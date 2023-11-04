Топ сериалы ноября: возвращение "Игры в кальмара", новая Годзилла и комедия о молодоженах

Фокус представляет новые сериалы сезона и одно реалити-шоу.

В ноябре любителям "малых экранов" платформы подарят множество премьер. В этом ряду – комедия "Проклятие" с Эммой Стоун о молодоженах-телеведущих, жаждущих стать родителями. Сериал о новых проделках неугомонной Годзиллы "Монарх: Наследие монстров". Вестерн "Законники" — о первом американском темнокожем федеральном маршале. Детектив "Преступники" — о возмездии, настигшем грабителей банков, давно позабывших на какие деньги неплохо устроились.

Киноманы не пропустят заключительную часть популярного сериала "Корона", где случится гибель принцессы Дианы в автокатастрофе. Также в ожидании второго сезона "Игры в кальмара" Netflix выпустил реалити-шоу по мотивам первого: лучше что-то, чем ничего. А к 60-летию легендарного научно-фантастического сериала "Доктор Кто" в этом месяце выйдет его спецвыпуск.

"Законники: Басс Ривз" / Lawmen: Bass Reeves

США, 2023, вестерн

Премьера: 5 ноября

Сезон: 1

Платформа: Paramount+

В ролях: Дэвид Ойелоуо, Дональд Сазерленд, Деннис Куэйд

Сюжет сериала базируется на жизни и деятельности первого в истории США темнокожего федерального маршала Басса Ривза (присматривает от государства — за шерифом). В ролике его спрашивает мальчик: "Ты преступник или законник?" — "И то, и другое", — невозмутимо отвечает Басс в исполнении Дэвида Ойелоуо.

Динамика, зловещее пощелкивание барабаном револьвера, непонятный расклад, но всякий раз ясно, что прав тот, кто быстрее стреляет: все ингредиенты успешного вестерна в проекте имеются.

Сериал — часть вселенной "Йеллоустоуна", а его исполнительным продюсером выступил главный американский "вестерновед" Тейлор Шеридан. Не обошлось и без литературы, у проекта есть беллетристическая основа: два романа о Бассе Ривзе писателя Сидни Томпсона — "Следуй за ангелами, следуй за голубями" и "Ад на границе".

Трейлер сериала "Законники: Басс Ривз"

"Преступники" / Culprits

Великобритания, 2023, детектив, боевик, драма

Премьера: 8 ноября

Сезон: 1

Платформа: Disney+/ Hulu

В ролях: Джемма Артертон, Нейтан Стюарт-Джарретт, Эдди Иззард

Сегодня эти люди – законопослушные граждане, а еще вчера они грабанули банк и грамотно после этого залегли на дно. Бывшие гангстеры "обросли" семьями, ведут вполне мирную обывательскую жизнь, оставив позади свое преступное прошлое.

Но минувшее неожиданно находит их в настоящем: неизвестный убийца начинает нападать на главных героев – по очереди. Почему? Кто этот человек, превращающий их жизнь в ад? Это предстоит выяснить. В трейлере жизнь бандитов "на гражданке" красиво обставлена, словно это бытовая семейная драма. Тем интереснее, как в этот жанр ворвется другой — боевик на тему мести.

Трейлер сериала "Преступники"

"Проклятие" / The Curse

США, 2023, комедия

Премьера: 10 ноября

Сезон: 1

Платформа: Showtime

В ролях: Эмма Стоун, Нейтан Филдер, Бенни Сафди.

Молодожены, двое популярных телеведущих Ашер и Уитни Сигел начинают строить собственный дом и задумываются о том, чтобы завести ребенка. Однако последний пункт никак не осуществляется. Попытки забеременеть не дают результатов, а отношения пары становятся все более натянутыми. "Ведь мы же хорошие?" — все чаще супруги задают себе этот вопрос. Так по чему же не выходит? Не иначе, кто-то наложил на них проклятие.

Сериал спродюсирован и написан канадским комиком Нейтан Филдером в соавторстве с американским сценаристом и актером Бенни Сафди.

Трейлер сериала "Проклятие"

"Монарх: Наследие монстров" / Monarch: Legacy of Monsters

США, фантастика, приключения, ужасы

Премьера: 17 ноября

Сезон: 1

Платформа: Apple TV+

В ролях: Курт Рассел, Анна Савай, Уайатт Рассел, Мари Ямамото

После эпической битвы между Годзиллой и титанами, уничтожившей Сан-Франциско, человечество наконец-то признается себе в том, что монстры существуют. Во всяком случае — в кино.

Главные герои, брат и сестра, продолжают дело отца и обнаруживают связь своей семьи с секретной организацией "Монарх", проводившей генетические опыты. Это расследование приводит героев в судьбоносные 50-е к армейскому офицеру Ли Шоу, которому удалось выяснить некую страшную правду.

Для Курта Рассела это будет первый с 1977 года телевизионный проект.

Ролик зрелищный: монстры лезут из всех щелей. Но Годзила, понятно, перекрывает всех своим зычным ревом.

Трейлер сериала "Монарх: Наследие монстров"

Корона / The Crown

Великобритания, США, 2016 — 2023, история, драма, биография

Премьера – 16 ноября

Платформа: Netflix

Сезон: 6 Часть: 1

В ролях: Имельда Стонтон, Джонатан Прайс, Лесли Мэнвилл

Действие шестого сезона будет разворачиваться с 1997 по 2005 год. В фильме покажут премьерство лейбориста Тони Блэра, гибель и похороны принцессы Дианы, начало отношений между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, а также свадьбу принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз — финал на позитиве.

В шестом сезоне к роли королевы Елизаветы II вернется Имельда Стонтон, которая уже воплотила ее образ в пятом сезоне. Джонатан Прайс снова сыграет мужа королевы принца Филиппа, Доминик Уэст опять объявится в образе принца Чарльза, а Элизабет Дебики повторит роль принцессы Дианы. Между тем, Эд Маквей и Мег Беллами впервые воплотят на экране принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Шестой сезон "Короны" будет разделен на две части – первые четыре эпизода выйдут 16 ноября 2023 года, остальные шесть — 14 декабря.

Трейлер 6 сезона (1 часть) сериала "Корона"

Доктор Кто (спецвыпуск, 2023) / Doctor Who (specials, 2023)

Великобритания, 1963-2023, фантастика, приключения

Спецвыпуск из 3 серий

Премьера: 25 ноября

Платформа: BBC One, Disney+

В ролях: Нил Патрик Харрис, Жаклин Кинг, Джемма Редгрейв

Спецвыпуски 2023 года британского научно-фантастического телесериала "Доктор Кто" включают три серии, специально приуроченные к празднованию 60-летия проекта. В качестве главного сценариста вернулся Расселл Ти Дейвис. Выход первой серии "Звездный зверь" назначен на 25 ноября 2023 года, последней серии "Смешок" — на 9 декабря 2023 года. Премьера состоится на канале BBC One в Великобритании и Ирландии, а в остальном мире — на стриминговом сервисе Disney+.

Судя по трейлеру – размах (космические перестрелки и монстры) и юмор (английский) будут на равных.

Трейлер спецвыпуска "Доктора Кто"

И бонусом к нашей подборке — реалити-шоу по мотивам культового южнокорейского сериала "Игра в кальмара"

"Игра в кальмара: Вызов" / Squid Game: The Challenge

Великобритания, 2023, реалити-шоу

Премьера: 22 ноября

Сезон: 1

Платформа: Netflix

Зрители по всему миру ждут продолжения южнокорейского сериала "Игра в кальмара", который только вышел на Netflix 17 сентября 2021 года, как сразу стал культовым. По сюжету, главный герой – игроман, который однажды встречает в метро незнакомца-вербовщика: тот предлагает ему сыграть на деньги в детскую игру. А затем герой попадает на шоу "Игра в кальмара" с огромным денежным призом, но на пути к награде участники гибнут. Рекорд сериала: за 28 дней он набрал более 1,65 миллиарда часов просмотра.

Однако пока создатели все обещают второй сезон, но ничего выдают, стриминговый сервис Netflix (английский филиал) выдал на гора реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов" – по мотивам "Игры в кальмара". В проекте, как и в сюжете оригинального сериала, примут участие 456 человек – из разных стран. Герои будут проходить испытания, подобные тем, что были в "Игре в кальмара", таким образом борясь за самый большой приз в истории реалити-шоу — 4,56 млн долларов.

Разница с сериалом только в том, что убивать проигравших никто не собирается, участники "Игры в кальмара: Вызов" останутся невредимыми, однако без травм, как просачивается инфо, все таки не обошлось.