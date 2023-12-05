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"Убийца" Финчера. Разгадка таинственного боевика от Netflix и как он связан с "Бойцовским клубом"

Константин Рылев
Кадр из фильма Дэвида Финчера "Убийца"

Фокус объяснит, почему относительно нового фильма "Убийца" режиссера Дэвида Финчера высказывают столько противоречивых мнений.

Премьера от Netflix второго полнометражного фильма Дэвида Финчера ("Социальная сеть", "Бойцовский клуб") в сотрудничестве с этой платформой после "Манка" (2019) с Гэри Олдменом вызвала мощную, но противоречивую реакцию. На Rotten Tomatoes рейтинг критиков на старте был 82%, а сейчас – 86%, а рейтинг зрителей, наоборот, слегка упал: с 62% до 59%. В чем дело?

Фокус берется разгадать эту тайну: почему зрители видят в картине рядовую историю мести, а критики – нечто иное. Напомним, что примерно то же когда-то происходило с "Бойцовским клубом", который провалился в прокате, а теперь считается культовым. Можем намекнуть, что фильмы "Семь", "Игра", "Бойцовский клуб" и "Киллер" – это фильмы одного ряда.

Дело в том, что у этого фильма есть внешняя сторона и внутренняя. Внешняя выглядит как история мести профессионального преступника. В анонсе так и написано, что киллер (в исполнении Майкла Фассбендера) провалил задание в Париже, случайно убив постороннего человека. Ему прилетела "ответка" в виде пыток его любимой женщины в Доминикане. С этого момента он начинает мстить работодателям и исполнителям наказания. Добавим, что у киллера есть принципы, которые он заученно повторяет.

Внешняя канва похожа на картины о профессиональных грабителях или киллерах с Джейсоном Стейтемом, вроде "Механика" (2011) или "Паркера" (2013). В "Паркере" персонаж Стейтема постоянно вспоминает о своих принципах, приступая к мести, типа: пацан сказал – пацан сделал. И многие зрители воспринимают ленту Финчера примерно как "Паркера", но слегка недоумевая: да, подробно показана месть криминального профи. И что? И все? Нет, не все. Внешняя атрибутика картины вводит в заблуждение и критиков. Один очень маститый даже заметил, что "наверное, это фильм о профессионализме" — дескать, везде "Финчер показывает в своих фильмах профессионалов своего дела!" Фантастическая глупость!

Внешняя канва обманывает, если не прислушиваться к принципам, которые воспроизводит киллер-Фассбендер: тут и кроется задумка авторов, переворачивающая все с ног на голову.

Человек-машина

Что это за человек? Он – предельный рационалист западного типа. Да, он может даже заниматься йогой, но при этом все равно ест в "Макдональдсе", потому что там "продают за 1 евро 10 граммов белка". Он "одет под немецкого туриста, потому что их сторонятся, как уличных мимов" (Фассбендер по отцу – немец).

Киллер Майкла Фассбендера маскируется под немецкого туриста

Он весь фильм повторяет одно и тоже: "Придерживайся плана. Прогнозируй, не импровизируй. Никому не доверяй. Не уступай преимущество. Не поддавайся эмпатии. Эмпатия — это слабость. Сражайся только в той битве, за которую платят".

Или более философское: "Все поедают всех. Убей или будешь убит. Выживает наиболее приспособленный. Мир – для меньшинства, а не для большинства. Нужно влезть в меньшинство" и т.д.

Сверхчеловек по Ницше и одновременно "Посторонний" Камю, суперхищник, дарвинист, похожий на биоробота: разум плюс воля. Чувств практически нет: он слушает музыку только для фона, чтобы сконцентрироваться на будущей жертве.

Он постоянно замеряет себе пульс: стреляет только, когда он не выше 65 ударов в минуту.

Человек-машина гордится своей "стопроцентной" статисткой, рассуждая о судьбах других киллеров.

И вот случается то, что не должно было случиться никогда.

Происходит катастрофа, которая заявлена в анонсе: вместо заказанного, убит случайный человек.

На сердитый вопрос адвоката, через которого приходили заказы: "Что это было?", киллер ответил растерянно, по-детски: "Так получилось". И растоптал мобильный.

Залечь на дно не вышло: его женщину чуть не запытали до смерти.

И киллер становится на путь мести, продолжая, как мантру, повторять свои заветы. Со стороны это кажется круто, но издевка в том, что он теперь абсолютно все их нарушает.

Он следует за чувством – мести, которое продиктовано эмпатией к его азиатской подружке (если помните, в "Механике" у киллера нет постоянных связей). Он ввязывается в битвы, импровизируя, без малейшего плана. Ему за это никто не платит. Он в этой роли почти такой же никчемный, как дурацкий киллер Винсент Вега в "Криминальном чтиве", застреливший подельника, случайно нажав на курок (в исполнении Джона Траволты). Именно поэтому он чуть не гибнет, но "мантру" продолжает повторять.

Киллер совершенно раздваивается: декларируя одно, а совершая – противоположное. Он почти безумен, как герой "Бойцовского клуба", чья личность, как известно, распадалась на две.

Сквозная линия Финчера

И вот здесь пришла пора упомянуть фильмы Дэвида Финчера с подобной ситуацией: это "Семь" (1995), "Игра" (1997), "Бойцовский клуб" (1999) — и вот "Киллер", задуманный, кстати, 20 лет назад. В этих лентах всегда происходила ситуация, которая выбивала из-под героя опору: из-под следователя, банкира, страхового служащего и в данном случае – профессионального убийцы. Следователя допекал своими страшными выходками маньяк, для банкира заказали игру в альтернативную реальность, где он терял весь капитал (чтобы вернуть чувства), служащий, уставший от рутины, нашел "бойцовский клуб", а киллер – не того убил. Кстати, ощущение бесконечной скуки и отсутствие сна — еще пара общих черт, связывающих главных героев "Клуба" и "Убийцы".

Сценарист "Киллера" Эндрю Уокер ("Семь"), который адаптировал под фильм графический французский роман, сказал в недавнем интервью журналу Rolling Stone о герое-киллере: "Его внутренний голос, который мы слышим, является не рецептом того, как должны жить другие, а тем, как он придает смысл собственной жизни". Я только начал писать: "Придерживайтесь своего плана. Прогнозируйте, не импровизируйте. Сражайтесь только в той битве, за которую вам заплатили. Не доверяйте никому… И ты понимаешь, что именно это он говорит себе, даже когда начинает разваливаться, и его действия противоречат тому, что он говорит себе…"

В этом и есть основная фишка фильма: киллер "разваливается", как личность, потому что допустил ошибку, которую изначально не запрограммировал в себя, как в человека-машину. Он не допускал погрешности.

И теперь эта сломанная машина сеет смерть и себя подвергает смертельной опасности, бормоча под нос свой в данном случае – идиотский кодекс – на этом фоне.

Несколько отрезвляюще на героя подействует драконовский бизнес-план одного из персонажей. И здесь тоже кроется ирония Финчера: одна человеко-машина уважает другую человеко-машину.

Ужин с Тильдой Суинтон

Однако кульминация ленты, раскрывающая ничтожность позиции героя Фассбендера, раскрывается в диалоге с коллегой — киллершей, которую играет Тильда Суинтон. Хотя ее героиню из-за пуховика саркастически называют "ватной палочкой", она поистине великолепна. И феерически красива. И задает этому типу такие правильные вопросы об их профессии, которые сразу ставят "немца" в тупик. "Спрашивал ли ты себя об этом?" — "Никогда не спрашивал", — несколько растерянно говорит персонаж Фассбендера, меняющий имена, но не имеющий души. Эта беседа – вершина фильма! Героиня Тильды взывает к чувствам собеседника, но у него нет никаких чувств, кроме чувства мести.

Тильда Суинтон в фильме "Убийца" бесподобна

Единственный недостаток картины – она не яркая. Ее подсказки не очевидны. Вспомните, какой грандиозный финал был в "Бойцовском клубе". А тут Финчер решил в образ киллера запихнуть и обывателя: ведь персонажу Майкла Фассбендера в принципе скучна его профессия, он называет ее рутинной. И если бы не ЧП – он бы и дальше продолжал сливаться с пейзажем.

Трейлер фильма "Убийца"