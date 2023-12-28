Last Christmas Джорджа Майкла. В чем тайна самого популярного рождественско-новогоднего хита

В своем музыкальном расследовании Фокус расскажет как был создан и какие таит в себе секреты хит Last Christmas Джорджа Майкла.

Last Christmas ("На прошлое Рождество") — песня британского поп-дуэта Wham!, выпущенная в начале декабря 1984 года, которая была написана участником группы Джорджем Майклом. В течение почти сорока лет она под Новый год и Рождество снова оказывалась на вершинах мировых чартов. Last Christmas присутствует во всех новогодних и рождественских музыкальных сборниках, звучит на праздничных ярмарках, играется нон-стоп все рождественские каникулы. Однако в самой песне Рождество упоминается лишь раз, весь остальной текст – лирический.

Фокус в своем рок-расследовании раскроет тайный смысл хита, историю его написания и смысл.

Легендарный сингл Last Christmas, вышедший в начале декабря 1984 года

В наших широтах в это праздничное время также очень популярна композиция шведского квартета ABBA Happy New Year (1980), а на YouTube у этого трека 94 млн просмотров, что совсем немало. Однако у Last Christmas в 8 раз больше – 785 млн! Перепевали его десятки разных звезд: от Майли Сайрус – до Дуа Липы.

Как был написан суперхит Last Christmas?

Чтобы понять это, нам пришлось посмотреть два документальных фильма. Первый – под названием Wham! от Netflix, вышедший в июле 2023 – о пути успешного молодежного британского поп-фанк-дуэта состоящего из Джорджа Майкла и Эндрю Риджли. И фильм "Джордж Майкл: Свобода без купюр" (2017), который делал и комментировал сам Джордж до самой своей смерти в 2016 году от сердечного приступа. На момент смерти 25 декабря – в канун Рождества – ему было 53 года.

Итак, в августе 1984 года 21-летний Джордж Майкл со своим напарником по группе Wham! смотрели у него в родительском доме телевизор, где шел футбольный матч. Вдруг на Джорджа Майкла снизошло вдохновение – он поднялся в свою комнату и примерно за час написал эту вещь.

"Как-то в воскресенье мы были дома у родителей Джорджа – смотрели футбол по телеку. Мы были вдвоем. Перекусили и сидели вместе, расслабляясь, с включенным телевизором, когда, почти незаметно, Джордж исчез – ушел наверх на час или около того. Спустившись обратно, он был взволнован, как будто нашел золото, что, в общем и было. Мы пошли в его старую комнату, где он хранил клавиатуру и что-то, на чем записывал свои искры вдохновения. Он сыграл мне вступление и заманчивую, грустную мелодию припева Last Christmas. Это был момент чуда. Джордж совершил музыкальную алхимию, вложив в музыку сущность Рождества. Добавление текста, повествующего о любви, было мастерским ходом, затрагивающим сердце", — делился воспоминаниями Эндрю.

Клип на песню Last Christmas

О чем текст?

"На прошлое Рождество

Я отдал тебе свое сердце,

Но ты его вернула на следующий день.

В этом году, чтобы спасти себя от слез,

Я отдам его кому-то особенному".

Кто этот "особенный"?

После того, как Джордж Майкл совершил в 1998 каминг-аут, многие западные журналисты обратили внимание, что в английском оригинале песни нет указания на пол человека, к которому обращается лирический герой. То, что это девушка – мы знаем только из знаменитого клипа.

Клип повествовал о парне (Джордж Майкл), который с компанией едет встречать Рождество в Швейцарские Альпы. Молодые люди собираются в шале. Осветленный, "перекисно-водородный" Джордж Майкл – с блондинкой. Туда же прибывает со своим кавалером бывшая девушка Майкла (ее сыграла модель Кэти Хилл). Они то и дело встречаются взглядами. Тут герой замечает на пиджаке нового парня его бывшей брошь в виде трех цветочков из стразов: двух раскрытых и одного в бутоне. Год назад он подарил ей эту брошь в знак своей любви, а барышня передарила ее.

Брошь из клипа Last Christmas

В отрыве от видео-истории сложно сказать о какой именно любви поет Майкл — гетеро- или гомосексуальной? Автор одной из таких публикаций, Крис ЛоКасто в своей статье 2015 года для Huffpost предположил, что этот сингл может быть историей "закрытого гея, который сквозь замочную скважину наблюдает, как рушится его романтическая история".

Сам Джордж Майкл рассказывал: "В 80-х годах я спал с женщинами довольно часто, но никогда не чувствовал, что это может перерасти в серьезные отношения, потому что знал, что в эмоциональном плане я был геем. И мне стало стыдно, что я пользовался ими". То есть, это скорее он играл девичьими сердцами, а не наоборот, как звучит в песне.

Но кого "особенного" имеет в виду Джордж Майкл? Если предположить, что это не особа женского пола? Так может, он свое сердце дарит вовсе не девушке в клипе? А кому?

Окунемся в биографию артиста.

Поводырь

В 1975 году Джордж Майкл в 12-летнем возрасте поступил в новую школу в Хертфордшире, в городе Буши. Звали его тогда Йоргос (Георгиос) Кириакос Панайоту. Его отец был эмигрантом – греком-киприотом: начинал официантом, но сумел открыть собственный ресторан. Мать – англичанка, танцовщица. Йоргос был застенчивым, полноватым и ходил в очках. Отца никогда дома не было – воспитывали его две старшие сестры и мать, которую обожал. К этому "набору" была еще и скрипка, на которой его заставляли заниматься родители и которую он ненавидел. Парень был типичным "ботаном", над которым подтрунивали одноклассники. Но все изменилось в новой школе.

Йоргос сел за парту к Эндрю Риджли. Тот был лидером и умел играть на гитаре. Его отец тоже был эмигрантом, но из Египта (он переделал фамилию на английский манер: с Захария на Риджли), а мать – англичанка. То есть, социальная ситуация у мальчиков была похожей. Но главное, что у них совпали музыкальные вкусы: они слушали Элтона Джона, Queen, The Beatles, Дэвида Боуи.

Джордж Майкл в детстве

Ридждли взял над Йоргосом шефство. Он заставил его заняться футболом, сесть на диету, очки поменять на линзы. Эндрю буквально преобразил Йога, как он называл нового друга: из ботана – в красавца.

Поп-дуэт Wham!

Однако учились они все меньше. Сначала организовали рок-группу, а после ее распада в 1982 образовали дуэт Wham!. Написав три демки, стали штурмовать студии звукозаписи, смешав в своем стиле диско, рэп и поп. Вскоре дело пошло, но писать песни больше получалось у Йоргаса, который взял себе псевдоним Джордж (тоже, что Георгиос) Майкл (имя друга отца). Эндрю из застенчивого ботана сотворил уверенную в себе суперзвезду. "Я даже помыслить не мог, что стану таким же секс-символом, как Эндрю. Я нравился девочкам так же, как Эндрю", — говорил потом Джордж Майкл.

Это была дружба? Конечно. Но Джордж Майкл уже обнаружил тягу в себе к особям своего пола. В то время как Эндрю был стопроцентный натурал и встречался с бэк-вокалисткой Ширли Холлиман из их группы.

В фильме Wham! Ридждли рассказывает о событии, которое произошло на Ибице, на съемках песни Club Tropicana в мае 1983: Йорг попросил меня зайти в номер. "Не знаю, как тебе сообщить, но я – гей, – сказал Джордж. – Если не гей, то бисексуал." За полгода до съемок я ночевал у одного парня. Он пытался заняться со мной сексом, я испугался. Но я осознал, что хотел бы провести с ним ночь. Я хотел близости с ним. Чего раньше не было. И я написал об этом песню. У меня открылись глаза, что со мной все не так просто".

Отель Pikes на Ибице, где состоялось признание Джорджа Майкла Эндрю Риджли

Он хотел рассказать родителям, но опасался реакции отца. Да и с коммерческой точки зрения это могло повредить продажам группы. И Джордж Майкл принял решение максимально шифроваться на эту тему.

Чудо произошло

Вернемся в август 1984-го.

Двое друзей и коллег по группе смотрят футбол. Почему именно эта игра вдохновила Майкла на написание Last Christmas? Да потому, что с этой игры, в которую его втянул Эндрю, началось его преображение в образцово-показательного парня, нацеленного стать звездой. И, вероятно, все эти годы он был тайно влюблен в Эндрю.

Почему вообще у Майкла была эта ориентация? Вероятно, потому, что он воспитывался двумя старшими сестрами и матерью. Отца, с утра до ночи, пропадающего в ресторане, он практически не видел. Тот считал, что у него нет голоса и не поддерживал увлечение сына музыкой. "Мой отец не верил в меня, и мы постоянно с ним ссорились. Он говорил мне, что у меня нет будущего в музыке. В какой-то момент я понял, что спорить с ним бесполезно, он просто ничего не понимает. Тогда я решил действовать…" – рассказывал Джордж.

Главным двигателем веры в себя для него был Риджли. "Эндрю был моим кумиром. Он был первым человеком в моем окружении. Он был сильнее меня. Эндрю инициировал все", — откровенно признался Майкл.

Это ему он дарил свое сердце (но Риджли оно было не нужно). Что на это указывает в клипе, где так много зашифровал Майкл (он же и автор сценария)? А то, что парня, который якобы появился у бывшей девушки Майкла, изображает Эндрю Риджли. И в финале видео получается, что знак любви, который подарил девушке Джордж, оказывается на лацкане пиджака Эндрю. Брошь пришла к правильному "адресату". Да только Эндрю не хотел быть "особенным" – до такой степени. Но Эндрю долго оставался наставником Джорджа Майкла, что и привело к раскрытию его таланта.

Джордж Майкл: от Wham – до сольной карьеры

Что мы просим на Рождество и Новый год (что было заменой Рождества в СССР)? Чудесных перемен к лучшему! И в музыке Last Christmas есть этот дух волшебства, жажда чуда преображения. И это чудо произошло с поп-дуэтом, мечты двадцатидвухлетних музыкантов сбылись максимально – уже через год, в 1985 году, дуэт Wham! стоял на одной сцене на стадионе Уэмбли на грандиозном благотворительном концерте Live Aid с Элтоном Джоном и Фредди Меркьюри, Полом Маккартни, Дэвидом Боуи, Стингом и Брайаном Адамсом. Вот это карьера – за три года!

А дальше Майкл стал конкурировать с Эндрю: он один писал музыку и тексты, а Эндрю осталось то, с чего они и начинали: имидж группы. Было ясно, что дни Wham сочтены и Джордж Майкл уже в 1986 ушел в еще более успешное сольное плавание, как раз оттолкнувшись, как от трамплина, от суперхита Last Christmas.

То есть, какая бы личная история ни стояла за этой песней – она о чуде преображения, которого мы все желаем. И в этом главный секрет ее сверхпопулярности.