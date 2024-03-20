Нидерланды передали Украине восемь ценных артефактов времен Рима и Средневековья (фото)

Украинские предметы культурного наследия перехватили нидерландские таможенники после их прибытия на территорию Нидерландов в марте 2023 года.

Украина получила от Нидерландов восемь ценных незаконно вывезенных археологических артефактов. Об этом сообщила 20 марта пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Альфред Рус, директор Инспекции информации и наследия Министерства образования, культуры и науки Нидерландов, передал соответствующие предметы археологии. Среди экспонатов — наконечники стрел и копий из разных археологических культур и регионов Украины. Они датируются периодами от римских времен до Средневековья.

Украинские предметы культурного наследия перехватили нидерландские таможенники после их прибытия в Нидерланды в марте 2023 года. Исследование показало, что предметы, вероятно, были незаконно вывезены.

наконечники стрел и копий Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Ценности имеют историческое, научное, этнографическое значение для государства. Их планируют передать в коллекции государственных музеев.

Артефакты вернули в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО. Соглашение предусматривает запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи соответствующих прав собственности на культурные ценности. Участники обязаны оказывать друг другу помощь, если обнаруживают незаконно вывезенные предметы. Впоследствии применяются соответствующие меры для их возвращения в страну происхождения. Украина и Нидерланды государствами-участниками Конвенции.

Напомним, в феврале в Вене археологи нашли артефакты римских легионеров периода основания города. Археологи нашли древние артефакты в Австрии, которые датируются периодом основания города римлянами. Кроме вещей римской эпохи, обнаружены средневековые артефакты. Во времена расцвета Виндобона населяли около 30 000 человек, среди которых были военные и гражданские поселенцы. Это римское присутствие продолжалось около 350 лет, оставив след в истории Вены.