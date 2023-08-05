"Мег-2" со Стейтемом. Грандиозный аттракцион, где американский ныряльщик верно служит китайцам

Премьерный блокбастер "Мег-2"– это китайский микс "Парка Юрского периода", "Аватара" и "Челюстей".

Наверняка в этом китайско-американском проекте большая часть финансирования за китайцами, потому что они доминировали на экране, не считая Джейсона Стейтема. Руководство Института океанологии – из Поднебесной. Но в совет учреждения входят американцы, которые оказались нечистыми на руку. Стейтем по указке мудрых китайских руководителей борется с катастрофой, которую вызвали жадные американцы. По трюкам и содержанию – это микс "Парка Юрского периода", "Аватара" и "Челюстей", но с китайской начинкой. Западные критики не в восторге, но игнорируйте их ворчание: если вам нужен мега-аттракцион, приправленный интригами – идите в кинозал, и лучше – в 3D.

Наконец у "Оппенгеймера" и "Барби" появится в кинотеатрах нормальный конкурент. Удивительно, но факт: "Мег 1" и "Мег 2" сняты по литературному первоисточнику: адаптации фантастических хоррор-романов Стива Альтена о первобытной акуле-убийце. Альтен сделал немудреный микс "Парка Юрского периода", "Аватара" и "Челюстей". И даже "Пиратов Карибского моря" – в его книгах не обошлось без гигантского осьминога — Кракена. Сейчас в цикле опубликовано 7 книг: материала для подводных экшнов завались.

Картина получилась вполне смотрибельной, два часа глядеть не скучно Картина получилась вполне смотрибельной, два часа глядеть не скучно

Дрессировка по-китайски

Такое чувство, что здесь не обошлось без политики: хорошие китайцы при помощи Джейсона Стейтема пытаются справиться с катастрофой, которую вызвали нечистые на руку американцы, входящие в совет Института океанологии. Все, понимаешь, по уши в борьбе за экологию, а у этих одно бабло на уме. "Мег-1", который был не настолько китайский, собрал в прокате $530 млн. А тут при помощи той же, вполне платежеспособной китайской аудитории, картина может взять $1 млрд. Идеологически Китай тут должно устраивать все: помимо того, что китайцы мудро руководят и безбашенно рискуют, так лента еще и за укрепление семейных отношений. Ни феминизма, ни ЛГБТ. Сплошное конфуцианство!

Руководителем Института океанологии, главным мозгом и стратегом является его директор, которого сыграл популярный актер Поднебесной – Ву Цзин (он же Джеки Ву). Он командовал всеми – не только сотрудниками, эко-активистом-ныряльщиком Джонасом (Джейсон Стейтем), а и мегалодоном. У директора идея фикс, что можно выдрессировать дочку мегалодонихи, которую Джонас убил в первой части франшизы. Директору неслабо было перед пастью чудища в океанариуме в одних ластах и маске шастать. И еще командовать ею: в руках у него что-то наподобие подводного "свистка". За стеклом сотрудники заключали пари: съест — не съест?

Что сказать? Обаятельный и талантливый актер. За его плечами боевиков не меньше, чем у Стейтема.

Джейсон в роли спасателя-ныряльщика Джонаса угрюм и сосредоточен. Как положено. К счастью, Стейтему не нужно здесь было изображать аристократа, чего от него безрассудно требовал Гай Ричи в провальной "Операции "Фортуна" (2022). Один раз в "Мег-2" Джейсону пришлось надеть смокинг – на институтский корпоратив. И то он был крайне недоволен. Хотя в целом настроение у него было отличное: накануне вечеринки ныряльщик избил целый экипаж корабля эко-нарушителей.

Что на выходе. Плюсы и минусы "Мег-2"

Плюсы. Приличные подводные съемки. Хотя, мне кажется, на глубине восьми километров – не настолько завораживающе-красивое дно. Это такой эффект "Аватара". Кстати, от "Аватара" тут не только зрелищность, но и попытка разнообразить сюжет трех-, четырехходовыми интригами. Борьба героев идет на нескольких уровнях – с хищниками, с предателями внутри организации и со своими слабостями. Их нет только у Стейтема – его спасатель без страха и упрека. Да еще, по роли, он проявляет отеческую опеку.

Минусы. Эффектов и трюков даже перебор. Хотя техническое оснащение подлодок и станций – на уровне. Однако доисторические хищники – те же мегалодоны – совсем как бездушные машины. Без огонька. Хлопают и хлопают огромными челюстями без конца. Невольно задашься вопросом: на фига столько грызть железа на подводных станциях? Оно же невкусное.

То же касается каких-то разбуженных взрывами зубастых динозавриков, похожих на собак-ящериц: набрасываются на всех с бессмысленным упорством.

Некоторые сюжетные линии фильма провисают, но учитывая мега-темп ленты – это не слишком влияет на общее впечатление: картина получилась вполне смотрибельной, два часа глядеть не скучно. Как видно из ролика, Стейтем, словно герой повести Эрнста Хемингуэя "Старик и море", отважно выходит в открытое море один на один с акулой-мегалодоном. И все, что ему для этого надо – водный мотоцикл и копье со взрывчаткой.

Восток & Запад

"Мег-2" получился копией китайской экономико-политической модели последних десятилетий: берем западные технологии, а идеологию и философию оставляем восточные. Возможно, чтобы оправдать это пиршество трюков на экране, китайское руководство Института океанологии процитировало со сцены классика Поднебесной – писателя Лу Синя: "Свобода человека ограничена только его представлениями". Чтобы их расширить, советуем все-таки пойти в 3D: трюки будут смотреться зрелищнее.