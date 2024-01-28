Во Франции открылась выставка украинского художника, посвященная подрыву Каховской ГЭС (фото)
Картины, которые были завершены видением искусственного интеллекта, посетители смогут посмотреть до 29 февраля.
Работы художника из Одессы Игоря Гусева представлены для ознакомления в Centre Culturel d'Ukraine во Франции. Об этом сообщил Одесский городской совет в Telegram.
Выставка "Высокоточная любовь или Третья мировая" открылась 25 января. Картины художника посетители смогут посмотреть до 29 февраля.
На выставке представлены работы, в которых изображены видения автора вокруг теракта на Каховской ГЭС. Они были завершены видением искусственного интеллекта.
Кто такой Игорь Гусев
Игорь Гусев является лидером современного движения Art Raiders, живет и работает в Одессе. Художник от полномасштабного российского вторжения в Украину активно участвует в различных арт-проектах, которые освещают темы агрессии России. Работы одесского художника ранее уже были представлены в Одессе, Берлине, Риме, Праге, Баку и выставках проекта "Художники поддерживают Украину".
Подрыв россиянами Каховской ГЭС
Российские оккупанты 6 июня 2023 года взорвали плотину Каховской ГЭС. Подтоплению подверглись города и села Херсонской области. Жители Херсона, Новой Каховки и Олешек рассказывали о затопленных районах в населенных пунктах. В результате военного преступления значительно пострадала экология южных областей Украины.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины 9 июня сообщили, что глава России Владимир Путин лично отдал приказ взорвать Каховскую ГЭС. Представитель украинской разведки Андрей Юсов сравнил решение об уничтожении дамбы на Херсонской области с полномасштабным вторжением РФ. Он убежден, что такую ответственность в России не взял бы на себя никто кроме президента.
Напомним, 12 января чиновники заявили, что после подрыва Каховской ГЭС в Голой Пристани до сих пор тела находятся под завалами. Преступные действия российских оккупантов привели к разрушению 30% частного сектора.