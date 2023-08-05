"Мег-2" зі Стейтемом. Грандіозний атракціон, де американський нирець вірно служить китайцям

Прем'єрний блокбастер "Мег-2" — це китайський мікс "Парку Юрського періоду", "Аватара" та "Щелеп".

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Напевно, в цьому китайсько-американському проєкті більша частина фінансування за китайцями, тому що вони домінували на екрані, не рахуючи Джейсона Стейтема. Керівництво Інституту океанології — з Піднебесної. Але до ради установи входять американці, які виявилися нечистими на руку. Стейтем за вказівкою мудрих китайських керівників бореться з катастрофою, яку спричинили жадібні американці. За трюками та змістом — це мікс "Парку Юрського періоду", "Аватара" та "Щелеп", але з китайською начинкою. Західні критики не в захваті, але не зважайте на їхнє бурчання: якщо вам потрібен мегаатракціон, приправлений інтригами, — йдіть у кінозал, і краще — у 3D.

Нарешті в "Оппенгеймера" та "Барбі" з'явиться в кінотеатрах нормальний конкурент. Дивно, але факт: "Мег 1" і "Мег 2" зняті за літературним першоджерелом — адаптацією фантастичних хорор-романів Стіва Альтена про первісну акулу-вбивцю. Альтен зробив нехитрий мікс "Парку Юрського періоду", "Аватара" та "Щелеп". І навіть "Піратів Карибського моря" — у його книжках не обійшлося без гігантського восьминога, Кракена. Наразі в циклі опубліковано 7 книжок: матеріалу для підводних екшнів завались.

Стрічка вийшла цілком придатною для перегляду, дві години дивитися не нудно Стрічка вийшла цілком придатною для перегляду, дві години дивитися не нудно

Дресирування по-китайськи

Таке відчуття, що тут не обійшлося без політики: хороші китайці за допомогою Джейсона Стейтема намагаються впоратися з катастрофою, яку спричинили нечисті на руку американці, що входять до ради Інституту океанології. Усі, розумієте, по вуха в боротьбі за екологію, а в цих одне бабло на умі. "Мег-1", який був не настільки китайський, зібрав у прокаті $530 млн. А тут за допомогою тієї ж цілком платоспроможної китайської аудиторії стрічка може взяти $1 млрд. Ідеологічно Китай тут повинно влаштовувати все: китайці мудро керують та безбашенно ризикують, то стрічка ще й за зміцнення сімейних стосунків. Ні фемінізму, ні ЛГБТ. Суцільне конфуціанство!

Керівником Інституту океанології, головним мозком і стратегом є його директор, якого зіграв популярний актор Піднебесної — Ву Цзин (він же Джекі Ву). Він командував усіма — не тільки співробітниками та екоактивістом-пірнальником Джонасом (Джейсон Стейтем), а й мегалодоном. У директора ідея фікс, що можна видресирувати доньку мегалодонихи, яку Джонас убив у першій частині франшизи. Директору не слабо було перед пащею чудовиська в океанаріумі в одних ластах і масці шастати. І ще ц командувати нею: в руках у нього щось на зразок підводного свистка. За склом співробітники укладали парі: з'їсть — не з'їсть?

Що сказати? Чарівний і талановитий актор. За його плечима бойовиків не менше, ніж у Стейтема.

Джейсон у ролі рятувальника-пірнальника Джонаса похмурий і зосереджений. Як годиться. На щастя, Стейтему не потрібно тут було зображати аристократа, чого від нього нерозважливо вимагав Гай Річі в провальній "Операції "Фортуна" (2022). Один раз у "Мег-2" Джейсону довелося вдягнути смокінг — на інститутський корпоратив. І то він був украй незадоволений. Хоча загалом настрій у нього був чудовий: напередодні вечірки нирець побив цілий екіпаж корабля екопорушників.

Що на виході. Плюси і мінуси "Мег-2"

Плюси. Пристойні підводні зйомки. Хоча, мені здається, на глибині восьми кілометрів — не настільки заворожуюче-красиве дно. Це такий ефект "Аватара". До речі, від "Аватара" тут не тільки видовищність, а й спроба урізноманітнити сюжет три-, чотириходовими інтригами. Боротьба героїв триває на кількох рівнях — з хижаками, зі зрадниками всередині організації та зі своїми слабкостями. Їх немає тільки у Стейтема — його рятувальник без страху і докору. Та ще, за роллю, він проявляє батьківську опіку.

Мінуси. Ефектів і трюків навіть перебір. Хоча технічне оснащення підводних човнів і станцій — на рівні. Однак доісторичні хижаки — ті ж мегалодони — зовсім як бездушні машини. Без вогника. Ляскають і ляскають величезними щелепами без кінця. Мимоволі задасися питанням: на фіга стільки гризти заліза на підводних станціях? Воно ж несмачне.

Те саме стосується якихось розбуджених вибухами зубастих динозавриків, схожих на собак-ящірок: накидаються на всіх із безглуздою завзятістю.

Деякі сюжетні лінії фільму провисають, але з огляду на мега-темп стрічки — це не надто впливає на загальне враження: картина вийшла цілком придатною для перегляду, дві години дивитися не нудно. Як видно з ролика, Стейтем, немов герой повісті Ернста Гемінґвея "Старий і море", відважно виходить у відкрите море віч-на-віч з акулою-мегалодоном. І все, що йому для цього треба — водний мотоцикл і спис із вибухівкою.

Схід & Захід

"Мег-2" вийшов копією китайської економіко-політичної моделі останніх десятиліть: беремо західні технології, а ідеологію і філософію залишаємо східні. Можливо, щоб виправдати цей бенкет трюків на екрані, китайське керівництво Інституту океанології процитувало зі сцени класика Піднебесної — письменника Лу Синя: "Свобода людини обмежена тільки її уявленнями". Щоб їх розширити, радимо все-таки піти в 3D: трюки виглядатимуть видовищніше.

Трейлер "Мег-2: Западина"

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