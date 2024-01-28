У Франції відкрилася виставка українського художника, присвячена підриву Каховської ГЕС (фото)

Картини, які були довершені баченням штучного інтелекту, відвідувачі зможуть подивитися до 29 лютого.

Related video

Роботи художника з Одеси Ігоря Гусєва представлені для ознайомлення в Centre Culturel d'Ukraine у Франції. Про це повідомила Одеська міська рада у Telegram.

Важливо

Росія приховала справжню кількість загиблих унаслідок підриву Каховської ГЕС, — AP

Виставка "Високоточна любов або Третя світова" відкрилася 25 січня. Картини митця відвідувачі зможуть подивитися до 29 лютого.

На виставці представлені роботи, в яких зображені візії автора навколо теракту на Каховській ГЕС. Вони були довершені баченням штучного інтелекту.

Хто такий Ігор Гусєв

Ігор Гусєв є лідером сучасного руху Art Raiders, живе і працює в Одесі. Художник від повномасштабного російського вторгнення в Україну бере активну участь у різних арт-проєктах, які висвітлюють теми агресії Росії. Роботи одеського митця раніше вже були представлені в Одесі, Берліні, Римі, Празі, Баку та виставках проєкту "Художники підтримують Україну".

Підрив росіянами Каховської ГЕС

Російські окупанти 6 червня 2023 року підірвали греблю Каховської ГЕС. Підтоплень зазнали міста та села Херсонської області. Мешканці Херсону, Нової Каховки й Олешок розповідали про затоплені райони в населених пунктах. Внаслідок воєнного злочину значно постраждала екологія південних областей України.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України 9 червня повідомили, що очільник Росії Володимир Путін особисто віддав наказ підірвати Каховську ГЕС. Представник української розвідки Андрій Юсов порівняв рішення про знищення дамби на Херсонщині з повномасштабним вторгненням РФ. Він переконаний, що таку відповідальність у Росії не взяв би на себе ніхто окрім президента.

Нагадаємо, 12 січня посадовці заявили, що після підриву Каховської ГЕС у Голій Пристані й досі тіла перебувають під завалами. Злочинні дії російських окупантів призвели до руйнування 30% приватного сектору.