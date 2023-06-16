Из Украины под обстрелом тайно вывезли 16 византийских икон в Лувр, – СМИ (фото)

С начала российского вторжения коллекцию музея Ханенко перевезли в безопасное место, и в настоящее время здание в украинской столице пустое.

Из музея Ханенко под обстрелом эвакуировали 16 византийских икон. Об этом информирует Deutsche Welle.

Вблизи заведения упала ракета. В результате падения были выбиты окна. С начала российского вторжения его коллекцию перевезли в безопасное место, и сейчас здание пустое.

Уже в октябре 2022 года историческое здание и его внутреннее отделка пострадали от российского ракетного удара. Остальные произведения искусства теперь под угрозой из-за колебаний температуры, вызванных отключением электроэнергии.

Выставка икон в Лувре

Сочетание пяти икон из 16 произведений, ранее привезенных во Францию, демонстрирует одновременно античное наследие, в котором берет свое начало византийская цивилизация. Это демонстрация образа, характеризующая художественное выражение в восточном христианстве.

Посетители известного заведения во Франции получат возможность ознакомиться с иконами на деревьях VI и VII веков. Такие работы происходят из монастыря Святой Екатерины на горе Синай.

Представлена также константинопольская микромозаическая икона конца XIII – начала XIV века. Она украшена уникальным золотарным обрамлением.

Украинские произведения искусства, в том числе ценные византийские иконы, будут храниться в Лувре, пока в Украине идет война. Пять работ представлены публике в рамках выставки "Истоки священного образа", которая продлится до 6 ноября.

Напомним, в декабре 2022 года правоохранители обнаружили в храмах УПЦ МП иконы. Оказалось, что настоятель Успенского собора в Херсоне находился в зале Кремля во время объявления аннексии украинских областей. Он бежал из города вместе с русской армией. Обыски прошли в храмах Украинской православной церкви московского патриархата в Херсонской, Волынской, Житомирской и Черкасской областях, где была налажена российская агентурная сеть.