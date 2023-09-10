Глава издательства "Фолио" приобрел пиратскую копию романа Кинга, изданную на оккупированной Луганщине

Стивен Кинг запретил россиянам печатать свой новый роман "Сказка".

Глава украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий заявил, что купил пиратскую копию романа Стивена Кинга, изданную на оккупированной Луганщине. Он сделал это якобы ради исследовательской цели. Об этом пишет "Детектор медиа".

Издатель рассказал, что Стивен Кинг запретил россиянам печатать свой новый роман "Сказка".

"Этот роман был напечатан в России, с выходными данными "Луганская народная республика". Он появился в продаже в Украине до того, как "Клуб семейного досуга" напечатал собственный тираж. Извините, я прочитал пиратскую копию, потому что я не хотел еще два месяца ждать. И таких читателей много. Рынок должен опираться на выполнение законов нашими гражданами", — сказал он.

На дискуссионной панели на нынешнем фестивале KyivBookFest это сообщение вызвало настоящий ажиотаж и возмущение.

Александр Красовицкий отметил, что не является сторонником Кинга и купил пиратскую версию только для того, чтобы изучить издание.

"То, что книга Кинга была в России напечатана под выходными данными "ЛНР" — факт из российской прессы. Украинские пираты украли (или договорились) с российскими и печатают здесь с фальшивыми выходными данными Молдовы, Казахстана, Латвии. И да, одну из таких книг я купил", — сказал он.

По словам Красовицкого, он ездит по Украине, в частности, на деоккупированные территории, и находит литературу, которую россияне завозят в украинские школьные библиотеки. О фактах незаконного распространения книг издатель также сообщает правоохранителям.

Издатель считает, что государство не обращает достаточно внимания на большое количество запрещенной законом продукции в Украине.

Напомним, что Стивен Кинг осудил обстрел жилого дома в Умани. "Король ужасов" шокирован тем, что российские оккупанты не останавливаются ни перед чем, даже если речь идет об убийстве украинских детей.

Ранее сообщалось, что Стивен Кинг раскритиковал Россию за ведение бессмысленной войны и обстрелы мирных жителей.