Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Культура

"Мег-2" зі Стейтемом. Грандіозний атракціон, де американський нирець вірно служить китайцям

мегалодон, Мег 2, трилер мег, фільми про акул, фільми про хижаків, Джейсон Стейтем, Інститут океанології, Джейсон Стейтем
Кадр із фільму "Мег 2"

Прем'єрний блокбастер "Мег-2" — це китайський мікс "Парку Юрського періоду", "Аватара" та "Щелеп".

Related video

Напевно, в цьому китайсько-американському проєкті більша частина фінансування за китайцями, тому що вони домінували на екрані, не рахуючи Джейсона Стейтема. Керівництво Інституту океанології — з Піднебесної. Але до ради установи входять американці, які виявилися нечистими на руку. Стейтем за вказівкою мудрих китайських керівників бореться з катастрофою, яку спричинили жадібні американці. За трюками та змістом — це мікс "Парку Юрського періоду", "Аватара" та "Щелеп", але з китайською начинкою. Західні критики не в захваті, але не зважайте на їхнє бурчання: якщо вам потрібен мегаатракціон, приправлений інтригами, — йдіть у кінозал, і краще — у 3D.

Нарешті в "Оппенгеймера" та "Барбі" з'явиться в кінотеатрах нормальний конкурент. Дивно, але факт: "Мег 1" і "Мег 2" зняті за літературним першоджерелом — адаптацією фантастичних хорор-романів Стіва Альтена про первісну акулу-вбивцю. Альтен зробив нехитрий мікс "Парку Юрського періоду", "Аватара" та "Щелеп". І навіть "Піратів Карибського моря" — у його книжках не обійшлося без гігантського восьминога, Кракена. Наразі в циклі опубліковано 7 книжок: матеріалу для підводних екшнів завались.

мегалодон, Мег 2, трилер мег, фільми про акул, фільми про хижаків, Джейсон Стейтем, Інститут океанології, Джейсон Стейтем Fullscreen
Стрічка вийшла цілком придатною для перегляду, дві години дивитися не нудно
мегалодон, Мег 2, трилер мег, фільми про акул, фільми про хижаків, Джейсон Стейтем, Інститут океанології, Джейсон Стейтем Fullscreen
Стрічка вийшла цілком придатною для перегляду, дві години дивитися не нудно

Дресирування по-китайськи

Таке відчуття, що тут не обійшлося без політики: хороші китайці за допомогою Джейсона Стейтема намагаються впоратися з катастрофою, яку спричинили нечисті на руку американці, що входять до ради Інституту океанології. Усі, розумієте, по вуха в боротьбі за екологію, а в цих одне бабло на умі. "Мег-1", який був не настільки китайський, зібрав у прокаті $530 млн. А тут за допомогою тієї ж цілком платоспроможної китайської аудиторії стрічка може взяти $1 млрд. Ідеологічно Китай тут повинно влаштовувати все: китайці мудро керують та безбашенно ризикують, то стрічка ще й за зміцнення сімейних стосунків. Ні фемінізму, ні ЛГБТ. Суцільне конфуціанство!

Керівником Інституту океанології, головним мозком і стратегом є його директор, якого зіграв популярний актор Піднебесної — Ву Цзин (він же Джекі Ву). Він командував усіма — не тільки співробітниками та екоактивістом-пірнальником Джонасом (Джейсон Стейтем), а й мегалодоном. У директора ідея фікс, що можна видресирувати доньку мегалодонихи, яку Джонас убив у першій частині франшизи. Директору не слабо було перед пащею чудовиська в океанаріумі в одних ластах і масці шастати. І ще ц командувати нею: в руках у нього щось на зразок підводного свистка. За склом співробітники укладали парі: з'їсть — не з'їсть?

Що сказати? Чарівний і талановитий актор. За його плечима бойовиків не менше, ніж у Стейтема.

Джейсон у ролі рятувальника-пірнальника Джонаса похмурий і зосереджений. Як годиться. На щастя, Стейтему не потрібно тут було зображати аристократа, чого від нього нерозважливо вимагав Гай Річі в провальній "Операції "Фортуна" (2022). Один раз у "Мег-2" Джейсону довелося вдягнути смокінг — на інститутський корпоратив. І то він був украй незадоволений. Хоча загалом настрій у нього був чудовий: напередодні вечірки нирець побив цілий екіпаж корабля екопорушників.

Що на виході. Плюси і мінуси "Мег-2"

  • Плюси. Пристойні підводні зйомки. Хоча, мені здається, на глибині восьми кілометрів — не настільки заворожуюче-красиве дно. Це такий ефект "Аватара". До речі, від "Аватара" тут не тільки видовищність, а й спроба урізноманітнити сюжет три-, чотириходовими інтригами. Боротьба героїв триває на кількох рівнях — з хижаками, зі зрадниками всередині організації та зі своїми слабкостями. Їх немає тільки у Стейтема — його рятувальник без страху і докору. Та ще, за роллю, він проявляє батьківську опіку.
  • Мінуси. Ефектів і трюків навіть перебір. Хоча технічне оснащення підводних човнів і станцій — на рівні. Однак доісторичні хижаки — ті ж мегалодони — зовсім як бездушні машини. Без вогника. Ляскають і ляскають величезними щелепами без кінця. Мимоволі задасися питанням: на фіга стільки гризти заліза на підводних станціях? Воно ж несмачне.

Те саме стосується якихось розбуджених вибухами зубастих динозавриків, схожих на собак-ящірок: накидаються на всіх із безглуздою завзятістю.

Деякі сюжетні лінії фільму провисають, але з огляду на мега-темп стрічки — це не надто впливає на загальне враження: картина вийшла цілком придатною для перегляду, дві години дивитися не нудно. Як видно з ролика, Стейтем, немов герой повісті Ернста Гемінґвея "Старий і море", відважно виходить у відкрите море віч-на-віч з акулою-мегалодоном. І все, що йому для цього треба — водний мотоцикл і спис із вибухівкою.

Схід & Захід

"Мег-2" вийшов копією китайської економіко-політичної моделі останніх десятиліть: беремо західні технології, а ідеологію і філософію залишаємо східні. Можливо, щоб виправдати цей бенкет трюків на екрані, китайське керівництво Інституту океанології процитувало зі сцени класика Піднебесної — письменника Лу Синя: "Свобода людини обмежена тільки її уявленнями". Щоб їх розширити, радимо все-таки піти в 3D: трюки виглядатимуть видовищніше.

Трейлер "Мег-2: Западина"
Важливо
"Індіана Джонс-5". Як завдяки несподіваному фіналу Гаррісон Форд урятував 300-мільйонний фільм
"Індіана Джонс-5". Як завдяки несподіваному фіналу Гаррісон Форд урятував 300-мільйонний фільм