевич.

Григорий Чапкис с сыном и внучкой/Фото: Instagram gregory_chapkis

Знаменитый хореограф был женат трижды. Вместе со своими двумя детьми и внуками Чапкис основал целый мировой танцевальный бренд — "Чапкис-денс". Старшая дочь Лилия руководит балетной школой в Италии, а сын Грегор — школой хип-хопа в Сан-Франциско. Внучка Анна Сафрончик стала итальянской кинозвездой и моделью, а у младшей, Виктории, есть своя школа танцев.