Топ-7 сериалов января. "Настоящий детектив" с Джоди Фостер, сыщик Спейд, убийство на корабле
В январе выйдет множество захватывающих детективов, а так же супергеройский экшн, военный фильм и драма о жизни американок в эмиграции.
В январе в сериальном производстве первенство за детективами. "Месье Спейд" – история о сыщике Спейде из "Мальтийского сокола" основателя стиля "нуар" писателя Дэшила Хэммета. В новом сезоне успешного "Настоящего детектива" в роли следователя – Джоди Фостер, та, что сыграла агента в "Молчании ягнят". В "Криминальном прошлом" двое сыщиков начинают конкурировать друг с другом относительно старого криминального дела: один из них считает, что оно было закрыто слишком поспешно. В "Смерти и других подробностях" происходит расследование убийства на океанском лайнере. Также смотрите в этом месяце супергеройский экшн "Эхо", военную драму "Властелины воздуха" и сериал "Экспаты" о жизни американок в Гонконге.
"Эхо" / Echo
- США, 2024, супергеройский экшен
- Премьера: 10 января
- Сезон: 1
- Серий:5
- Платформа: Disney+, Hulu
- В ролях: Алаква Кокс, Девери Джейкобс, Винсент Д’Онофри
Героиня второго плана из сериала "Соколиный глаз" получила свой проект – это глухая девушка из индейской резервации, которую во вселенной комиксов Marvel знают под именем Эхо.
Место действия – криминальная среда Оклахомы, где заправляет уже знакомый зрителям по сериалу "Сорвиголова" преступник Кингпин (Винсент Д’Онофрио). По сюжету коренная американка из индейского племени Чокто Майя Лопес, она же Эхо, вынуждена вернуться в свой родной город в Оклахоме после того, как ее начинает преследовать Уилсон Фиск — влиятельный бизнесмен и криминальный авторитет, желающий получить под контроль Нью-Йорк. Удастся ли героине примириться со своим прошлым и восстановить связь с индейскими корнями и семьей?
Этот сериал станет первым из продукции MCU, получившим "взрослый" рейтинг TV-MA. Здесь хватает жестокости и тон довольно мрачный. Эту линию задал в сериалах по комиксам проект "Сорвиголова" от Netflix: это более "приземленные", жесткие истории, пронизанные криминалом.
В ролике появляется Винсент Д'Онофрио в роли Фиска, показав, что он выжил после того, как его оставили умирать в сериале "Соколиный глаз". И сразу же он – до смерти избивает невинного человека. Винсенту не привыкать играть злодее: вспомните его колоритного Жука-убийцу-Эдгара из культовых "Людей в черном".
"Криминальное прошлое" / Criminal Record
- США, 2024, криминальный триллер
- Премьера: 10 января
- Сезон: 1
- Серий: 8
- Платформа: Apple TV+
- В ролях: Каш Джамбо, Питер Капальди
Два очень профессиональных сыщика, опытный ветеран Дэниел Хегарти и амбициозный новичок – следовательница Джун Ленкер, вступают в противостояние из-за старого криминального дела убийстве, которое когда-то вел Хегарти. Всплеск интереса к делу вызвал анонимный телефонный звонок.
Дэниел Хегарти закрыл это дело, потому что подозреваемый признался. Джун считает, что коллега поторопился, подозревая Дэниела в еще каком-то личном мотиве, чтобы закрыть это дело.
Противостояние назревает между двумя копами нешуточное.
"Месье Спейд" / Monsieur Spade
- США, 2024, детектив, триллер
- Сезон: 1
- Серий: 6
- Премьера: 14 января
- Платформа: АМС
- В ролях: Клайв Оуэн, Ребекка Рут, Кара Боссом
Клайв Оуэн играет лихого частного сыщика Сэма Спейда – героя культового романа "Мальтийский сокол" Дэшила Хэммета, который является отцом "нуара" или как его еще называют – "крутого детектива".
Действие фильма происходит в 1963 году, когда детектив Спейд выходит на пенсию и поселяется на юге Франции. Но тут случается нечто чрезвычайное: шесть монахинь жестоко убиты в местном монастыре. Пока город скорбит, раскрываются тайны и устанавливаются новые зацепки, во всех из которых Спейд в своей фирменной шляпе-федоре и плаще связывает место преступления с загадочным ребенком, который, как полагают, обладает сверхспособностями."Все, от Ватикана до французской разведки и ЦРУ, охотятся за этим ребенком. Это нарушило мой покой", — жалуется раздраженный Спейд, поскольку все это прервало его любимое занятие: плавать обнаженным в роскошном бассейне.
Отметим, что шестисерийный телефильм создан обладателем премии "Эмми" – режиссером и продюсером Скоттом Фрэнком ("Ход королевы""). По ролику уже виден высокий уровень картины. Но насколько она увлекательна — узнаем позднее.
"Настоящий детектив: Ночная страна" / True Detective: Night Country
- США, 2014 — 2024, детектив, криминал, триллер
- Премьера: 14 января
- Сезон: 4
- Серий: 8
- Платформа: Max
- В ролях: Джоди Фостер, Кали Реис, Кристофер Экклстон
Новый сезон культового детективного триллера "Настоящий детектив" получил подзаголовок "Ночная страна".
История происходит на Аляске. На научно-исследовательской станции пропадают восемь человек, а расследовать это дело будут детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Реис). Лиз отказывается верить, что исчезновение этих людей — несчастный случай. Детектив считает, что произошло убийство, и эта версия не нравится местным жителям, уверенным, что мужчины стали жертвами снежной бури.
Чтобы разгадать тайну исчезновения людей, героиням придется исследовать темную историю города, где царит полярная ночь, и разобраться с собственным запутанным прошлым.
"Смерть и другие подробности" / Death and Other Details
- США, 2024, детектив
- Премьера: 16 января
- Сезон: 1
- Серий: 10
- Платформа: Hulu
- В ролях: Мэнди Пэтинкин, Майкл Глэдис, Виолетт Бин
Действие сериала разворачивается на борту шикарного океанского лайнера. Однажды в закрытой каюте находят убитым одного из пассажиров — Кита Трубицу (Майкл Глэдис). Главной подозреваемой считается девушка Имоджин Скотт (Виолетт Бин), однако любой из присутствующих на корабле может быть причастен к смерти, ведь покойный был человеком грубым и неприятным. Чтобы доказать свою невиновность, Имоджен приходится объединиться с человеком, которого она презирает — Руфусом Котсвортом (Мэнди Пэтинкин), величайшим детективом в мире.
Создатели десятисерийного шоу являются поклонниками творчества Агаты Кристи. Они стремились, цитируем, "передать атмосферу этих работ и перенести ее стиль в наш современный мир". А ее стиль — это интеллектуальные парадоксы, вытекающие из острой наблюдательности сыщика. А также — безумная роскошь, в недрах которой притаилось лицемерное зло.
"Властелины воздуха" / Masters of the Air
- США, 2024, боевик, триллер, драма, военный
- Премьера: 26 января
- Сезон: 1
- Серий: 9
- Платформа: Apple TV+
- В ролях: Барри Кеоган, Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл
Сериал расскажет о сражениях Второй мировой войны глазами пилотов 8-й воздушной армии ВВС США. Литературной основой для него послужил документальный роман Дональда Л. Миллера 2007 года "Мастера воздуха. Американские мальчики-бомбардировщики, которые вели воздушную войну против нацистской Германии".
У сериала именитые продюсеры: Стивен Спилберг и Том Хэнкс, уже создавшие вместе успешные военные сериалы "Братья по оружию" и "Тихий океан".
Новый проект будет состоять из девяти эпизодов с общим бюджетом в 250 млн долларов, а первые четыре серии снимет режиссер первого сезона "Настоящего детектива" Кэри Фукунага.
Сериал патриотичен в стиле "Топ Ган: Мэверика" с Томом Крузом — бравая сага о летчиках, но в исторических декорациях. В наше военное время такие фильмы призваны поднять дух зрителей.
"Экспаты" / Expats
- США, 2024, драма
- Сезон: 1
- Серий: 6
- Премьера: 26 января
- Платформа: Amazon Prime Video
- В ролях: Николь Кидман, Сарайю Блю, Ю Джиен
В центре сюжета — истории нескольких женщин из разных стран. Они переехали в Гонконг, чтобы начать здесь новую жизнь. Американка Маргарет переживает за свой проект небоскреба; девушка из Кореи по имени Мерси пытается начать новую жизнь, чтобы избавиться от груза прошлого, но умудряется и тут оказаться в центре скандала, самоуверенная Тэмми ошарашена появлением на пороге китайской семьи мужа и т.д.
Что касается семьи Маргарет, которую играет Кидман, то в Гонконге у нее отличный дом, няня, хороший доход — и, кажется, все безоблачно. Но на праздники семья отправляется в Сеул, где в торговом центре похищают их ребенка. Жизнь семьи меняется кардинально: в трейлере показано, что похищение произошло по недосмотру няни. Ответ, как и зачем это произошло — в картине.
Сериал является экранизацией романа "Экспатрианты" писательницы Дженис Ли, который в 2016 году в США стал бестселлером.