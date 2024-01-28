Во Франции открылась выставка украинского художника, посвященная подрыву Каховской ГЭС (фото)

Картины, которые были завершены видением искусственного интеллекта, посетители смогут посмотреть до 29 февраля.

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Работы художника из Одессы Игоря Гусева представлены для ознакомления в Centre Culturel d'Ukraine во Франции. Об этом сообщил Одесский городской совет в Telegram.

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Россия скрыла истинное количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС, — AP

Выставка "Высокоточная любовь или Третья мировая" открылась 25 января. Картины художника посетители смогут посмотреть до 29 февраля.

На выставке представлены работы, в которых изображены видения автора вокруг теракта на Каховской ГЭС. Они были завершены видением искусственного интеллекта.

Кто такой Игорь Гусев

Игорь Гусев является лидером современного движения Art Raiders, живет и работает в Одессе. Художник от полномасштабного российского вторжения в Украину активно участвует в различных арт-проектах, которые освещают темы агрессии России. Работы одесского художника ранее уже были представлены в Одессе, Берлине, Риме, Праге, Баку и выставках проекта "Художники поддерживают Украину".

Подрыв россиянами Каховской ГЭС

Российские оккупанты 6 июня 2023 года взорвали плотину Каховской ГЭС. Подтоплению подверглись города и села Херсонской области. Жители Херсона, Новой Каховки и Олешек рассказывали о затопленных районах в населенных пунктах. В результате военного преступления значительно пострадала экология южных областей Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 9 июня сообщили, что глава России Владимир Путин лично отдал приказ взорвать Каховскую ГЭС. Представитель украинской разведки Андрей Юсов сравнил решение об уничтожении дамбы на Херсонской области с полномасштабным вторжением РФ. Он убежден, что такую ответственность в России не взял бы на себя никто кроме президента.

Напомним, 12 января чиновники заявили, что после подрыва Каховской ГЭС в Голой Пристани до сих пор тела находятся под завалами. Преступные действия российских оккупантов привели к разрушению 30% частного сектора.