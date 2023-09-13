Топ-10 песен осени. Непристойная Latexfauna, новый-старый Барских, мировой хит в стиле "Барби"

Фокус составил десятку заводных осенних хитов, которые могут быть интересны людям разных возрастов и разных вкусов.

На основании топов YouTube, ‎Apple Music, Shazam и других платформ Фокус составил свой сборник из 10-ти композиций отечественных и мировых звезд, которые будут популярны осенью.

Украинская поп-группа Latexfauna клипом Masandra взорвала Сеть: только ленивый не обсуждал скандальный секс-ролик. Хоть снято все минималистично.

Барских выдал альбом "Зорепад" и одноименную песню: трек неплохой, но похожий на его же "Туманы".

Kalush Orchestra удивили, что хором спели новую композицию… без своего розовогошапкового вокалиста Олега Псюка.

Павел Зибров ко Дню разведки (7 сентября) воспел разведчиков в композиции "Невидимі Герої".

Билли Айлиш спела красивую балладу о взрослении.

И бонусом дадим мировой дэнс-хит, очень рифмующийся с идеологией фильма "Барби" и однозначно поднимающий настроение.

Latexfauna – Masandra

Осень оказалась богата на яркие музыкальные премьеры, но украинская поп-группа Latexfauna всех переплюнула. Latexfauna и лидер-вокалист Дмитрий Зезюлин всколыхнули общественность буквально сразу после премьеры своей откровенной сценой в клипе, где голова солиста болтается между женских ног. Снято иронично-минималистично: на черном фоне а-ля Рембрандт.

Текст невинный, но с эротическими намеками:

"Тихо дихає хвоєю постмодернізм санаторію

І гори з грецькими рисами про щось мовчать з кипарисами.

У напівлюксі просторому вітри танцюють зі шторами

Масандри вдосталь і музики, щоб не лишатися друзями".

Стиль – диско-синти-поп с довольно хорошими электронными аранжировками, уводящими в "отрыв". В купе все это сделано так, что за четыре сентябрьских дня у песенки – почти 400 тыс. просмотров.

Зезюлин недавно рассказал в интервью, что он "от военных песен блюет", но это не касается его патриотической позиции: Latexfauna регулярно собирает средства для ВСУ.

Latexfauna – Masandra

Макс Барских – Зорепад

Макс Барских презентовал первый украиноязычный альбом "Зорепад", в который вошли 10 треков: 6 премьерных и 4 его старых хита, переведенных на украинский.

В заглавном треке "Зорепад" такие строки.

І зорепад-пад-пад прокидається в очах

Я люблю тебе так, як люблять лише раз.

Зупиняй мене, може зайве щось кажу,

Зорепадами я в тобі тону.

И мелодия и манера повторять часть ударного слова – похожа на основной хит Барских "Туманы".

В голове моей туманы-маны-маны

Утекла любовь из карманов.

В целом уровень у Макса есть, но имеются и явные самоповторы.

Макс Барских – "Зорепад"

Kola и Adam – Зорепади

Продолжает звездопадную тему дуэт певицы Kola и фанк-певца Adam, напоминающий и внешне, и по тембру голоса американскую звезду Moby.

Мелодия приятная, текст романтично-стандартный.

Бо так зараз добре тобі й мені

Нам з тобою зорі падають до ніг

Нема нікого в світі, тільки ми одні

В небі зорепад і горять вогні.

В клипе трогательно показана уютная квартирка влюбленных посреди огней большого города. Желтый абажур, оранжевые обои, пальма в кадке – все это создает ощущение личного счастья и тепла — посреди городской ночи .

Kola и Adam – "Зорепади"

Александр Пономарев, Михаил Хома, Тарас Тополя, Alekseev – Миліша

Не забыл про звездопад и Александр Пономарев, автор романса "Миліша".

І квіти дарував, і дивився зорепад,

Лиш потім десь у серці лунало: Не твоя!

На світі так багато красивих дівчат,

Але мені миліша — миліша моя!

Но вот текст и идея пономаревской песни "На світі так багато красивих дівчат" уж очень напоминает слова хита 90-летней давности одессита Леонида Утесова "Сердце": "Как много девушек хороших, как много ласковых имен! Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен" (саундтрек фильма "Веселые ребята", 1934).

Новое — хорошо забытое старое.

Александр Пономарев, Михаил Хома, Тарас Тополя,Alekseev – "Миліша"

Yaktak – Уночі

Юный 18-летний поп-певец Yaktak выпустил песню Уночі – это типично "дворовая" лирическая вещь с характерными гитарными аккордами. Она повторяет в Украине успех подобной баллады, выпущенной три месяца назад полуфиналистом "Голоса страны – 12" Максимом Бородиным "Якби не ти".

Девичьи сердца, несмотря на некоторую простоту, эта вещица берет: у Yaktak за пару недель "Уночі" набрала около 3 млн. просмотров. Бомба!

Yaktak – "Уночі"

Kalush Orchestra – Вогонь горить

Неожиданно группа Kalush Orchestra, победившая на "Евровидении-2022", удивила, выпустив новый трек "Вогонь горить"… без фронтмена Олега Псюка. Причины этого неведомы, но этно-хип-хоп получился драйвовый. "Хоровое" исполнение участников коллектива оказалось на высоте.

Kalush Orchestra – "Вогонь горить"

Павел Зибров — Невидимі Герої

Павел Зибров выпустил "датную" песню. Строго ко Дню Разведки (7 сентября) он выдал трек "Невидимі Герої", посвященный Главному управлению разведки Украины.

В клипе вперемешку с военной хроникой и бодрым Павлом символически показана сова: намек, что наша разведка, как эта хищная птица, ночью видит, как днем.

"Невидимі Герої" напоминают советские патриотические песни, посвященные Великой Отечественной, но, вероятно, сейчас в таком материале есть необходимость.

Павел Зибров — Невидимі Герої

Parfeniuk – Поряд

Молодой и симпатичный Parfeniuk, активно развивающийся украинский лирический певец (поп-стиль с элементами хип-хопа) после летнего хита "Долоні" (4,1 млн просмотров, "Ти не береш слухавку — я скоро двину коні, Мене зможуть врятувати лиш твої долоні"), выдал не такую прикольную, а более трогательную – осеннюю композицию "Поряд".

Юная звезда темпов не сбавляет.

Parfeniuk – "Поряд"

Анна Тринчер — "Очі"

Певица Аня Тринчер, раскрученная сериалом "Школа", выпустила лирик-видео на дэнс-композицию о девичьих страданиях "Очі". Несмотря на то, что красавице всего 22 года, она выдает синглы с 2014 года. Так что певческого и актерского опыта ей не занимать. Песня уже завирусилась в Тиктоке, на подходе – выпуск клипа.

Анна Тринчер — "Очі"

Billie Eilish — What Was I Made For?

Примерно о тех же проблемах, но в виде красивейшей романтической баллады, поет 21-летняя британская звезда Билли Айлиш, которая в своем юном возрасте стала уже лауреатом премии "Оскар" и четырежды — премии "Грэмми". Не без помощи, понятно, старшего брата, пишущего ей материал.

В новой композиции Билли Айлиш переосмысливает свой ранний успех. "Я становлюсь хуже, а была идеалом. Я выглядела, как живая, а оказалось, что я ненастоящая — просто вещь, за которую вы заплатили. Для чего я была создана?"

Думаем, разберется со временем. Тем более, что уже давно сменила зеленый цвет волос на бежево-блондинистый: зреет-взрослеет постепенно, несмотря на то, что в клипе еще играет в куклы.

Billie Eilish — What Was I Made For?

БОНУС: Miley Cyrus – Flowers

Последним в списке мы поместили эталонный мировой дэнс-хит этого года американки Майли Сайрус – просто в качестве сквозного ориентира. Вещь заводная, однозначно повышающая настроение и возглавляющая несколько мировых чартов.

Героиня клипа очаровательна: то она в золотом платье, то в купальнике, то делает гимнастику, исправно отжимаясь от пола – в общем, при деле.

На сегодня этот песенно-визуальный образец (который часто крутят на украинских FM-станциях) продолжает удерживать позиции, и осенью его популярность вряд ли упадет: трек набрал более полумиллиарда просмотров.

Почему такой ажиотаж? Да потому, что помимо того, что в песне есть "хук" (довольно прилипчивый), его фем-идеология близка фильму "Барби", который уже преодолел отметку в $1 млрд. сборов.

По сюжету песни девушка рассталась со своим парнем, но не унывает: "Я могу сама себе купить цветы, написать свое имя на песке, разговаривать с собой часами, сказать то, что ты не понимаешь, я могу отвести себя на танцы и могу держать свою собственную руку…" В последней "угрозе" чувствуется уже некий перегиб в психическом состоянии героини. Однако надеемся, что на танцах она все-таки кого-нибудь встретит, кто будет держать ее за руку.