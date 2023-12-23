"Три мушкетера: Миледи". Почему ставка на суперзлодейку в исполнении Евы Грин не оправдалась

На экраны Украины вышла вторая часть французского блокбастера о приключениях мушкетеров, где из шпионки Ришелье сделали знамя феминизма.

Если первая часть французских "Трех мушкетеров" по мотивам романа Александра Дюма, вышедшая в апреле, была лишена романтического флера первоисточника, напоминая "Джона Уика", то вторая масштабными морскими баталиями похожа на "Пиратов Карибского моря". Первая — неонуарная, вторая — слегка фэнтезийная. Но вторая проиграла первой, потому что просела динамика, а ставка на актерское мастерство Евы Грин в роли Миледи не оправдала себя: актриса бледно сыграла суперзлодейку. Зато авторы сделали из Миледи новое знамя феминизма: по ее словам, она 40 лет борется за свободу от мужчин. Фокус констатирует, что многое из оригинальных находок первой части во второй куда-то пропало и получились словно две разных картины.

Подвески королевы выброшены из второй части и разыграна карта так называемого "заговора Шале", который вскользь упоминается в романе Александра Дюма. Суть в том, что младший брат Людовика XIII (Луи Гаррель) Гастон (Жюльен Фрисон) пытается устранить его, чтобы расчистить себе место к трону. Делает он это при помощи разных персонажей — в том числе при помощи царедворца Шале.

Постер фильма "Три Мушкетера: Миледи"

Д'Артаньян (Франсуа Сивиль) с первых минут фильма отслеживает место, где может оказаться пропавшая в финале первой части Констанция Бонасье (Лина Кудри), грубо (а как еще?) беря в заложники некоего господина при помощи кинжала. Здесь зрителей радует юмор с современными оборотами речи.

— Если бы вы знали, кто я, вы бы были повежливее, — замечает господин.

— Так назовите свое имя? — парирует неистовый гасконец.

— Анри де Талейран-Перигор, граф де Шале.

— Слишком много слов для такого мелкого гада…

И дальше отличные шутки:

— Я могу из вас сделать или богача или мертвеца.

— А я из вас — только мертвеца.

У Дюма, понятно, ничего этого нет и сюжет фильма, который не будем озвучивать, разительно отличается от литературного оригинала. Из книги взята только осада Ла Рошели (как часть французско-английской войны), где закрепились гугеноты, поддерживаемые англичанами. Герцог Бекингем послал флот, чтобы снять осаду с протестантской Ла Рошели, обложенной королевскими войсками. Командовал французами кардинал Ришелье. И здесь режиссер Мартен Бурбулон развернулся масштабно: армада военных кораблей англичан, артиллерийские батареи французов — все показано с размахом "Пиратов Карибского моря". И это все неплохо.

Главная ошибка ленты вот в чем: основной акцент во второй части сделан на Миледи, а Ева Грин сыграла ее крайне бледно. Хотя Миледи в "Трех мушкетерах" — это женщина-демон, женщина-лиса, которая должна менять личины, вводя в заблуждение даже своего бывшего мужа — графа де ла Фер — Атоса, роль которого исполняет Венсан Кассель.

Сценаристы Матье Делапорт и Александр де Ла Пателье и так максимально переформатировали историю "Трех мушкетеров" под этих двух звезд. И если Кассель как актер не подкачал, то Ева Грин даже не приблизилась к дьявольской "изменчивости", которой обязана обладать суперзлодейка Миледи. Грин — красива, но и только. Она здесь деревянно произносит пространные монологи своей легендарной героини, а потом кидается с миниатюрным ножом на того, кого хочет устранить, но все ее покушения благополучно срываются.

Однако один монолог стоит отметить. Миледи его обращает к Констанции Бонасье (Лина Кудри), находясь в заключении у одного своего врага (не будем "сливать" новые интриги). Миледи, которой грозит казнь, просит ножик у Констанции — якобы чтобы покончить с собой. И причину называет удивительную — в духе модного сейчас феминизма (чем пропитан, например, фильм-победитель Канн-2023 режиссера Жюстин Трие "Анатомия падения", который мы недавно разбирали). Итак, Миледи глаголет: "Я не хочу, чтобы мужчины меня казнили. Я 40 лет боролась за свою свободу от мужчин. С тех пор, как я стала женщиной, они меня насиловали и подавляли".

Не берусь комментировать этот спич, который сценаристы сочинили для Миледи Винтер, но он очень противоречит поступкам героини: она дважды настойчиво домогалась д'Артаньяна. При чем одним и тем же приемом: оголяя грудь. Вопросов нет — грудь отличная, д'Артаньяну все сложнее было отбиваться с именем Констанции на устах от сексуальных атак Миледи.

Кстати, у д'Артаньяна был украден знаменитый монолог о любви (близкий к оригинальному тексту Дюма), адресованный Миледи, и передан Атосу в лице Венсана Касселя. Правильнее было бы первую часть назвать не "Три мушкетера: д'Артаньян", а "Три мушкетера: Атос". Но и во второй фигура графа де ла Фер заслонила все мужские персонажи. Она настолько "раздулась", что Атос позволил себе даже делать подбадривающие замечания самому капитану де Тревилю (Марк Барбе): "Никогда не сдавайтесь".

Миледи (Ева Грин) и Атос (Венсан Кассель)

Д'Артаньян, находящийся в этой экранизации в тени старшего друга, во второй части тоже позволил себе направить пистолет в лоб самому кардиналу Ришелье (Эрик Руф). Эпизод эффектный, ничего не скажешь, но, к сожалению, не вытягивающий вторую часть на уровень первой — и "Три мушкетера: Миледи" проигрывают вчистую.