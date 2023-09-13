Топ-10 песен осени. Непристойная Latexfauna, новый-старый Барских, мировой хит в стиле "Барби"
Фокус составил десятку заводных осенних хитов, которые могут быть интересны людям разных возрастов и разных вкусов.
На основании топов YouTube, Apple Music, Shazam и других платформ Фокус составил свой сборник из 10-ти композиций отечественных и мировых звезд, которые будут популярны осенью.
- Украинская поп-группа Latexfauna клипом Masandra взорвала Сеть: только ленивый не обсуждал скандальный секс-ролик. Хоть снято все минималистично.
- Барских выдал альбом "Зорепад" и одноименную песню: трек неплохой, но похожий на его же "Туманы".
- Kalush Orchestra удивили, что хором спели новую композицию… без своего розовогошапкового вокалиста Олега Псюка.
- Павел Зибров ко Дню разведки (7 сентября) воспел разведчиков в композиции "Невидимі Герої".
- Билли Айлиш спела красивую балладу о взрослении.
- И бонусом дадим мировой дэнс-хит, очень рифмующийся с идеологией фильма "Барби" и однозначно поднимающий настроение.
Latexfauna – Masandra
Осень оказалась богата на яркие музыкальные премьеры, но украинская поп-группа Latexfauna всех переплюнула. Latexfauna и лидер-вокалист Дмитрий Зезюлин всколыхнули общественность буквально сразу после премьеры своей откровенной сценой в клипе, где голова солиста болтается между женских ног. Снято иронично-минималистично: на черном фоне а-ля Рембрандт.
Текст невинный, но с эротическими намеками:
"Тихо дихає хвоєю постмодернізм санаторію
І гори з грецькими рисами про щось мовчать з кипарисами.
У напівлюксі просторому вітри танцюють зі шторами
Масандри вдосталь і музики, щоб не лишатися друзями".
Стиль – диско-синти-поп с довольно хорошими электронными аранжировками, уводящими в "отрыв". В купе все это сделано так, что за четыре сентябрьских дня у песенки – почти 400 тыс. просмотров.
Зезюлин недавно рассказал в интервью, что он "от военных песен блюет", но это не касается его патриотической позиции: Latexfauna регулярно собирает средства для ВСУ.
Макс Барских – Зорепад
Макс Барских презентовал первый украиноязычный альбом "Зорепад", в который вошли 10 треков: 6 премьерных и 4 его старых хита, переведенных на украинский.
В заглавном треке "Зорепад" такие строки.
І зорепад-пад-пад прокидається в очах
Я люблю тебе так, як люблять лише раз.
Зупиняй мене, може зайве щось кажу,
Зорепадами я в тобі тону.
И мелодия и манера повторять часть ударного слова – похожа на основной хит Барских "Туманы".
В голове моей туманы-маны-маны
Утекла любовь из карманов.
В целом уровень у Макса есть, но имеются и явные самоповторы.
Kola и Adam – Зорепади
Продолжает звездопадную тему дуэт певицы Kola и фанк-певца Adam, напоминающий и внешне, и по тембру голоса американскую звезду Moby.
Мелодия приятная, текст романтично-стандартный.
Бо так зараз добре тобі й мені
Нам з тобою зорі падають до ніг
Нема нікого в світі, тільки ми одні
В небі зорепад і горять вогні.
В клипе трогательно показана уютная квартирка влюбленных посреди огней большого города. Желтый абажур, оранжевые обои, пальма в кадке – все это создает ощущение личного счастья и тепла — посреди городской ночи .
Александр Пономарев, Михаил Хома, Тарас Тополя, Alekseev – Миліша
Не забыл про звездопад и Александр Пономарев, автор романса "Миліша".
І квіти дарував, і дивився зорепад,
Лиш потім десь у серці лунало: Не твоя!
На світі так багато красивих дівчат,
Але мені миліша — миліша моя!
Но вот текст и идея пономаревской песни "На світі так багато красивих дівчат" уж очень напоминает слова хита 90-летней давности одессита Леонида Утесова "Сердце": "Как много девушек хороших, как много ласковых имен! Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен" (саундтрек фильма "Веселые ребята", 1934).
Новое — хорошо забытое старое.
Yaktak – Уночі
Юный 18-летний поп-певец Yaktak выпустил песню Уночі – это типично "дворовая" лирическая вещь с характерными гитарными аккордами. Она повторяет в Украине успех подобной баллады, выпущенной три месяца назад полуфиналистом "Голоса страны – 12" Максимом Бородиным "Якби не ти".
Девичьи сердца, несмотря на некоторую простоту, эта вещица берет: у Yaktak за пару недель "Уночі" набрала около 3 млн. просмотров. Бомба!
Kalush Orchestra – Вогонь горить
Неожиданно группа Kalush Orchestra, победившая на "Евровидении-2022", удивила, выпустив новый трек "Вогонь горить"… без фронтмена Олега Псюка. Причины этого неведомы, но этно-хип-хоп получился драйвовый. "Хоровое" исполнение участников коллектива оказалось на высоте.
Павел Зибров — Невидимі Герої
Павел Зибров выпустил "датную" песню. Строго ко Дню Разведки (7 сентября) он выдал трек "Невидимі Герої", посвященный Главному управлению разведки Украины.
В клипе вперемешку с военной хроникой и бодрым Павлом символически показана сова: намек, что наша разведка, как эта хищная птица, ночью видит, как днем.
"Невидимі Герої" напоминают советские патриотические песни, посвященные Великой Отечественной, но, вероятно, сейчас в таком материале есть необходимость.
Parfeniuk – Поряд
Молодой и симпатичный Parfeniuk, активно развивающийся украинский лирический певец (поп-стиль с элементами хип-хопа) после летнего хита "Долоні" (4,1 млн просмотров, "Ти не береш слухавку — я скоро двину коні, Мене зможуть врятувати лиш твої долоні"), выдал не такую прикольную, а более трогательную – осеннюю композицию "Поряд".
Юная звезда темпов не сбавляет.
Анна Тринчер — "Очі"
Певица Аня Тринчер, раскрученная сериалом "Школа", выпустила лирик-видео на дэнс-композицию о девичьих страданиях "Очі". Несмотря на то, что красавице всего 22 года, она выдает синглы с 2014 года. Так что певческого и актерского опыта ей не занимать. Песня уже завирусилась в Тиктоке, на подходе – выпуск клипа.
Billie Eilish — What Was I Made For?
Примерно о тех же проблемах, но в виде красивейшей романтической баллады, поет 21-летняя британская звезда Билли Айлиш, которая в своем юном возрасте стала уже лауреатом премии "Оскар" и четырежды — премии "Грэмми". Не без помощи, понятно, старшего брата, пишущего ей материал.
В новой композиции Билли Айлиш переосмысливает свой ранний успех. "Я становлюсь хуже, а была идеалом. Я выглядела, как живая, а оказалось, что я ненастоящая — просто вещь, за которую вы заплатили. Для чего я была создана?"
Думаем, разберется со временем. Тем более, что уже давно сменила зеленый цвет волос на бежево-блондинистый: зреет-взрослеет постепенно, несмотря на то, что в клипе еще играет в куклы.
БОНУС: Miley Cyrus – Flowers
Последним в списке мы поместили эталонный мировой дэнс-хит этого года американки Майли Сайрус – просто в качестве сквозного ориентира. Вещь заводная, однозначно повышающая настроение и возглавляющая несколько мировых чартов.
Героиня клипа очаровательна: то она в золотом платье, то в купальнике, то делает гимнастику, исправно отжимаясь от пола – в общем, при деле.
На сегодня этот песенно-визуальный образец (который часто крутят на украинских FM-станциях) продолжает удерживать позиции, и осенью его популярность вряд ли упадет: трек набрал более полумиллиарда просмотров.
Почему такой ажиотаж? Да потому, что помимо того, что в песне есть "хук" (довольно прилипчивый), его фем-идеология близка фильму "Барби", который уже преодолел отметку в $1 млрд. сборов.
По сюжету песни девушка рассталась со своим парнем, но не унывает: "Я могу сама себе купить цветы, написать свое имя на песке, разговаривать с собой часами, сказать то, что ты не понимаешь, я могу отвести себя на танцы и могу держать свою собственную руку…" В последней "угрозе" чувствуется уже некий перегиб в психическом состоянии героини. Однако надеемся, что на танцах она все-таки кого-нибудь встретит, кто будет держать ее за руку.