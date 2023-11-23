Рекордная сумма: сколько денег принесло государству украинское кино в 2023 году (инфографика)

По данным Госкино, в этом году в государственную казну вернулось в 4,5 раза больше средств, полученных от проката фильмов, чем в прошлом.

В 2023 году фильмы, снятые при поддержке Государственное агентства Украины по вопросам кино, принесли государству 31,4 миллиона гривен. Эта сумма является рекордной для нашей страны и в 4,5 превышает прошлогоднюю, пишет Forbes, ссылаясь на отчет Госкино.

Как отмечают авторы статьи, если Госкино финансово поддерживает производство фильма, то получает процент от его коммерческого использования. Размер процента прописывается в договоре между продюсерами и агентством.

Сообщается, что общая сумма возвращенных Госкино средств за последние пять лет составляет 91 миллион гривен.

Доходы от популярных фильмов Фото: Forbes

По данным Госкино, в 2023 больше всего денег государству вернул мультфильм "Мавка". Агентство потратило на производство 49,5 миллиона гривен, а получило – 12,4 миллиона.

Фильм "Довбуш" вернул в государственную казну 1,9 миллиона гривен, в то время как Госкино вложило в него 20 миллионов.

В картину "Люксембург, Люксембург" государство вложило 20 миллионов гривен, получив в итоге 6,3 миллиона возврата.

Фильм "Снайпер. Белый ворон" вернул государству 2,2 миллиона при финансировании в 24 миллиона.

Доходы Госкино от украинских фильмов за последние годы Фото: Forbes

Напомним, 21 ноября, в помещении музея истории Украины во Второй мировой войне состоялся закрытый предпоказ документальной картины Алана Бадоева и 1+1 Украина "Довга доба". Другими словами, документальная лента представляет собой хронику начала войны глазами украинских людей.

Ранее, 20 ноября, пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино сообщила, что лента "ГКЧП" украинского режиссера Аркадия Непиталюка стала лучшим игровым фильмом на 39th INTERFILM — International Short Film Festival Berlin.