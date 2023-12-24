На фронте погиб украинский актер, который играл в сериалах "Маэстро" и "СуперКопы" (фото)

Украинский театральный деятель и актер кино, который защищал страну от российских оккупантов, получил смертельные ранения 23 декабря.

На войне с Россией погиб актер театра и кино Богдан Колесник. Об этом в Facebook сообщила кастинг-директор Алла Самойленко.

Важно В возрасте 24 лет погиб известный украинский актер

Она не стала вдаваться в подробности. Впоследствии трагическое известие подтвердили и в Госкино Украины в Facebook.

В сообщении говорится о том, что он получил смертельные ранения 23 декабря. В государственной структуре выразили соболезнования родным и близким Богдана.

"Вечная Слава Герою!" — говорится в заметке.

Биография Богдана Колесника

Богдан Колесник родился в Кривом Роге. Он учился в Киевском театральном университете имени Карпенко-Карого. Впоследствии создал успешную карьеру.

Работал актер в разных театрах. Его могли видеть посетители "Білої Ворони", "Особистості" и Луганского академического театра.

Многим поклонникам кинематографа он известен по участию в сериалах. Богдана Колесника помнят по ролям в фильмах "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка".

В 2022 году, когда Россия атаковала Украину, организовав полномасштабное вторжение, пошел добровольцем в подразделения территориальной обороны. Оттуда попал на передовую. Богдану было всего 36 лет.

Напомним, 20 августа стало известно, что на фронте погиб актер "Крепостной" Алексей Хильский. Актер погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. У него остались жена и дочь. Он проходил службу в 46-й отдельной аэромобильной бригаде десантно-штурмовых войск (ДШВ) в должности главного сержанта взвода разведроты. Также участвовал в наступлении в Херсонской области, воевал в районе Соледара и Бахмута.