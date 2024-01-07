Топ 7 серіалів січня. "Справжній детектив" із Джоді Фостер, детектив Спейд, вбивство на кораблі

У січні вийде безліч захопливих детективів, а також супергеройський екшн, військовий фільм і драма про життя американок в еміграції.

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У січні в серіальному виробництві першість за детективами. "Месьє Спейд" — історія про детектива Спейда з "Мальтійського сокола" засновника стилю "нуар" письменника Дешіла Геммета. У новому сезоні успішного "Справжнього детектива" в ролі слідчого — Джоді Фостер, та, що зіграла агента в "Мовчанні ягнят". У "Кримінальному минулому" двоє детективів починають конкурувати один з одним щодо старої кримінальної справи: один з них вважає, що вона була закрита занадто поспішно. У "Смерті та інших подробицях" відбувається розслідування вбивства на океанському лайнері. Також дивіться цього місяця супергеройський екшн "Відлуння", військову драму "Володарі повітря" і серіал "Експати" про життя американок у Гонконзі.

"Відлуння" / Echo

США, 2024, супергеройський екшен

Прем'єра: 10 січня

Сезон: 1

Серій: 5

Платформа: Disney+, Hulu

У ролях: Алаква Кокс, Девері Джейкобс, Вінсент Д'Онофрі

Героїня другого плану з серіалу "Соколине око" отримала свій проєкт — це глуха дівчина з індіанської резервації, яку у всесвіті коміксів Marvel знають під ім'ям Ехо.

Місце дії — кримінальне середовище Оклахоми, де заправляє вже знайомий глядачам за серіалом "Шибайголова" злочинець Кінгпін (Вінсент Д'Онофріо). За сюжетом корінна американка з індіанського племені Чокто Майя Лопес, вона ж Ехо, змушена повернутися до свого рідного міста в Оклахомі після того, як її починає переслідувати Вілсон Фіск — впливовий бізнесмен і кримінальний авторитет, який бажає отримати під контроль Нью-Йорк. Чи вдасться героїні примиритися зі своїм минулим і відновити зв'язок з індіанським корінням і сім'єю?

Цей серіал стане першим із продукції MCU, який отримав "дорослий" рейтинг TV-MA. Тут вистачає жорстокості і тон досить похмурий. Цю лінію задав у серіалах за коміксами проєкт "Шибайголова" від Netflix: це більш "приземлені", жорсткі історії, пронизані криміналом.

У ролику з'являється Вінсент Д'Онофріо в ролі Фіска, показавши, що він вижив після того, як його залишили помирати в серіалі "Соколине око". І відразу ж він — до смерті б'є невинну людину. Вінсенту не звикати грати лиходія: згадайте його колоритного Жука-вбивцю-Едгара з культових "Людей у чорному".

Трейлер серіалу "Відлуння"

"Кримінальне минуле" / Criminal Record

США, 2024, кримінальний трилер

Прем'єра: 10 січня

Сезон: 1

Серій: 8

Платформа: Apple TV+

У ролях: Каш Джамбо, Пітер Капальді

Два дуже професійних детективи, досвідчений ветеран Деніел Гегарті та амбітний новачок — слідча Джун Ленкер, вступають у протистояння через стару кримінальну справу про вбивство, яку колись вів Гегарті. Сплеск інтересу до справи викликав анонімний телефонний дзвінок.

Деніел Гегарті закрив цю справу, тому що підозрюваний зізнався. Джун вважає, що колега поквапився, підозрюючи Деніела в ще якомусь особистому мотиві, щоб закрити цю справу.

Протистояння назріває між двома копами неабияке.

Трейлер серіалу "Кримінальне минуле"

"Месьє Спейд" / Monsieur Spade

США, 2024, детектив, трилер

Сезон: 1

Серій: 6

Прем'єра: 14 січня

Платформа: АМС

У ролях: Клайв Оуен, Ребекка Рут, Кара Боссом

Клайв Овен грає хвацького приватного детектива Сема Спейда — героя культового роману "Мальтійський сокіл" Дешіла Геммета, який є батьком "нуару", або, як його ще називають, "крутого детектива".

Дія фільму відбувається 1963 року, коли детектив Спейд виходить на пенсію і оселяється на півдні Франції. Але тут трапляється щось надзвичайне: шістьох черниць жорстоко вбито в місцевому монастирі. Поки місто сумує, розкриваються таємниці і встановлюються нові зачіпки, у всіх з яких Спейд у своєму фірмовому капелюсі-федорі та плащі пов'язує місце злочину із загадковою дитиною, яка, як вважають, має надздібності. "Усі, від Ватикану до французької розвідки і ЦРУ, полюють за цією дитиною. Це порушило мій спокій", — скаржиться роздратований Спейд, оскільки все це перервало його улюблене заняття: плавати оголеним у розкішному басейні.

Зазначимо, що шестисерійний телефільм створений володарем премії "Еммі" — режисером і продюсером Скоттом Френком ("Хід королеви"). З ролика вже видно високий рівень картини. Але наскільки вона захоплива — дізнаємося пізніше.

Трейлер серіалу "Месьє Спейд"

"Справжній детектив: Нічна країна" / True Detective: Night Country

США, 2014 — 2024, детектив, кримінал, трилер

Прем'єра: 14 січня

Сезон: 4

Серій: 8

Платформа: Max

У ролях: Джоді Фостер, Калі Реіс, Крістофер Екклстон

Новий сезон культового детективного трилера "Справжній детектив" отримав підзаголовок "Нічна країна".

Історія відбувається на Алясці. На науково-дослідній станції зникають вісім людей, а розслідувати цю справу будуть детективи Ліз Денверс (Джоді Фостер) та Еванджелін Наварро (Калі Реіс). Ліз відмовляється вірити, що зникнення цих людей — нещасний випадок. Детективка вважає, що сталося вбивство, і ця версія не подобається місцевим жителям, впевненим, що чоловіки стали жертвами снігової бурі.

Щоб розгадати таємницю зникнення людей, героїням доведеться дослідити темну історію міста, де панує полярна ніч, і розібратися з власним заплутаним минулим.

Трейлер серіалу "Справжній детектив: Нічна країна"

"Смерть та інші подробиці" / Death and Other Details

США, 2024, детектив

Прем'єра: 16 січня

Сезон: 1

Серій: 10

Платформа: Hulu

У ролях: Менді Петінкін, Майкл Гледіс, Віолетт Бін

Дія серіалу розгортається на борту шикарного океанського лайнера. Одного разу в закритій каюті знаходять убитим одного з пасажирів — Кіта Трубіцу (Майкл Гледіс). Головною підозрюваною вважають дівчину Імоджин Скотт (Віолетт Бін), проте будь-хто з присутніх на кораблі може бути причетний до смерті, адже покійний був людиною грубою і неприємною. Щоб довести свою невинність, Імоджен доводиться об'єднатися з людиною, яку вона зневажає — Руфусом Котсвортом (Менді Петінкін), найбільшим детективом у світі.

Творці десятисерійного шоу є шанувальниками творчості Агати Крісті. Вони прагнули, цитуємо, "передати атмосферу цих робіт і перенести її стиль у наш сучасний світ". А її стиль — це інтелектуальні парадокси, що випливають із гострої спостережливості сищика. А також — шалена розкіш, у надрах якої причаїлося лицемірне зло.

Трейлер серіалу "Смерть та інші подробиці"

"Володарі повітря" / Masters of the Air

США, 2024, бойовик, трилер, драма, військовий

Прем'єра: 26 січня

Сезон: 1

Серій: 9

Платформа: Apple TV+

У ролях: Баррі Кеоган, Остін Батлер, Каллум Тернер, Ентоні Бойл

Серіал розповість про битви Другої світової війни очима пілотів 8-ї повітряної армії ВПС США. Літературною основою для нього послужив документальний роман Дональда Л. Міллера 2007 року "Володарі повітря. Американські хлопці-бомбардувальники, які вели повітряну війну проти нацистської Німеччини".

У серіалу імениті продюсери: Стівен Спілберг і Том Генкс, які вже створили разом успішні військові серіали "Брати по зброї" і "Тихий океан".

Новий проєкт складатиметься з дев'яти епізодів із загальним бюджетом у 250 млн доларів, а перші чотири серії зніме режисер першого сезону "Справжнього детектива" Кері Фукунага.

Серіал патріотичний у стилі "Топ Ган: Меверіка" з Томом Крузом — брава сага про льотчиків, але в історичних декораціях. У наш воєнний час такі фільми покликані підняти дух глядачів.

Трейлер серіалу "Володарі повітря"

"Експати" / Expats

США, 2024, драма

Сезон: 1

Серій: 6

Прем'єра: 26 січня

Платформа: Amazon Prime Video

У ролях: Ніколь Кідман, Сарайю Блю, Ю Джієн

У центрі сюжету — історії кількох жінок із різних країн. Вони переїхали до Гонконгу, щоб почати тут нове життя. Американка Маргарет переживає за свій проєкт хмарочоса; дівчина з Кореї на ім'я Мерсі намагається почати нове життя, щоб позбутися вантажу минулого, але примудряється і тут опинитися в центрі скандалу; самовпевнена Теммі приголомшена появою на порозі китайської сім'ї чоловіка тощо.

Що стосується сім'ї Маргарет, яку грає Кідман, то в Гонконзі в неї чудовий будинок, няня, гарний дохід — і, здається, все безхмарно. Але на свята сім'я вирушає в Сеул, де в торговому центрі викрадають їхню дитину. Життя сім'ї змінюється кардинально: у трейлері показано, що викрадення сталося через недогляд няні. Відповідь, як і навіщо це сталося — у картині.

Серіал є екранізацією роману "Експатріанти" письменниці Дженіс Лі, який 2016 року в США став бестселером.

Трейлер серіалу "Експати"

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