Дизайнерские платья, купальник от Шанель и много мороженого. 7 самых красивых клипов сентября

Клипы, которые вошли в сентябрьскую подборку, срежиссировали сами певицы. Tina Karol, Дуа Липа, Blackpink, Beyoncé, Луна, Солана Роу и Майли Сайрус — девушки, которые нас восхитили.

Luca Dayz ft. Snoop Dogg, Tina Karol & LOE

Blow Your Mind

Новость о неожиданной коллаборации Тины Кароль и легендарного рэпера Снуп Догг — это, конечно, повод "пишатися". А дальше — подробности. Успех артиста нередко похож на работу пожарного. Когда представитель американского лейбла Bentley Records объяснил Тине по телефону, что есть возможность для сотрудничества со Снуп Догг, но для этого нужно будет записать свой фрагмент в совместном треке всего за час, Тина тут же подыскала кусок текста из новой песни знакомого украинского автора. Результат радует всем, кроме одного: из-за карантина музыканты решили не снимать полноценный клип, а ограничились lyrics video.

Dua Lipa

Levitating (feat. Madonna and Missy Elliott)

Если уж и писать песни, то такие, к которым ремикс сделает сама Мадонна. Именно так случилось у британской певицы косовского происхождения Дуа Липы: в апреле она представила оригинальную версию песни Levitating в ретро-диско-стилистике, а в середине августа — клип на коллаборацию с Мадонной и Мисси Эллиотт. Более быстрый, пульсирующий бит пошел этой композиции на пользу, придав ей внутренний нерв и звенящее ожидание прекрасного будущего (насколько прекрасного, смотрите в клипе). Мадонна в видеоролике не появляется, хоть и спела полноценный куплет, зато Мисси Эллиотт лично снялась в клипе.

Blackpink ft. Selena Gomez

Ice Cream

Южнокорейская герлз-бенд Blackpink, и без того популярная на родине, решила завоевать новые горизонты, спев вместе с топовой американской певицей Селеной Гомес. Совместный клип на песню Ice Cream за первые сутки собрал 75 млн просмотров на официальном ютуб-канале группы. И песня, и клип — для любителей наивного, сказочного видео, домиков Барби и, конечно, мороженого и его продавщиц. Особенно если в роли веселой мороженщицы — Селена Гомес. Костюмеры клипа прошлись по женским нарядам от 50-х до 90-х годов прошлого века — видимо, чтобы не сужать аудиторию любительниц мороженого всех возрастов.

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid

Brown Skin Girl

Движение Black Lives Matter, как и любая социальная история, зачастую довольно банально воплощается в искусстве. Но от Beyoncé ждать посредственности не приходится. Невероятно красивый клип из видеопортретов темнокожих девушек и зрелых женщин: идеально гладкая, шоколадная кожа, дизайнерские платья, экзотические цветы и величественные интерьеры — любая светлокожая девушка невольно позавидует. В клипе также снялись дочь вокалистки Блю Айви Картер, вечно молодая супермодель Наоми Кэмпбелл, певица Келли Роуленд и актриса Люпита Нионго. Бейонсе утверждает, что у каждой из них — свой оттенок темной кожи.

ЛУНА

Fata Morgana

Заглавная песня мини-альбома из пяти композиций — отличное соединение ностальгического синти-попа и стучащего бита. Так называемая философская лирика о любви, конечно, не Сартр и не Бодрийяр, а мысли о вечном, посещающие после нескольких часов, проведенных на танцполе. Типичный для Луны поток мыслей тут сопровождают показательно дешевые спецэффекты, а главный герой, которого Луна в образе волшебницы Морганы околдовывает, — типичный ботан из интернет-мемов. В общем, ирония и самоирония творцов этого продукта зашкаливает, подталкивая к выводу: "Превращай что угодно во что угодно, только не в трагедию".

SZA ft. Ty Dolla $ign

Hit Different

После громкого скандала с лейблом TDE, который американская соул-вокалистка SZA (Солана Роу) обвинила в умышленном затягивании выхода ее релизов, девушка наконец-то выпустила совместный трек с рэпером Ty Dolla $ign — композицию Hit Different. Текст песни выстроен вокруг темы свободных отношений. Клип, режиссером которого стала сама певица, выстроен вокруг нее, причем самые впечатляющие кадры — когда Солана в чистом поле танцует полностью обнаженная, перепачканная кровавой краской. Локации тоже хороши: автомобильная свалка, тюки сена и хлев с животными исключительной белизны.

Miley Cyrus

Midnight Sky

Майли Сайрус — девушка широких взглядов и неограниченных возможностей. 10 месяцев назад она рассталась с блогершей Кэйтлин Картер, а за несколько часов до премьеры клипа на песню Midnight Sky — с австралийским певцом Коди Симпсоном. Релизом сингла девушка обозначила начало новой эры альбома She Is Miley Cyrus, а в видеоролике, который сама срежиссировала, предстала в новом образе с прической и макияжем из 1980-х в окружении дискошаров, пластмассовых зебр и пантер кислотных расцветок. В купальнике от Шанель, перчатках с кристаллами Сваровски и порванных колготках зазывно голосящая Майли выглядит роскошно.