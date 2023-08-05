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Культура

"Мег-2" со Стейтемом. Грандиозный аттракцион, где американский ныряльщик верно служит китайцам

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Кадр из фильма "Мег 2"

Премьерный блокбастер "Мег-2"– это китайский микс "Парка Юрского периода", "Аватара" и "Челюстей".

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Наверняка в этом китайско-американском проекте большая часть финансирования за китайцами, потому что они доминировали на экране, не считая Джейсона Стейтема. Руководство Института океанологии – из Поднебесной. Но в совет учреждения входят американцы, которые оказались нечистыми на руку. Стейтем по указке мудрых китайских руководителей борется с катастрофой, которую вызвали жадные американцы. По трюкам и содержанию – это микс "Парка Юрского периода", "Аватара" и "Челюстей", но с китайской начинкой. Западные критики не в восторге, но игнорируйте их ворчание: если вам нужен мега-аттракцион, приправленный интригами – идите в кинозал, и лучше – в 3D.

Наконец у "Оппенгеймера" и "Барби" появится в кинотеатрах нормальный конкурент. Удивительно, но факт: "Мег 1" и "Мег 2" сняты по литературному первоисточнику: адаптации фантастических хоррор-романов Стива Альтена о первобытной акуле-убийце. Альтен сделал немудреный микс "Парка Юрского периода", "Аватара" и "Челюстей". И даже "Пиратов Карибского моря" – в его книгах не обошлось без гигантского осьминога — Кракена. Сейчас в цикле опубликовано 7 книг: материала для подводных экшнов завались.

мегалодон, Мег 2, триллер мег, фильмы про акул, фильмы про хищников, Джейсон Стейтем, Институт океанологии Fullscreen
Картина получилась вполне смотрибельной, два часа глядеть не скучно
мегалодон, Мег 2, триллер мег, фильмы про акул, фильмы про хищников, Джейсон Стейтем, Институт океанологии Fullscreen
Картина получилась вполне смотрибельной, два часа глядеть не скучно

Дрессировка по-китайски

Такое чувство, что здесь не обошлось без политики: хорошие китайцы при помощи Джейсона Стейтема пытаются справиться с катастрофой, которую вызвали нечистые на руку американцы, входящие в совет Института океанологии. Все, понимаешь, по уши в борьбе за экологию, а у этих одно бабло на уме. "Мег-1", который был не настолько китайский, собрал в прокате $530 млн. А тут при помощи той же, вполне платежеспособной китайской аудитории, картина может взять $1 млрд. Идеологически Китай тут должно устраивать все: помимо того, что китайцы мудро руководят и безбашенно рискуют, так лента еще и за укрепление семейных отношений. Ни феминизма, ни ЛГБТ. Сплошное конфуцианство!

Руководителем Института океанологии, главным мозгом и стратегом является его директор, которого сыграл популярный актер Поднебесной – Ву Цзин (он же Джеки Ву). Он командовал всеми – не только сотрудниками, эко-активистом-ныряльщиком Джонасом (Джейсон Стейтем), а и мегалодоном. У директора идея фикс, что можно выдрессировать дочку мегалодонихи, которую Джонас убил в первой части франшизы. Директору неслабо было перед пастью чудища в океанариуме в одних ластах и маске шастать. И еще командовать ею: в руках у него что-то наподобие подводного "свистка". За стеклом сотрудники заключали пари: съест — не съест?

Что сказать? Обаятельный и талантливый актер. За его плечами боевиков не меньше, чем у Стейтема.

Джейсон в роли спасателя-ныряльщика Джонаса угрюм и сосредоточен. Как положено. К счастью, Стейтему не нужно здесь было изображать аристократа, чего от него безрассудно требовал Гай Ричи в провальной "Операции "Фортуна" (2022). Один раз в "Мег-2" Джейсону пришлось надеть смокинг – на институтский корпоратив. И то он был крайне недоволен. Хотя в целом настроение у него было отличное: накануне вечеринки ныряльщик избил целый экипаж корабля эко-нарушителей.

Что на выходе. Плюсы и минусы "Мег-2"

  • Плюсы. Приличные подводные съемки. Хотя, мне кажется, на глубине восьми километров – не настолько завораживающе-красивое дно. Это такой эффект "Аватара". Кстати, от "Аватара" тут не только зрелищность, но и попытка разнообразить сюжет трех-, четырехходовыми интригами. Борьба героев идет на нескольких уровнях – с хищниками, с предателями внутри организации и со своими слабостями. Их нет только у Стейтема – его спасатель без страха и упрека. Да еще, по роли, он проявляет отеческую опеку.
  • Минусы. Эффектов и трюков даже перебор. Хотя техническое оснащение подлодок и станций – на уровне. Однако доисторические хищники – те же мегалодоны – совсем как бездушные машины. Без огонька. Хлопают и хлопают огромными челюстями без конца. Невольно задашься вопросом: на фига столько грызть железа на подводных станциях? Оно же невкусное.

То же касается каких-то разбуженных взрывами зубастых динозавриков, похожих на собак-ящериц: набрасываются на всех с бессмысленным упорством.

Некоторые сюжетные линии фильма провисают, но учитывая мега-темп ленты – это не слишком влияет на общее впечатление: картина получилась вполне смотрибельной, два часа глядеть не скучно. Как видно из ролика, Стейтем, словно герой повести Эрнста Хемингуэя "Старик и море", отважно выходит в открытое море один на один с акулой-мегалодоном. И все, что ему для этого надо – водный мотоцикл и копье со взрывчаткой.

Восток & Запад

"Мег-2" получился копией китайской экономико-политической модели последних десятилетий: берем западные технологии, а идеологию и философию оставляем восточные. Возможно, чтобы оправдать это пиршество трюков на экране, китайское руководство Института океанологии процитировало со сцены классика Поднебесной – писателя Лу Синя: "Свобода человека ограничена только его представлениями". Чтобы их расширить, советуем все-таки пойти в 3D: трюки будут смотреться зрелищнее.

Трейлер "Мег-2: Впадина"
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