5 номинаций на "Оскар": почему страшно в "Зоне интересов", где живет семья коменданта Освенцима

"Зона интересов" — экранизация одноименной книги писателя Мартина Эмиса 2014 года. Лента получила Гран-при в Каннах и номинирована на 5 "Оскаров". Фильм строится на контрасте идеализированной, "райской" жизни семьи коменданта Освенцима, которая проходит по одну строну забора, а по другую – адское существование концлагеря. Фокус попытался разобраться с этим гремучим набором.

Чтобы понять, что автор вложил в эту картину, весьма трудную для восприятия с моральной точки зрения, разберемся с тем, что он снимал до этого.

Моральный и буквальный каннибализм

Британец Джонатан Глейзер стержневой линией своих фильмов берет тему "поедания" людьми своими ближних – в переносном, а иногда и в буквальном смысле. Провокативная имморальность была свойственна и первых двум картинам Глейзера: "Сексуальная тварь" (2000) и "Рождение" (2004). Первый – криминальный триллер с Беном Кингсли, где у героев нет моральных тормозов: можно знакомого подельника-рецидивиста убить просто, потому что достал. "Рождение" с Николь Кидман – это о том, как 10-летний мальчик выдает себя за новое воплощение умершего мужа женщины. Он играет в мистику путем подлога. Для чего? Интересно же оказаться со взрослой голой тетей в ванной на правах "супруга".

Фантастический триллер "Побудь в моей шкуре" (2013) со Скарлет Йоханссон – уже почти пролог к "Зоне интересов". Здесь сексуальная инопланетянка привлекает земных мужчин, но они ей нужны только в качестве еды. Снято, как всегда у Глейзера, не без эстетизма: когда героиня Скарлет "поедала" очередного кавалера, кадр наполнялся черной жидкостью, где от мужчины оставалась только смятая кожа.

Домик на костях

В "Зоне интересов" – тема близкая, только уничтожение и переработка людей идет в концлагере Освенцим в промышленных масштабах.

Главный герой – комендант Рудольф Хесс (немецкий актер Кристиан Фридель) и его жена Хедвига (немецкая актриса Сандра Хюллер, французский фильм "Анатомия падения", где она снялась, также номинирован в этом году на "Оскар").

Надо понимать, что лента – это британский взгляд на Холокост. Вот что говорил о своем романе "Зона интересов" сам писатель Мартин Эмис в одном из интервью: "Немцы назвали "Зоной интересов" [Interessengebiet] центральную часть Освенцима, и имелись в виду финансовые интересы. Поражаешься, как много в этой системе было заточено на получение прибыли. Потрясает, что многие евреи, попадавшие в Освенцим, были вынуждены сами оплачивать дорогу туда — с них брали, как за обычный билет в третьем классе, только в один конец, без обратного. Детям до 12 лет — бесплатно. Заплатить, чтобы попасть в Освенцим — невероятная идея. Евреев лишали собственности, имущество и предприятия продавали задешево. Если евреям удавалось выбраться — до 1941 года — они не могли забрать с собой свои деньги, можно было взять что-то около 10 рейхсмарок на человека. Фантастическая жадность".

В Британии снизилось влияние религии, а любая идеология – под подозрением. В фильме "Зона интересов" идет разоблачение жуткой фашисткой государственной идеологии Третьего рейха, которая обывателей превратила в палачей и мародеров, забирающих у евреев не только жизнь, но и имущество. При этом коменданту и его супруге оставлены обывательские "милые" черты: любовь к семье, дому, саду. Правда, чтобы последний пышнее рос, удобряют его человеческим пеплом, но это – всего лишь одна деталь ада в этом "раю".

Картина построена на противопоставлении идиллической семейной жизни коменданта лагеря Рудольфа Хесса и бытия Освенцима, которое происходит прямо за бетонным забором. На этой пограничной близости строится основной парадокс фильма – о чем в интервью говорил сам режиссер. Мол, его поразило на исторических фотографиях, как буквально рядом с концлагерем кто-то мог получать от жизни свои "маленькие удовольствия".

Действительно, реальный дом Хесса находился рядом с крематорием Освенцима. А дом Рудольфа в фильме и участок при нем напоминают британские или американские дома (что, наверное, должно усилить шок европейского и американского зрителя): удобная красивая мебель, подстриженная лужайка, открытый бассейн для детей. Кругом – цветы. А за стеной – лай собак, выстрелы. Был даже такой визуальный прием: крупные планы георгин, астр, а за кадром в это время – вопли убиваемых . Но обитатели роскошного дома не "слышат" ничего, привыкли.

Почему пасторальная семейка?

Глейзер отказался от любовных интриг, которые есть внутри романа – ухаживания племянника Бормана за женой коменданта. Для чего? Для еще большего контраста между идиллическим существованием семьи коменданта и тем, за счет чего и кого они живут.

Здесь – пикники, купания, катания на лодке. Три мальчика, две девочки. Все непременно в белом. "Папочка уходит на работу", а коменданту близко и удобно добираться до рабочего места: вышел из ворот своего двора и сразу зашел в ворота концлагеря – расстояние метра три. Жизнь дома показана подробно: дети играют, прислуга готовит обед. Но тут же мы видим, что прямо за детским бассейном высится труба крематория, из которой валит черный дым.

За детским бассейном труба крематория, из которой валит черный дым.

А главу семьи заботит статистика. Как увеличить количество сжигаемых и отравляемых людей? Прибыл для решения этой задачи к нему в кабинет инженер для обсуждения более "продуктивных" печей, чтобы уморить сразу не 200 человек за смену, а 700.

Супруга воровато примеряет отобранную у узницы концлагеря шубу, в кармане вдруг обнаруживается помада. Подкрасилась. Не побрезговала. Особенно в этом смысле "уместно" лицо Сандры Хюллер, похожее на учительницу младших классов: миленькое и уверенное в своей правоте. Подруги Хедвиги смеются, обсуждая "забавный" случай: их общая знакомая сорвала одежду "с какой-то мелкой еврейки, а потом не могла в это влезть".

Виллу и участок Хесса называют "Райским садом", а мадам Хесс – "Королевой Освенцима". Королева так строит прислугу: "Хочешь, чтобы тебя развеяли?".

Но за весь фильм один серьезный конфликт. Рудольфа убирают с должности. Хедвига сообщает мужу, что ни за что не уедет из "рая": "Тут детям хорошо".

За весь фильм один серьезный конфликт: Рудольфа убирают с должности, жена недовольна: "Я никуда не уеду. Тут детям хорошо".

Но вскоре выясняется, что они все неправильно поняли: Хесс теперь будет замом главного инспектора по концлагерям, чтобы их "подтягивать" до образцового – Освенцима.

Профдеформация Рудольфа выявляется, когда он звонит жене из столицы после светской вечеринки и делится соображением: "Интересно, сколько нужно газа, чтобы убить всех на вечеринке, ведь потолки высокие?" (цитата взята из книги "Человек в поисках смысла" психиатра Виктора Франкла, который был узником Освенцима).

Сцены с командировкой Рудольфа перебиваются современными эпизодами: женщины так же по-деловому, как прислуга в доме Хесса, убирают помещения музея Освенцима.

Но тут снова – возврат: Хесс спускается по мраморной лестнице имперского учреждения и вдруг его начинает тошнить на каждом пролете. Сцена явно перекликается с эпизодом в "Побудь в моей шкуре", только фашистского коменданта рвало от переедания человечины.

Открытый финал

Какие авторы делают выводы? Идеология может превратить обывателя в палача незаметно для него. Рай для своих, сделанный из ада для чужих, построен с одобрения фашистского государства. А обыватель, как правило, и сам одобряет действия своего государства, даже если оно взяло на вооружение античеловеческую доктрину. И нас, как зрителей, такой обыватель – пугает. Потому что нет никакой гарантии, что все это – не повторится.

Хотя существуют священные книги. Существует Библия со своими заповедями. Но религия, которая требует наказания и покаяния за нарушение заповедей, не предлагается в британском фильме в качестве рецепта. Вероятно, авторы считают религию одной из форм идеологии.

Поэтому финал картины открытый и пугающий: если нет абсолютных критериев для оценки зла и добра, то все — относительно. А если все относительно, то с благими намерениями может быть построена очередная машина по уничтожению людей. А благие намерения, согласно утверждению того же английского богослова XVII столетия Джорджа Герберта, ведут по одному адресу – в ад, потому что для их носителей всегда "не все так однозначно".

Кстати, Рудольф Хесс был пойман и повешен после суда в Польше рядом с крематорием Освенцима в 1947 году.