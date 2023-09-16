Топ-5 фильмов о легендарных изобретателях: Тесла, Эдисон, Цукерберг, Оппенгеймер и Джобс на экране

Вспоминаем фильмы о гениальных изобретателях, чьи открытия коснулись каждого.

16 сентября – День изобретателя. Фокус сделал подборку самых интересных фильмов о выдающихся ученых, чьи открытия радикально повлияли на мировоззрение человечества и его жизненный уклад.

Тесла / Тesla (2020)

Фильм о знаменитом американо-югославском ученом Николе Тесле (1856 – 1943), который изобрел двигатель переменного тока. Благодаря десяткам его открытий были электрифицированы города планеты.

В картине обыгрывается легенда о том, что маленький Никола гладил в детстве черную кошку и заметил, что от этого возникают искорки. Он спросил у папы: "Что это?". И отец ответил: "Эта та же сила, что и в молниях". И всю жизнь Тесла пытался приручить эту силу — что и в кошке, и в грозе.

Футурист Маяковский так воспел в поэме "Владимир Маяковский" (1913) этот момент: "Гладьте сухих и черных кошек! Громадные брюха возьмете хвастливо, лоснящихся щек надуете пышки. Лишь в кошках, где шерсти вороньей отливы, наловите глаз электрических вспышки. Весь лов этих вспышек, он будет обилен, вольем в провода, в эти мускулы тяги, — заскачут трамваи, пламя светилен зареет в ночах, как победные стяги".

Примерно так все и произошло, "электрический" человек уже думал, что все – он властитель вселенной.

В фильме развернута история, как именно происходила революция электричества.

По сюжету, в 1884 году в Нью-Йорке югославский эмигрант-изобретатель Никола Тесла (Итан Хоук) работает на Томаса Эдисона (Кайл Маклахлен). Эдисон, автор лампочки накаливания, предложил такое условие: он должен заплатить югославу 50 тысяч долларов — при выполнении задания. Он не верил, что тот его выполнит. А Никола все сделал. Но Томас решил "кинуть" гениального коллегу и Тесла уходит из его компании. Между ними начинается конкурентная борьба.

Никола представляет свои открытия Джорджу Вестингаузу, тот покупает патенты на изобретения Теслы.

Переменный ток позволяет не только получить новый, мощный электродвигатель, но и передавать электричество на большие расстояния. Эдисон, держащийся за постоянный ток, пытается опорочить переменный ток Теслы, как опасный – он развернул черную пиар-кампанию. По Штатам ездит шоу, где переменным током убивают животных. Эдисон продавил закон о казни электрическим стулом – все с той же целью.

Но переменный ток, несмотря на козни Эдисона, завоевывает планету. Главное — выучить правила техники безопасности.

Трейлер фильма "Тесла"

Нельзя не порекомендовать на ту же тему более ранний и менее попсовый фильм "Война токов" (2017) – с Бенедиктом Камбербэтчем и Николасом Холтом.

Социальная сеть / The Social Network (2010)

Cоциальные сети полностью поменяли формат нашего существования и сами медиа. И в этом заслуга гениального программиста, изобретателя Facebook Марка Цукерберга.

Марк придумал и реализовал эту идею в 2004 году, будучи студентом Гарвардского университета. В результате стал самым молодым миллиардером в мире. Впрочем, как вы увидите из фильма, авторство идеи оспаривалось братьями Уинклвоссами. Они получили значительные отступные и теперь на странице Википедии, посвященной Фейсбуку, их фамилий нет. Но на их страницах еще можно найти упоминания о судебных процессах.

Марка бросила девушка Эрика, назвав неудачником. Парень отчасти назло ей придумал программку — для выбора барышень. Их выбирают из пары девиц: если нравится (лайк) и — она продвигается дальше. Цель — выбрать "Мисс университет". С этого все и началось.

Трейлер фильма "Социальная сеть"

Одиссея / The Odyssey (2016)

Француз Жак-Ив Кусто, придумав акваланг, открыл человечеству подводный мир. Французско-бельгийская биографическая драма с элементами приключения расскажет об этом великом человеке.

В центре сюжета — амбициозный новатор и защитник природы Кусто, который изобрел акваланг, чтобы осуществить давнюю мечту: погружаться на морское одно. Его цель заключалась не только в исследовании Мирового океана, он верил, что, в скором будущем человечество сможет жить под водой. Кусто даже сделал подводные станции для этого и стал снимать документальные фильмы о морских созданиях.

Известно, что режиссер "Титаника" и "Аватара" Джеймс Кэмерон безмерно уважал Жак-Ива и вместе с его старшим сыном Жан-Мишелем Кусто снял документальный сериал об океане.

Трейлер фильма "Одиссея"

Пираты Силиконовой долины / Pirates of Silicon Valley (1999)

Фильм повествует о "рождении" домашнего / персонального компьютера (ПК) как такового и его развитии через конкуренцию и поддержку между ведущими американскими компаниями.

История начинается с 1970-х и заканчивается в 1985 году, когда Стив Джобс (актер Ноа Уайли) ушел из Apple Computer. Так же лента расскажет о пути Билла Гейтса (Энтони Майкл Холл). Каждый из этих технических гениев путем креативной работы и внедрения на рынок новых технологий сумел построить свою "империю" — компании Apple и Microsoft. Завоевывали они рынок не без хищнических приемчиков: поэтому слово "пираты" в названии ленты.

Оба изобретателя серьезно поменяли наш уклад и, разумеется, стали миллиардерами.

Трейлер фильма "Пираты Силиконовой долины"

Оппенгеймер / Oppenheimer (2023)

Нашумевший фильм Кристофера Нолана, который вышел 12 июля, уже собрал в мировом прокате почти 1 млрд долларов, став на данный момент третьим самым кассовым проектом 2023 года, обойдя "Стражей Галактики-3" и уступив "Супер Марио" и "Барби".

В основе ленты – судьба Роберта Оппенгеймера (Киллиан Мерфи) – американского физика, стоявшего у истоков разработки ядерного оружия в США. Он достиг своей цели – атомная бомба была получена. Но когда американцы применили ядерное оружие, сбросив бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, это стало причиной бесконечных нравственных терзаний ученого-физика.