Хиты лета. Дуа Липа отжигает в образе Барби, Эд Ширан целуется с морем, Вакарчук поет с юной KOLA

Что слушать этим летом: пять свежих, как горячий морской ветер, летних хитов и бонусом — один уже классический.

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Dua Lipa — Dance The Night (From Barbie The Album)

Безусловный сейчас лидер всяческих хит-парадов, идеальный хит первого типа — новая песня Dance The Night 27-летней британской поп-звезды Дуа Липы. Эта композиция — саундтрек к романтической комедии "Барби", которая выйдет в прокат уже 21 июля.

В ленте Барби играет обворожительно-боевая Марго Робби ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Вавилон"). Сингл и клип вышли в конце мая, чтобы этим сексуально-дискотечным творением подогреть интерес к фильму. Что удалось — на начало июня клип, где "а-ля Барби" сама Дуа Липа, уже посмотрело на YouTube 35 млн человек и темпы не падают.

Здесь все: провокативные позы, зажигательные танцы, высокие каблуки, розовая блузка, короткая голубая юбка, золотые цепи, ноги "от ушей". Все, что нужно для полноценного летнего существования!

Трек уже начинает греметь на киевских набережных и пляжах.

Dua Lipa — Dance The Night (From Barbie The Album)

The Chainsmokers — Self Destruction Mode

Строго 1 июня дуэт американских диджеев выпустил вот прямо "летний" клип — с прицелом на то, что он зайдет куротной аудитории: здесь море, атракционы, катер, колесо обозрения, крутая тачка лихо везет чем-то недовольную блондинку в черных перчатках и ее кавалера. В тексте: "Я проснулся в режиме самоуничтожения. Я люблю свои грехи, это все, что я знаю. Мы стали ближе, чем друзья".

Короче, это про курортный "отжиг" до самоуничтожения: задача — взять от жизни все, но все-таки сохранить ее.

The Chainsmokers — Self Destruction Mode

Ed Sheeran — Salt Water

Мегапопулярный британский певец Эд Ширан, у которого приятный, "обволакивающий" тембр, выпустил недавно балладу второго типа — "страдательного". Это все равно, как девушка и парень из предыдущего клипа уже успели так "наотжигать", что разругались. А он теперь мучается. И теперь ему ничего не остается, как целоваться с… морем.

"И пoцeлуй мeня, coлeнaя вoдa.

O, нakoнeц-тo я этo чувcтвую,

Я cвoбoдeн в coлeнoй вoдe

Пoгpузиcь в глубину, ocтaвь вce.

Этo был вceгo лишь coн".

Рыжий, взъерошенный Эд Ширан стоит на бреге бушующего моря и воображает себя погружающимся в его пучину.

Прыгнуть, не прыгнуть? Вроде как обошлось.

Ed Sheeran — Salt Water

SHUMEI x ZLATA OGNEVICH — Буревіями

В романтически-лирическом аспекте, надо сказать, удивили и порадовали украинские поп-звезды.

21-летний певец, участник разных вокальных конкурсов SHUMEI (Олег Шумей) записал с "матерой" 37-летней поп-певицей Златой Огневич чудесную балладу, которая сразу же принесла дивиденды обоим в виде многомилионных просмотров.

Мелодия припева и гитарная аранжировка — блеск.

Спели чувственно, на грани надрыва.

Но я несколько раз прослушал композицию, ее ударный припев и все равно не очень понял, что там произошло, извините, в спальне. Двое любовников "ураганами" выясняли, кто из них первым свалит? Вот оригинал. Разбирайтесь.

Нам буревіями у спальні

Ділити, хто піде, хто ні…

Тобі гуляти в літні пори,

Мені шукати зимні дні…

Нам буревіями у спальні

Чекати, хто знайде своє…

Мені потрібен час, щоб знати,

Чи вірити тобі, чи ні?

Ураганно делить в спальне: кто уйдет, а кто останется в съемной квартире? Или в квартире, за которую уже выплатили совместную ипотеку? Верить чему? Изменяет, не изменяет?

Сложная история, но главное, конечно, что что она спета с чувством — поэтому зачет. Обычно народ на курортах под вино не слишком вслушивается в слова, а значит, можно не заморачиваться.

SHUMEI x ZLATA OGNEVICH — Буревіями

Океан Ельзи & KOLA – Коли ми двоє

Заинтриговал Святослав Вакарчук, который исполнил лирическую балладу с молодой певицей KOLA — это харьковчанка Анастасия Прудиус. Здесь, к счастью, в тексте все понятно. Есть и обалденно красивая метафора.

Коли ми двоє, а ніч лише одна

Лети до неба і падай аж до дна.

Коли ми двоє, а ніч одна

Моє бажання — немов натягнута струна.

І непомітно зникає біль

І пахне морем, і на губах від тебе сіль.

Последняя строчка — точно настоящая поэзия.

Несмотря на 20 лет разницы между исполнителями и на то, что Святослав не очень давно стал отцом двух маленьких детей — все звучит искренне, с нужной долей "химии". Браво!

Океан Ельзи & KOLA – Коли ми двоє

DNCE – Cake By the Ocean (бонус)

Просто хочу бонусом, шестым треком, поставить не новый, но настоящий заводной пляжный трек — про поедание тортов на океанском побережье. И клип прекрасен. Красавицы на пляже с парнями перекидываются кусками огромного торта. И далеко не все из мужиков спортивного вида: но все действие происходит задорно, весело, драйвово.

Я уже просмотрел и прослушал десятки сборников "Лето-2023" — этот трек входит во все. Оно и понятно — у клипа на эту композицию полмиллиарда просмотров.

К сожалению, американская группа DNCE выдав этот шедевр (занявший первое место в хит-парадах разных стран в 2016), как-то сразу надорвалась и распалась. Однако песня продолжает существовать, и особенно ее часто начинают транслировать в жару.

Как только подобный хит появится непосредственно этим летом — сразу сообщим.

DNCE – Cake By the Ocean

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