Хіти літа. Дуа Ліпа запалює в образі Барбі, Ед Ширан цілується з морем, Вакарчук співає із юною KOLA

Що слухати цього літа: п'ять свіжих, як гарячий морський вітер, літніх хітів та бонусом — один уже класичний.

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Dua Lipa — Dance The Night (From Barbie The Album)

Безумовний нині лідер усіляких хіт-парадів, ідеальний хіт першого типу — нова пісня Dance The Night 27-річної британської попзірки Дуа Ліпи. Ця композиція — саундтрек до романтичної комедії "Барбі", яка вийде у прокат уже 21 липня.

У стрічці Барбі грає чарівно-бойова Марго Роббі ("Загін самогубців: Місія навиліт", "Вавилон"). Сингл і кліп вийшли наприкінці травня, щоб цим сексуально-дискотечним витвором підігріти інтерес до фільму. Що вдалося — на початок червня кліп, де "а-ля Барбі" сама Дуа Ліпа, вже подивилося на YouTube 35 млн людей і темпи не падають.

Тут усе: провокативні пози, запальні танці, високі підбори, рожева блуза, коротка блакитна спідниця, золоті ланцюги, ноги "від вух". Усе, що треба для повноцінного літнього існування!

Трек уже починає гриміти на київських набережних та пляжах.

Dua Lipa — Dance The Night (From Barbie The Album)

The Chainsmokers — Self Destruction Mode

Суворо 1 червня дует американських діджеїв випустив ось прямо "літній" кліп — з прицілом на те, що він зайде куротній аудиторії: тут море, атракціони, катер, колесо огляду, крута тачка швидко везе чимось незадоволену блондинку в чорних рукавичках та її кавалера. У тексті: "Я прокинувся в режимі самознищення. Я люблю свої гріхи, це все, що я знаю. Ми стали ближчими, ніж друзі".

Словом, це про курортний "відпал" до самознищення: завдання — взяти від життя все, але все-таки зберегти його.

The Chainsmokers — Self Destruction Mode

Ed Sheeran — Salt Water

Мегапопулярний британський співак Ед Ширан, у якого приємний, "зворушливий" тембр, випустив нещодавно баладу другого типу — "страждального". Це однаково, як дівчина та хлопець із попереднього кліпу вже встигли так "навідпалювати", що посварилися. А він тепер страждає. І тепер йому нічого не залишається, як цілуватися з… морем.

І поцілуй мене, солона вода.

О, нарешті я це відчуваю,

Я вільний у солоній воді

Занурся в глибину, залиш усе.

Це був лише сон".

Рудий, скуйовджений Ед Ширан стоїть на березі бурхливого моря і уявляє, як занурюється в його безодню.

Стрибнути, не стрибнути? Начебто обійшлося.

Ed Sheeran — Salt Water

SHUMEI x ZLATA OGNEVICH — Буревіями

У романтично-ліричному аспекті, варто сказати, здивували та порадували українські попзірки.

21-річний співак, учасник різних вокальних конкурсів SHUMEI (Олег Шумей) записав із "запальною" 37-річною попспівачкою Златою Огнєвіч чудову баладу, яка одразу ж принесла дивіденди обом у вигляді багатомільйонних переглядів.

Мелодія приспіву та гітарне аранжування — блиск.

Заспівали чуттєво, на межі надриву.

Але я кілька разів прослухав композицію, її ударний приспів і все одно не дуже зрозумів, що там сталося, даруйте, у спальні. Двоє коханців "ураганами" з'ясовували, хто з них першим звалить? Ось оригінал. Розбирайтеся.

Нам буревіями у спальні

Ділити, хто піде, хто ні…

Тобі гуляти в літні пори,

Мені шукати зимні дні…

Нам буревіями у спальні

Чекати, хто знайде своє…

Мені потрібен час, щоб знати,

Чи вірити тобі, чи ні?

Буревійно ділити у спальні: хто піде, а хто залишиться в орендованій квартирі? Чи у квартирі, за яку вже виплатили спільну іпотеку? Вірити чому? Зраджує, не зраджує?

Складна історія, але головне, звичайно, що вона заспівана з почуттям — тому респект. Зазвичай народ на курортах під вино не надто вслухається в слова, а отже, можна не перейматися.

SHUMEI x ZLATA OGNEVICH — Буревіями

Океан Ельзи & KOLA – Коли ми двоє

Заінтригував Святослав Вакарчук, який виконав ліричну баладу із молодою співачкою KOLA — це харків'янка Анастасія Прудіус. Тут, на щастя, у тексті все зрозуміло. Є і надзвичайно красива метафора.

Коли ми двоє, а ніч лише одна

Лети до неба і падай аж до дна.

Коли ми двоє, а ніч одна

Моє бажання — немов натягнута струна.

І непомітно зникає біль

І пахне морем, і на губах від тебе сіль.

Останній рядок — справжня поезія.

Незважаючи на 20 років різниці між виконавцями і на те, що Святослав нещодавно став батьком двох маленьких дітей — все звучить щиро, з належною частиною "хімії". Браво!

Океан Ельзи & KOLA – Коли ми двоє

DNCE – Cake By the Ocean (бонус)

Просто хочу бонусом, шостим треком, поставити не новий, але справжній запальний пляжний трек — про поїдання тортів на океанському узбережжі. І кліп чудовий. Красуні на пляжі з хлопцями перекидаються шматками величезного торта. І далеко не всі з чоловіків мають спортивний вигляд: але все відбувається завзято, весело, драйвово.

Я вже переглянув та прослухав десятки збірок "Літо-2023" — цей трек входить до всіх. Воно й зрозуміло — кліп на цю композицію має пів мільярда переглядів.

На жаль, американський гурт DNCE, видавши цей шедевр (який посів перше місце в хіт-парадах різних країн у 2016), якось одразу надірвався і розпався. Однак пісня продовжує існувати, і особливо її часто починають транслювати у спеку.

Щойно подібний хіт з'явиться безпосередньо цього літа — одразу повідомимо.

DNCE – Cake By the Ocean

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