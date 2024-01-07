Топ-7 сериалов января. "Настоящий детектив" с Джоди Фостер, сыщик Спейд, убийство на корабле

В январе выйдет множество захватывающих детективов, а так же супергеройский экшн, военный фильм и драма о жизни американок в эмиграции.

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В январе в сериальном производстве первенство за детективами. "Месье Спейд" – история о сыщике Спейде из "Мальтийского сокола" основателя стиля "нуар" писателя Дэшила Хэммета. В новом сезоне успешного "Настоящего детектива" в роли следователя – Джоди Фостер, та, что сыграла агента в "Молчании ягнят". В "Криминальном прошлом" двое сыщиков начинают конкурировать друг с другом относительно старого криминального дела: один из них считает, что оно было закрыто слишком поспешно. В "Смерти и других подробностях" происходит расследование убийства на океанском лайнере. Также смотрите в этом месяце супергеройский экшн "Эхо", военную драму "Властелины воздуха" и сериал "Экспаты" о жизни американок в Гонконге.

"Эхо" / Echo

США, 2024, супергеройский экшен

Премьера: 10 января

Сезон: 1

Серий:5

Платформа: Disney+, Hulu

В ролях: Алаква Кокс, Девери Джейкобс, Винсент Д’Онофри

Героиня второго плана из сериала "Соколиный глаз" получила свой проект – это глухая девушка из индейской резервации, которую во вселенной комиксов Marvel знают под именем Эхо.

Место действия – криминальная среда Оклахомы, где заправляет уже знакомый зрителям по сериалу "Сорвиголова" преступник Кингпин (Винсент Д’Онофрио). По сюжету коренная американка из индейского племени Чокто Майя Лопес, она же Эхо, вынуждена вернуться в свой родной город в Оклахоме после того, как ее начинает преследовать Уилсон Фиск — влиятельный бизнесмен и криминальный авторитет, желающий получить под контроль Нью-Йорк. Удастся ли героине примириться со своим прошлым и восстановить связь с индейскими корнями и семьей?

Этот сериал станет первым из продукции MCU, получившим "взрослый" рейтинг TV-MA. Здесь хватает жестокости и тон довольно мрачный. Эту линию задал в сериалах по комиксам проект "Сорвиголова" от Netflix: это более "приземленные", жесткие истории, пронизанные криминалом.

В ролике появляется Винсент Д'Онофрио в роли Фиска, показав, что он выжил после того, как его оставили умирать в сериале "Соколиный глаз". И сразу же он – до смерти избивает невинного человека. Винсенту не привыкать играть злодее: вспомните его колоритного Жука-убийцу-Эдгара из культовых "Людей в черном".

Трейлер сериала "Эхо"

"Криминальное прошлое" / Criminal Record

США, 2024, криминальный триллер

Премьера: 10 января

Сезон: 1

Серий: 8

Платформа: Apple TV+

В ролях: Каш Джамбо, Питер Капальди

Два очень профессиональных сыщика, опытный ветеран Дэниел Хегарти и амбициозный новичок – следовательница Джун Ленкер, вступают в противостояние из-за старого криминального дела убийстве, которое когда-то вел Хегарти. Всплеск интереса к делу вызвал анонимный телефонный звонок.

Дэниел Хегарти закрыл это дело, потому что подозреваемый признался. Джун считает, что коллега поторопился, подозревая Дэниела в еще каком-то личном мотиве, чтобы закрыть это дело.

Противостояние назревает между двумя копами нешуточное.

Трейлер сериала "Криминальное прошлое"

"Месье Спейд" / Monsieur Spade

США, 2024, детектив, триллер

Сезон: 1

Серий: 6

Премьера: 14 января

Платформа: АМС

В ролях: Клайв Оуэн, Ребекка Рут, Кара Боссом

Клайв Оуэн играет лихого частного сыщика Сэма Спейда – героя культового романа "Мальтийский сокол" Дэшила Хэммета, который является отцом "нуара" или как его еще называют – "крутого детектива".

Действие фильма происходит в 1963 году, когда детектив Спейд выходит на пенсию и поселяется на юге Франции. Но тут случается нечто чрезвычайное: шесть монахинь жестоко убиты в местном монастыре. Пока город скорбит, раскрываются тайны и устанавливаются новые зацепки, во всех из которых Спейд в своей фирменной шляпе-федоре и плаще связывает место преступления с загадочным ребенком, который, как полагают, обладает сверхспособностями."Все, от Ватикана до французской разведки и ЦРУ, охотятся за этим ребенком. Это нарушило мой покой", — жалуется раздраженный Спейд, поскольку все это прервало его любимое занятие: плавать обнаженным в роскошном бассейне.

Отметим, что шестисерийный телефильм создан обладателем премии "Эмми" – режиссером и продюсером Скоттом Фрэнком ("Ход королевы""). По ролику уже виден высокий уровень картины. Но насколько она увлекательна — узнаем позднее.

Трейлер сериала "Месье Спейд"

"Настоящий детектив: Ночная страна" / True Detective: Night Country

США, 2014 — 2024, детектив, криминал, триллер

Премьера: 14 января

Сезон: 4

Серий: 8

Платформа: Max

В ролях: Джоди Фостер, Кали Реис, Кристофер Экклстон

Новый сезон культового детективного триллера "Настоящий детектив" получил подзаголовок "Ночная страна".

История происходит на Аляске. На научно-исследовательской станции пропадают восемь человек, а расследовать это дело будут детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Реис). Лиз отказывается верить, что исчезновение этих людей — несчастный случай. Детектив считает, что произошло убийство, и эта версия не нравится местным жителям, уверенным, что мужчины стали жертвами снежной бури.

Чтобы разгадать тайну исчезновения людей, героиням придется исследовать темную историю города, где царит полярная ночь, и разобраться с собственным запутанным прошлым.

Трейлер сериала "Настоящий детектив: Ночная страна"

"Смерть и другие подробности" / Death and Other Details

США, 2024, детектив

Премьера: 16 января

Сезон: 1

Серий: 10

Платформа: Hulu

В ролях: Мэнди Пэтинкин, Майкл Глэдис, Виолетт Бин

Действие сериала разворачивается на борту шикарного океанского лайнера. Однажды в закрытой каюте находят убитым одного из пассажиров — Кита Трубицу (Майкл Глэдис). Главной подозреваемой считается девушка Имоджин Скотт (Виолетт Бин), однако любой из присутствующих на корабле может быть причастен к смерти, ведь покойный был человеком грубым и неприятным. Чтобы доказать свою невиновность, Имоджен приходится объединиться с человеком, которого она презирает — Руфусом Котсвортом (Мэнди Пэтинкин), величайшим детективом в мире.

Создатели десятисерийного шоу являются поклонниками творчества Агаты Кристи. Они стремились, цитируем, "передать атмосферу этих работ и перенести ее стиль в наш современный мир". А ее стиль — это интеллектуальные парадоксы, вытекающие из острой наблюдательности сыщика. А также — безумная роскошь, в недрах которой притаилось лицемерное зло.

Трейлер сериала "Смерть и другие подробности"

"Властелины воздуха" / Masters of the Air

США, 2024, боевик, триллер, драма, военный

Премьера: 26 января

Сезон: 1

Серий: 9

Платформа: Apple TV+

В ролях: Барри Кеоган, Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл

Сериал расскажет о сражениях Второй мировой войны глазами пилотов 8-й воздушной армии ВВС США. Литературной основой для него послужил документальный роман Дональда Л. Миллера 2007 года "Мастера воздуха. Американские мальчики-бомбардировщики, которые вели воздушную войну против нацистской Германии".

У сериала именитые продюсеры: Стивен Спилберг и Том Хэнкс, уже создавшие вместе успешные военные сериалы "Братья по оружию" и "Тихий океан".

Новый проект будет состоять из девяти эпизодов с общим бюджетом в 250 млн долларов, а первые четыре серии снимет режиссер первого сезона "Настоящего детектива" Кэри Фукунага.

Сериал патриотичен в стиле "Топ Ган: Мэверика" с Томом Крузом — бравая сага о летчиках, но в исторических декорациях. В наше военное время такие фильмы призваны поднять дух зрителей.

Трейлер сериала "Властелины воздуха"

"Экспаты" / Expats

США, 2024, драма

Сезон: 1

Серий: 6

Премьера: 26 января

Платформа: Amazon Prime Video

В ролях: Николь Кидман, Сарайю Блю, Ю Джиен

В центре сюжета — истории нескольких женщин из разных стран. Они переехали в Гонконг, чтобы начать здесь новую жизнь. Американка Маргарет переживает за свой проект небоскреба; девушка из Кореи по имени Мерси пытается начать новую жизнь, чтобы избавиться от груза прошлого, но умудряется и тут оказаться в центре скандала, самоуверенная Тэмми ошарашена появлением на пороге китайской семьи мужа и т.д.

Что касается семьи Маргарет, которую играет Кидман, то в Гонконге у нее отличный дом, няня, хороший доход — и, кажется, все безоблачно. Но на праздники семья отправляется в Сеул, где в торговом центре похищают их ребенка. Жизнь семьи меняется кардинально: в трейлере показано, что похищение произошло по недосмотру няни. Ответ, как и зачем это произошло — в картине.

Сериал является экранизацией романа "Экспатрианты" писательницы Дженис Ли, который в 2016 году в США стал бестселлером.

Трейлер сериала "Экспаты"

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