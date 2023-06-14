Хиты лета. Дуа Липа отжигает в образе Барби, Эд Ширан целуется с морем, Вакарчук поет с юной KOLA
Что слушать этим летом: пять свежих, как горячий морской ветер, летних хитов и бонусом — один уже классический.
Dua Lipa — Dance The Night (From Barbie The Album)
Безусловный сейчас лидер всяческих хит-парадов, идеальный хит первого типа — новая песня Dance The Night 27-летней британской поп-звезды Дуа Липы. Эта композиция — саундтрек к романтической комедии "Барби", которая выйдет в прокат уже 21 июля.
В ленте Барби играет обворожительно-боевая Марго Робби ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Вавилон"). Сингл и клип вышли в конце мая, чтобы этим сексуально-дискотечным творением подогреть интерес к фильму. Что удалось — на начало июня клип, где "а-ля Барби" сама Дуа Липа, уже посмотрело на YouTube 35 млн человек и темпы не падают.
Здесь все: провокативные позы, зажигательные танцы, высокие каблуки, розовая блузка, короткая голубая юбка, золотые цепи, ноги "от ушей". Все, что нужно для полноценного летнего существования!
Трек уже начинает греметь на киевских набережных и пляжах.
The Chainsmokers — Self Destruction Mode
Строго 1 июня дуэт американских диджеев выпустил вот прямо "летний" клип — с прицелом на то, что он зайдет куротной аудитории: здесь море, атракционы, катер, колесо обозрения, крутая тачка лихо везет чем-то недовольную блондинку в черных перчатках и ее кавалера. В тексте: "Я проснулся в режиме самоуничтожения. Я люблю свои грехи, это все, что я знаю. Мы стали ближе, чем друзья".
Короче, это про курортный "отжиг" до самоуничтожения: задача — взять от жизни все, но все-таки сохранить ее.
Ed Sheeran — Salt Water
Мегапопулярный британский певец Эд Ширан, у которого приятный, "обволакивающий" тембр, выпустил недавно балладу второго типа — "страдательного". Это все равно, как девушка и парень из предыдущего клипа уже успели так "наотжигать", что разругались. А он теперь мучается. И теперь ему ничего не остается, как целоваться с… морем.
"И пoцeлуй мeня, coлeнaя вoдa.
O, нakoнeц-тo я этo чувcтвую,
Я cвoбoдeн в coлeнoй вoдe
Пoгpузиcь в глубину, ocтaвь вce.
Этo был вceгo лишь coн".
Рыжий, взъерошенный Эд Ширан стоит на бреге бушующего моря и воображает себя погружающимся в его пучину.
Прыгнуть, не прыгнуть? Вроде как обошлось.
SHUMEI x ZLATA OGNEVICH — Буревіями
В романтически-лирическом аспекте, надо сказать, удивили и порадовали украинские поп-звезды.
21-летний певец, участник разных вокальных конкурсов SHUMEI (Олег Шумей) записал с "матерой" 37-летней поп-певицей Златой Огневич чудесную балладу, которая сразу же принесла дивиденды обоим в виде многомилионных просмотров.
Мелодия припева и гитарная аранжировка — блеск.
Спели чувственно, на грани надрыва.
Но я несколько раз прослушал композицию, ее ударный припев и все равно не очень понял, что там произошло, извините, в спальне. Двое любовников "ураганами" выясняли, кто из них первым свалит? Вот оригинал. Разбирайтесь.
Нам буревіями у спальні
Ділити, хто піде, хто ні…
Тобі гуляти в літні пори,
Мені шукати зимні дні…
Нам буревіями у спальні
Чекати, хто знайде своє…
Мені потрібен час, щоб знати,
Чи вірити тобі, чи ні?
Ураганно делить в спальне: кто уйдет, а кто останется в съемной квартире? Или в квартире, за которую уже выплатили совместную ипотеку? Верить чему? Изменяет, не изменяет?
Сложная история, но главное, конечно, что что она спета с чувством — поэтому зачет. Обычно народ на курортах под вино не слишком вслушивается в слова, а значит, можно не заморачиваться.
Океан Ельзи & KOLA – Коли ми двоє
Заинтриговал Святослав Вакарчук, который исполнил лирическую балладу с молодой певицей KOLA — это харьковчанка Анастасия Прудиус. Здесь, к счастью, в тексте все понятно. Есть и обалденно красивая метафора.
Коли ми двоє, а ніч лише одна
Лети до неба і падай аж до дна.
Коли ми двоє, а ніч одна
Моє бажання — немов натягнута струна.
І непомітно зникає біль
І пахне морем, і на губах від тебе сіль.
Последняя строчка — точно настоящая поэзия.
Несмотря на 20 лет разницы между исполнителями и на то, что Святослав не очень давно стал отцом двух маленьких детей — все звучит искренне, с нужной долей "химии". Браво!
DNCE – Cake By the Ocean (бонус)
Просто хочу бонусом, шестым треком, поставить не новый, но настоящий заводной пляжный трек — про поедание тортов на океанском побережье. И клип прекрасен. Красавицы на пляже с парнями перекидываются кусками огромного торта. И далеко не все из мужиков спортивного вида: но все действие происходит задорно, весело, драйвово.
Я уже просмотрел и прослушал десятки сборников "Лето-2023" — этот трек входит во все. Оно и понятно — у клипа на эту композицию полмиллиарда просмотров.
К сожалению, американская группа DNCE выдав этот шедевр (занявший первое место в хит-парадах разных стран в 2016), как-то сразу надорвалась и распалась. Однако песня продолжает существовать, и особенно ее часто начинают транслировать в жару.
Как только подобный хит появится непосредственно этим летом — сразу сообщим.