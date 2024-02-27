Писатель-воин ВСУ Павел Белянский (Паштет): "Как был организован кулак, отбросивший россиян назад"

Известный писатель Павел Белянский рассказал Фокусу о восприятии гражданских людей, впервые попавших на передовую.

Писатель, блогер, сценарист ("Я работаю на кладбище) и воин ВСУ Павел Белянский в эксклюзивном интервью Фокусу рассказал о новой книге "Життя починається", о том как люди меняются попав на передовую, чего лично он опасается в сегодняшней непростой ситуации и почему он считает, что, попав в армию, гражданским людям нужно больше доверять командованию, ведь рядовой не может оценить обстановку в целом.

На наш вопрос какие бои были наиболее тяжелыми для него, Павел ответил: "Все боестолкновения – это сложно. Но наиболее трудными были бои в харьковском направлении. Мы находились под Балаклеей и держали оборону участка. Сидели в окопах, блиндажах. Конкретно я – старший стрелок пехотного отделения. У меня были и штурмовые действия и действия в обороне.

В обороне – это когда сидишь в окопе, а по тебе бьют минометы, артиллерия, танки. А ты в ответ – ничего не можешь сделать. Ты просто должен тут находится: окопаться и замаскироваться. И такая пассивная позиция продолжается – ни день, ни два, ни не неделю.

Многие добровольцы, когда приходили в ВСУ, обалдевали от того, что ты себе не принадлежишь. От того, что приказ – это главное. На гражданке как говорят? Надо что-то сделать, но сразу начинается обсуждение: получится — не получится? Там доминирует критический подход, чтобы этого…не делать (смеется). А приказ надо просто выполнять. Гражданским в армии поначалу трудно привыкнуть к таким отношениям.

Ведь для гражданских характерна такая штука: "Я – умнее всех". Каждый гражданский во всем разбирается, из серии: "Давайте, я вам расскажу, почему, то, что вы мне предложили – фигня". А ведь, между прочим, с тем же харьковским контрнаступлением, когда мы сидели в окопах и по нам били, то пацаны, которые пришли с гражданки ворчали: "Почему в ответ не стреляем?" Рассказывали, как в армии все неверно организовано. Жаловались ротным: "Какого черта нас не прикрывают?" А потом вдруг резко оказалось, что – бабах – в сентябре 2022 началось контрнаступление. Никто этого не ожидал.

Выяснилось, наша задача была изображать, что нас мало в окопах. Что у нас нет снарядов, нет подкрепленья. А в это время за нашими спинами был организован мощный кулак, который ударил так, что далеко отбросил россиян назад. Мы были частью тактики, которая оказалась успешной. Эта была военная хитрость. Ты не можешь знать всей тактики и стратегии, наблюдая только перед собой участок в сотню метров".

Напомним, что Павел Белянский лично приезжал с фронта в столицу, чтобы представить свой фильм "Я работаю на кладбище".